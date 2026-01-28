English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ఏపీ
  • Ys Jagan Video: జంగీల్ రాజ్ పాలన అంటే ఇదే.. కూటమిపై నిప్పులు చెరిగిన జగన్.. ఏమన్నారంటే..?

Ys Jagan Video: జంగీల్ రాజ్ పాలన అంటే ఇదే.. కూటమిపై నిప్పులు చెరిగిన జగన్.. ఏమన్నారంటే..?

Ys Jagan fires on chandrababu naidu govt: ప్రజలకు ఇచ్చిన ఏ ఒక్క హమీలను చంద్రబాబు ప్రభుత్వం నెరవెర్చలేదని, ఏపీలో జంగీల్ రాజ్ పాలన సాగుతుందని వైఎస్ జగన్ , కూటమి పాలనపై తీవ్రమైన విమర్శలు చేశారు.

Jan 28, 2026, 04:55 PM IST
  • చంద్రబాబుపై జగన్ ఫైర్..
  • ఏపీ రాజకీయాల్లో దుమారం..

Ys Jagan sensational comments on ap cm Chandrababu naidu: మాజీ సీఎం జగన్ భీమవరంలో వైఎస్సార్సీకి చెందిన కార్యకర్తల సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో కార్యకర్తలకు , నేతలకు వచ్చేది వైసీపీ ప్రభుత్వమే అంటూ భరోసా ఇచ్చారు. అదే విధంగా చంద్రబాబు పాలనపై నిప్పులు చెరిగారు. కూటమి అధికారంలొకి రాకముందు చెప్పిన సూపర్ సిక్స్, సూపర్ సెవన్ హమీలను నెరవెర్చలేదన్నారు. మొత్తంగా  ప్రజలకు, అక్కాచెల్లెమ్మలకు, యువత అందరికి ఒక్క మంచి కూడా జరగలదని జగన్ అన్నారు. అధికారంలోకి రాగానే వైసీపీ పథకాలు అన్ని కూడా రద్దు చేశారన్నారు. ఒక మాట మీదనిలబడే నాయకత్వం లేదన్నారు. మనం మన హమీలను , మేనిఫెస్టోను ఒక భగవద్గీత, ఖురాన్, బైబీల్ లా భావిస్తామన్నారు.

ఒక మాట అంటే  పాలనలో దాన్ని నిలబెట్టుకొవాలన్నారు. గతంలో  కోవిడ్ సమయంలో కూడా  ప్రజలకు మేలు చేసే పథకాలు ఆపలేదన్నారు. ప్రతిహమీని చిత్తశుధ్దితో పూర్తి చేశామన్నారు.  కూటమి ప్రభుత్వం బాండ్లు ముద్రించి, చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్ లతో సంతాకాలు చేయించి ఇంటింటికి తిరిగి మరీ మోసం చేశారన్నారు. ఈ స్థాయిలో మోసాలు ఎప్పుడు చూడలేదని ఇవి ఊహలకు కూడా అందవన్నారు. కరప్షన్ ఎక్కువయ్యిందన్నారు. ప్రభుత్వం చర్యల వల్ల గవర్నమెంట్ ఆదాయం తగ్గిపోయిందన్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు, నీకింత , నాకింత అంటూ ప్రజల్ని మభ్య పెడుతున్నారన్నారు.

దోచుకొ, పంచుకో , దాచుకో అన్న చందంలా ఏపీ పాలన సాగుతుందన్నారు. మద్యంలో వీళ్ల షాపులు, ప్రైవేటు మనుషులు ఉన్నారన్నారు. గ్రామస్థాయి నుంచి  బెల్ట్ షాపులు, వేలాలు పాడి మరీ  దక్కించుకుంటున్నారన్నారు. పోలీసులు దగ్గరుండి మరీ మద్యం షాపులకు సహకరిస్తురన్నారు. మందుషాపు పక్కన పర్మిట్ రూమ్ లు ఉంటాయని, ఎంఆర్పీ ఉండదన్నారు. అదే విధంగా.. పర్మిట్ లు పెగ్గులు, కల్తీ మద్యం ఏపీలో ఎరులై పారుతున్నాయన్నారు.

ఇసుక వల్ల ప్రభుత్వంకు ఆదాయం వచ్చేదని , కానీ ఇసుక ఫ్రీ అంటూ ప్రజల్ని దొచుకుంటున్నారని జగన్ అన్నారు. ప్రతి దాంట్లో కూడా రేటు చూస్తే డబుల్ ధరలు, జీరో ఆదాయం ప్రభుత్వంకు వస్తుందన్నారు. ఇక ఇటీవల ఏపీలో జరిగిన సంక్రాంతి వేడుకలైతే జంగీల్ రాజ్  ను తలపించాయన్నారు. మొబైల్ రికార్డు డ్యాన్స్ లు, రోడ్ల మీద, తాగురా, తాగించిందెయిరా.. అని దారుణమైన రికార్డు డ్యాన్స్ లు, వేలంపాటలు పెట్టారన్నారు.

ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు, ప్రభుత్వం, పోలీసులు నీకింత , నాకింత అన్న చందంలా మారారన్నారు.  ఇక రైల్వే కోడురు అరవ శ్రీధర్ ఘటనపై మండిపడ్డారు. కూన రవీకుమార్, ఆదిమూలం ఘటన, మంత్రి సంధ్యరాణి పీఏ, నజీర్ ,  మంత్రి సుభాస్ ఇలా.. అనేక మంది నేతలు ఏపీలో జంగీల్ రాజ్ లో భాగమయ్యాయని జగన్ నిప్పులు చెరిగారు. ఏపీలో ఇన్ని అరాచకాలు జరుగుతున్న కూడా ప్రభుత్వంకు చీమ కుట్టినట్లు అయిన లేదన్నారు.

పోలీసులు రెడ్ బుక్ రాజ్యంగంను అమలు చేస్తున్నారని జగన్ మండిపడ్డారు. ఇంకా మూడేళ్లు మాత్రమే ఉన్నాయని రాబోయేది వైసీపీ పార్టీ  2.0  పాలన అంటూజోస్యం చెప్పారు. పాదయాత్రతో ప్రజల్లోకి వెళ్లి, కూటమి చేసిన అక్రమాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తామన్నారు. ఈ కొన్ని రోజులు మాత్రం వైసీపీ నేతలు, కార్యకర్తలు ప్రజలకు అండగా ఉంటుమనం వస్తున్నామని భరోసారి ఇవ్వాలని మాజీ సీఎం జగన్ కార్యకర్తలు, నేతల్లో జోష్ ను నింపారు.

 

