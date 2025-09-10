YS Jagan Video: చంద్రబాబు నాయుడు బావిలో దూకి చావాలి.!. వైఎస్ జగన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో వైరల్..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jagan fires on ap cm chandrababu naidu:  వైఎస్ జగన్ ఏపీ సర్కారుపై మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతే కాకుండా.. తమ ప్రభుత్వ హయాంలో ఐదేళ్ల పాటు ఒక్కసారిగా కూడా యూరియా కోరతతో పాటు రైతులు ఈ విధంగా సమస్యలు ఎదుర్కొనలేదని జగన్ మండిపడ్డారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 10, 2025, 01:20 PM IST
  • చంద్రబాబు నాయుడుపై మండిపడిన జగన్..
  • యూరీయా కొరతపై తీవ్రవ్యాఖ్యలు..

YS Jagan sensational comments on ap cm Chandrababu naidu: రెండు తెలుగు స్టేట్స్ లలో ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసిన కూడా యూరియా కొరతతో రైతులు అల్లాడిపోతున్నారు. అంతే కాకుండా  ప్రతిరోజు క్యూలైన్లలో చెప్పులు, ఆధార్ కార్డుల్ని పెట్టుకుని మరీ తమ వంతు కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. మొత్తంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఎక్కడ చూసిన యూరీయా కొరత మాత్రమే కన్పిస్తుంది.

అంతే కాకుండా.. రైతులు దీనికోసం కొట్టుకొవడం, గొడవలు పడటం కూడా డైలీ వార్తలలో ఉంటున్నాయి.  దీంతో యూరీయా కొరత కాస్త ప్రస్తుతం పొలిటికల్ టర్న్ తీసుకుంది. దీనిపై ప్రభుత్వంను అపోసిషన్ పార్టీల నేతలు తీవ్రస్థాయిలో విమర్శిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఏపీ మాజీ సీఎం జగన్, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. 

 

వైఎస్ జగన్ మాట్లాడుతూ.. చంద్రబాబు సూపర్ సిక్స్ హమీలు ఇచ్చి ప్రజల్ని మోసం చేశారన్నారు. అది చేస్తాం.. ఇది చేస్తామని చెప్పి.. దోచుకో, దాచుకో, పంచుకో అన్న విధంగా పాలనను చేస్తున్నారన్నారు.  యూరీయా కొరతతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారన్నారు. తమ పాలన కాలంలో ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి సిట్యూవేషన్ ను చూడలేదన్నారు.

 చంద్రబాబు నాయుడు తన సొంత నియోజక వర్గంలో సైతం యూరీయాను సరఫరా చేయడంలో విఫలమయ్యాడని మండిపడ్డారు. ఏపీ ప్రజలకు ఏమో చేస్తామని ఆచరణ సాధ్యం కానీ హమీలు ఇచ్చి, ఇప్పుడేమో రైతుల్ని నట్టేటా ముంచారని చంద్రబాబు సర్కారుపై తీవ్రస్థాయిలో  ఆరోపణలు గుప్పించారు.

 ఏపీలో ఇచ్చిన సూపర్ సిక్స్ హమీలను అమలుచేయడంతో అడ్డంగా విఫలం అయ్యాడని ఏదైన బావి చూసుకొని దూకీ చావాలంటూ కూడా వైఎస్ జగన్ తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశాడు. చంద్రబాబు పచ్చ మీడియాను అడ్డం పెట్టుకుని ప్రజల్ని మోసం చేస్తున్నారని కూడా వైఎస్ జగన్ తీవ్రస్థాయిలో ఫైర్ అయ్యారు. జగన్.. చంద్రబాబుపై మండిపడిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

YS JaganChandrababu NaiduAp politicsYs Jagan Fires on chandrababu naiduJagan hot comments on Chandrababu naidu

