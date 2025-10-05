YS Jagan Mohan Reddy: కొత్త మద్యం విధానంతో సీఎం చంద్రబాబు ఏపీలో మద్యం ఏరులై పారిస్తున్నారని తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఆరు బయట పూల మాదిరి మద్యం విక్రయిస్తున్నారని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్ర ఆరోపణలు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఆ పార్టీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబుపై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. చంద్రబాబు మద్యానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా మారారని ఆరోపించారు.
ఎక్స్ వేదికగా వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ఓ ట్వీట్ చేశారు. 'మద్యానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా మారిన చంద్రబాబు ఇప్పుడు నకిలీ లిక్కర్ వ్యవహారంలోనూ రాష్ట్రాన్ని నంబర్ వన్గా తీర్చిదిద్దాలని కంకణం కట్టుకున్నట్టున్నారు' అని తెలిపారు. అన్నమయ్య జిల్లా ములకలచెరువులో టీడీపీ నాయకులు కల్తీ మద్యం తయారీ కంపెనీ పెట్టి సరఫరా చేసిన ఘటన ఏపీలో మద్యం అక్రమాలకు నిదర్శనంగా నిలుస్తోందని పేర్కొన్నారు. లిక్కర్ సిండికేట్లతో, నకిలీ మద్యం తయారీల ద్వారా ప్రజల ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి టీడీపీ నాయకులు అక్రమ సంపాదన చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.
లిక్కర్ సిండికేట్లకు, గ్రామస్థాయి వరకూ విస్తరించిన బెల్టుషాపుల మాఫియాలకు, కల్తీ మద్యం వ్యాపారానికి అడ్డురాకూడదనే ఉద్దేశంతోనే ఒక వ్యూహం ప్రకారం మీరు ప్రభుత్వ మద్యం దుకాణాలపై విష ప్రచారం చేశారని సీఎం చంద్రబాబుపై మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ మండిపడ్డారు. 'మద్యం దుకాణాలు మొదలుకుని.. బెల్టుషాపులు, ఇల్లీగల్ పర్మిట్ రూమ్లు అన్నీ టీడీపీ వాళ్లవే. ఇప్పుడు అక్రమ మద్యం తయారీ దారులు కూడా టీడీపీ నాయకులే' అని వివరించారు. 'వాళ్లు తయారుచేస్తారు, ఆ తయారు చేసిన దాన్ని మీ వాళ్లే, మీ షాపులద్వారా, మీ బెల్టుషాపుల ద్వారా విక్రయిస్తారు. అలా వచ్చిన డబ్బును వాటాలు వేసుకుని పంచుకుంటారు' అని ఆరోపించారు. రాష్ట్రంలో ప్రతి మూడు బాటిళ్లలో ఒకటి కల్తీ మద్యమేనన్న వార్తలు దిగ్భ్రాంతిని కలిగిస్తున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
కల్తీ మద్యం వ్యాపారంతో ప్రజల ప్రాణాలకు తీవ్ర ప్రమాదం ఏర్పడ్డమే కాదు ప్రభుత్వ ఖజానాకు రావాల్సిన డబ్బును దోచుకుంటున్నారని సీఎం చంద్రబాబుపై మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'ప్రభుత్వ మద్యం దుకాణాలను రద్దుచేసి విచ్చలవిడిగా మద్యం విక్రయాలను పెంచారు. మార్ట్లు పెట్టారు, తిరిగి మళ్లీ ఇల్లీగల్ బెల్టుషాపులు తెరిచారు, ప్రతి వీధిలోనూ పెట్టారు. రాత్రిపగలు తేడాలేకుండా మద్యం విక్రయిస్తున్నారు. ఇల్లీగల్ పర్మిట్ రూమ్లు తెరిచారు' అని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ఆరోపించారు.
'ప్రభుత్వ ఖజానాకు రావాల్సిన ఆదాయాన్ని, సిండికేట్ల రూపంలో, కల్తీ లిక్కర్ తయారీ రూపంలో మీ ముఠా కొట్టేస్తున్నట్టేగా అర్థం' వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ సందేహం వ్యక్తం చేశారు. కల్తీ లిక్కర్ వ్యవహారాలు కొన్ని నెలలుగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వెలుగుచూస్తున్నాయని గుర్తుచేశారు. ఈ అక్రమాల వెనుక ఉన్నది చంద్రబాబు బినామీలు అయిన టీడీపీవాళ్లే అని ఆరోపించారు. సొంత ఆదాయాల కోసం ఇలా ప్రజల ఆరోగ్యంతో చెలగాటం న్యాయమేనా? అని సీఎం చంద్రబాబును మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ సూటిగా ప్రశ్నించారు.
