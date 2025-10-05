English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

YS Jagan: లిక్కర్‌కు సీఎం చంద్రబాబు బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌: వైఎస్‌ జగన్‌

Chandrababu Is Liquor Brand Ambassador: ఏపీలో ఏరులై పారుతున్న మద్యం ప్రవాహంపై మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ స్పందిస్తూ సీఎం చంద్రబాబుపై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. మద్యానికి బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌గా సీఎం చంద్రబాబు మారారని తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 5, 2025, 01:18 PM IST

Trending Photos

8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్..జీతాల పెంపు ఇప్పట్లో లేనట్టే?
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్..జీతాల పెంపు ఇప్పట్లో లేనట్టే?
Star Actress: ప్రైవేటు పార్ట్‌ను రుద్దుతానని టార్చర్.!. టాలీవుడ్ హీరో బండారం బైటపెట్టిన స్టార్ హీరోయిన్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
6
Radhika Apte
Star Actress: ప్రైవేటు పార్ట్‌ను రుద్దుతానని టార్చర్.!. టాలీవుడ్ హీరో బండారం బైటపెట్టిన స్టార్ హీరోయిన్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
Worlds Largest Snake: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పాము శిలాజం గుజరాత్‌లో గుర్తింపు.. టైటనోబోవా కాదు 49 ఫీట్‌ పొడవు, 1000 కిలోల బరువున్న వైరల్‌ ఫోటోలు..
5
world's biggest snake
Worlds Largest Snake: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పాము శిలాజం గుజరాత్‌లో గుర్తింపు.. టైటనోబోవా కాదు 49 ఫీట్‌ పొడవు, 1000 కిలోల బరువున్న వైరల్‌ ఫోటోలు..
Old Coins Sale: ఈ కాయిన్ మీ దగ్గర ఉంటే కోటీశ్వరులు అవుతారు.. ఇలా అమ్మితే రూ.44 కోట్లు మీ సొంతం..
7
Hair Dollar Value
Old Coins Sale: ఈ కాయిన్ మీ దగ్గర ఉంటే కోటీశ్వరులు అవుతారు.. ఇలా అమ్మితే రూ.44 కోట్లు మీ సొంతం..
YS Jagan: లిక్కర్‌కు సీఎం చంద్రబాబు బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌: వైఎస్‌ జగన్‌

YS Jagan Mohan Reddy: కొత్త మద్యం విధానంతో సీఎం చంద్రబాబు ఏపీలో మద్యం ఏరులై పారిస్తున్నారని తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఆరు బయట పూల మాదిరి మద్యం విక్రయిస్తున్నారని వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ తీవ్ర ఆరోపణలు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఆ పార్టీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబుపై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. చంద్రబాబు మద్యానికి బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌గా మారారని ఆరోపించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: DA Hike: ఎవరికి ఎంత పెంపు ఉంటుంది? డీఏ గురించి టాప్‌ 10 హైలెట్స్‌ ఇవే!

ఎక్స్‌ వేదికగా వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్ ఓ ట్వీట్‌ చేశారు. 'మద్యానికి బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌గా మారిన చంద్రబాబు ఇప్పుడు నకిలీ లిక్కర్‌ వ్యవహారంలోనూ రాష్ట్రాన్ని నంబర్‌ వన్‌గా  తీర్చిదిద్దాలని కంకణం కట్టుకున్నట్టున్నారు' అని తెలిపారు. అన్నమయ్య జిల్లా ములకలచెరువులో టీడీపీ నాయకులు కల్తీ మద్యం తయారీ కంపెనీ పెట్టి సరఫరా చేసిన ఘటన ఏపీలో మద్యం అక్రమాలకు నిదర్శనంగా నిలుస్తోందని పేర్కొన్నారు. లిక్కర్‌ సిండికేట్లతో, నకిలీ మద్యం తయారీల ద్వారా ప్రజల ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి టీడీపీ నాయకులు అక్రమ సంపాదన చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.

