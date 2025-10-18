English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • YS Jagan: జగన్ సంచలన నిర్ణయం.. వాళ్లందర్నీ పీకిపడేస్తున్న వైసీపీ అధినేత!

YS Jagan: జగన్ సంచలన నిర్ణయం.. వాళ్లందర్నీ పీకిపడేస్తున్న వైసీపీ అధినేత!

YS Jagan: వైఎస్ జగన్ నేతృత్వంలో వైసీపీ పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. 2024 ఎన్నికల్లో ఎదురైన ప్రతికూల ఫలితాల తర్వాత వైఎస్ జగన్ పార్టీ పునర్నిర్మాణం, స్థానిక నాయకత్వంపై లోతైన సమీక్ష చేపట్టారు. ప్రజల నమ్మకాన్ని తిరిగి పొందేందుకు, కొత్త వ్యూహాలతో పార్టీని పునర్మించాలని వైఎస్ జగన్ ఆలోచిస్తున్నారని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 18, 2025, 01:32 PM IST

Trending Photos

Edge 60 Fusion 5G: దీపావళి ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఆఫర్స్.. చార్జర్ ధరకే MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G మొబైల్.. ఏకంగా రూ.16 వేల బోనస్!
5
Motorola Edge 60
Edge 60 Fusion 5G: దీపావళి ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఆఫర్స్.. చార్జర్ ధరకే MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G మొబైల్.. ఏకంగా రూ.16 వేల బోనస్!
Bank Holiday: రేపు శనివారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday: రేపు శనివారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
Oppo K13X 5G Price: దీపావళి ఆఫర్స్‌ రావాలి బాబు రావాలి.. రూ.3 వేలకే Oppo K13X మొబైల్..
6
Oppo K13X 5G Price: దీపావళి ఆఫర్స్‌ రావాలి బాబు రావాలి.. రూ.3 వేలకే Oppo K13X మొబైల్..
School Holiday 2025: విద్యార్థులకు పండగే.. దీపావళికి రెండు కాదు ఏకంగా మూడు రోజులు సెలవులు
5
School Holiday
School Holiday 2025: విద్యార్థులకు పండగే.. దీపావళికి రెండు కాదు ఏకంగా మూడు రోజులు సెలవులు
YS Jagan: జగన్ సంచలన నిర్ణయం.. వాళ్లందర్నీ పీకిపడేస్తున్న వైసీపీ అధినేత!

YS Jagan:  వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని వైసీపీ పార్టీ పునర్నిర్మాణ దశలోకి అడుగుపెట్టింది. 2024 ఎన్నికల్లో పార్టీ ఎదుర్కొన్న ప్రతికూల ఫలితాలపై లోతైన విశ్లేషణ చేసిన జగన్, స్థానిక నేతల ప్రదర్శన, కమ్యూనికేషన్ లోపాలు, ప్రజల మద్దతు తగ్గడం వంటి అంశాలను గుర్తించారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని, నూతన వ్యూహాలతో పార్టీని పునర్నిర్మించడానికి కీలక మార్పులు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ క్రమంలో పార్టీ లోతైన సమీక్షలో యువ, ప్రజలతో మమేకమైన నాయకులను ముందుకు తెచ్చే దిశగా ప్లాన్ రూపొందిస్తున్నారు. కడప జిల్లాలోని పులివెందుల నియోజకవర్గంలో ప్రస్తుతం ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి చుట్టూ నెలకొన్న వివాదాలు పార్టీ ఇమేజ్‌కి ప్రతికూలంగా మారినట్లు అంచనా వేసింది. దాంతో ఆయన స్థానంలో యువ నేత దుశ్యంత్ రెడ్డి‌ను ముందుకు తెచ్చే అవకాశాన్ని వైఎస్ జగన్ పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. జమ్మలమడుగు ప్రాంతంలో దుశ్యంత్ రెడ్డి కి ఉన్న బలమైన ప్రజాధరణ, స్థానిక మద్దతు ఈ నిర్ణయానికి కీలకంగా మారినట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

పార్టీ పునర్నిర్మాణంలో భాగంగా, అవినాష్ రెడ్డి పూర్తి స్థాయిలో బయటకు తీయకుండా, తగిన పరిపాలనా లేదా రాజకీయ బాధ్యతలను కేటాయించాలని జగన్ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అదే విధంగా యువతకు చేరువగా, ప్రజల మద్దతును పొందగల నాయకులను ముందుకు తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తోంది పార్టీ అధిష్టానం. వైఎస్ జగన్ యోచన ప్రకారం, దుశ్యంత్ రెడ్డి వంటి యువ నేతలను ముందుకు తీసుకురావడం ద్వారా పార్టీ లో కొత్త ఊపు రావడంతోపాటు , ప్రజల నమ్మకాన్ని తిరిగి పొందడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

Also Read: PF Withdrawal Rule 2025: పీఎఫ్‌ కొత్త రూల్స్ ఇవే.. ఈ  7 ప్రధాన మార్పులు తెలియకపోతే మీ జేబుకు చిల్లే!   

మొత్తం మీద వైసీపీ పార్టీ పునర్నిర్మాణానికి జగన్ మోహన్ రెడ్డి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. స్థానిక నాయకత్వంలో సమతుల్యతను కాపాడుతూ, యువ, ప్రజలతో మమేకమైన నేతలను ముందుకు తీసుకురావడం ద్వారా వైసీపీని మరింత ప్రజా అనుకూలంగా తీర్చిదిద్దాలనే ప్రణాళిక ముద్ర వేసినట్లు తెలుస్తోంది. పార్టీని నూతన శక్తితో పునర్నిర్మించాలనే ఆలోచనలో భాగంగానే జగన్ ఈ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. 

Also Read: Gold Rate: బంగారం, వెండి ధరలపై బిగ్ బిగ్ అప్ డేట్.. అక్టోబర్ 17 నుంచి మారనున్న రూల్స్.. ఏం జరగనుందంటే?   

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

YCP restructuringYS JaganDushyant ReddyAvinash Reddy2024 election results

Trending News