Also Read: Schools Holiday: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు 14 రోజులు సెలవులు.. బ్యాంకులకు కూడా!

లిక్కర్‌ సిండికేట్లకు, గ్రామస్థాయి వరకూ విస్తరించిన బెల్టుషాపుల మాఫియాలకు, కల్తీ మద్యం వ్యాపారానికి అడ్డురాకూడదనే ఉద్దేశంతోనే ఒక వ్యూహం ప్రకారం మీరు ప్రభుత్వ మద్యం దుకాణాలపై విష ప్రచారం చేశారని సీఎం చంద్రబాబుపై మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ మండిపడ్డారు. 'మద్యం దుకాణాలు మొదలుకుని.. బెల్టుషాపులు, ఇల్లీగల్‌ పర్మిట్‌ రూమ్‌లు అన్నీ టీడీపీ వాళ్లవే. ఇప్పుడు అక్రమ మద్యం తయారీ దారులు కూడా టీడీపీ నాయకులే' అని వివరించారు. 'వాళ్లు తయారుచేస్తారు, ఆ తయారు చేసిన దాన్ని మీ వాళ్లే, మీ షాపులద్వారా, మీ బెల్టుషాపుల ద్వారా విక్రయిస్తారు. అలా వచ్చిన డబ్బును వాటాలు వేసుకుని పంచుకుంటారు' అని ఆరోపించారు. రాష్ట్రంలో ప్రతి మూడు బాటిళ్లలో ఒకటి కల్తీ మద్యమేనన్న వార్తలు దిగ్భ్రాంతిని కలిగిస్తున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

Also Read: Metro Rail: హైదరాబాద్ మెట్రో రైలులో అనూహ్య పరిణామం.. జర్నీలో ఎంత డబ్బు తీసుకెళ్లాలి? 

కల్తీ మద్యం వ్యాపారంతో ప్రజల ప్రాణాలకు తీవ్ర ప్రమాదం ఏర్పడ్డమే కాదు ప్రభుత్వ ఖజానాకు రావాల్సిన డబ్బును దోచుకుంటున్నారని సీఎం చంద్రబాబుపై మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'ప్రభుత్వ మద్యం దుకాణాలను రద్దుచేసి విచ్చలవిడిగా మద్యం విక్రయాలను పెంచారు. మార్ట్‌లు పెట్టారు, తిరిగి మళ్లీ ఇల్లీగల్‌ బెల్టుషాపులు తెరిచారు, ప్రతి వీధిలోనూ పెట్టారు. రాత్రిపగలు తేడాలేకుండా మద్యం విక్రయిస్తున్నారు. ఇల్లీగల్‌ పర్మిట్‌ రూమ్‌లు తెరిచారు' అని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ఆరోపించారు.

Also Read: Tomorrow Holiday: విద్యార్థులకు పండుగ.. రేపు కూడా అన్నీ స్కూల్స్‌, కాలేజ్‌లకు సెలవు!

'ప్రభుత్వ ఖజానాకు రావాల్సిన ఆదాయాన్ని, సిండికేట్ల రూపంలో, కల్తీ లిక్కర్ తయారీ రూపంలో మీ ముఠా కొట్టేస్తున్నట్టేగా అర్థం' వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌ సందేహం వ్యక్తం చేశారు. కల్తీ లిక్కర్‌ వ్యవహారాలు కొన్ని నెలలుగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వెలుగుచూస్తున్నాయని గుర్తుచేశారు. ఈ అక్రమాల వెనుక ఉన్నది చంద్రబాబు బినామీలు అయిన టీడీపీవాళ్లే అని ఆరోపించారు. సొంత ఆదాయాల కోసం ఇలా ప్రజల ఆరోగ్యంతో చెలగాటం న్యాయమేనా? అని సీఎం చంద్రబాబును మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ సూటిగా ప్రశ్నించారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

YS JaganLiquor policyysrcpTadepallichandrababu

Trending News