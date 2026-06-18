/YS Jagan: చీకటి కొంత కాలమే.. సూర్యుడు ప్రకాశించక తప్పదు.!. కూటమి పాలనపై వైఎస్ జగన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

YS Jagan fires on ap cm Chandrababu naidu in rampachodavaram meeting: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజకీయాలు కాకరేపుతున్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వం వర్సెస్ వైఎస్సార్సీపీల మధ్య తగ్గాఫార్ వార్ నడుస్తొంది. ఒకవైపు కూటమి అమలు కానీ సూపర్ సిక్స్ హమీలు అంటూ ప్రజల్ని మోసం చేసిందని వైసీపీ తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేస్తుంది.ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే రెండెళ్ల పాలన ముగిపోయిన కూడా ఇచ్చిన హమీలు నెరవేర్చడంలో చంద్రబాబు సర్కారు పూర్తిగా విఫలమైందని మాజీ సీఎం జగన్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఈ నేపథ్యంలో రంపచోడ వరంలో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తల్ని ఉద్దేషించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వ పాలనతో ప్రజలు విసిగిపోయారన్నారు.
రెండెళ్ల రాక్షస పాలన ముగిసిందని ఇంకా మూడేళ్లు మాత్రమే ఉందని చూస్తు చూస్తు రెండెళ్లు గడిచిపోతుందని అన్నారు. ఈ రెండెళ్ల పాటు ప్రజలకు అన్ని విధాలుగా వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు, నేతలు అండగా ఉండాలన్నారు. ఏడాదిన్నర తర్వాత పాదయాత్ర ప్రారంభిస్తానని వైఎస్ జగన్ ప్రకటించారు. పేదవాడిని ఎప్పుడూ గుర్తించుకోవాలని వారికి మనం ఎప్పుడూ న్యాయం చేయాలని వైఎస్ జగన్ కార్యకర్తలు, నేతలకు పిలుపునిచ్చారు. మన కళ్ల ఎదుటే ఈ దుర్మార్గమైన పాలన ఎండ్ అవుతుందని క్యాడర్ లో భరోసా ఇచ్చారు. ఏపీ కూటమి ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న
రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగంలో ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే అరెస్టులు, దొంగ సాక్ష్యాలు, అరాచకాలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఏది ఏమైనా చీకటి ఎన్ని రోజులు ఉండవని, సూర్యుడు ప్రకాశించక తప్పదన్నారు. త్వరలోనే ఈ దుర్మార్గుల పాలన అంతం కాక తప్పదని వైఎస్ జగన్ జోస్యం చెప్పారు.
ప్రతి ఇంట్లో కూడా చంద్రబాబు కూటమికి ఎందుకు ఓటు వేశామని, ఎందుకు జగన్ను పోగొట్టుకున్నాం అనే చర్చ జరుగుతోందని వైఎస్ జగన్ పేర్కొన్నారు. దేశంలో ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన 99 శాతం హమీలను అమలు చేసిన ఏకైన పార్టీ వైఎస్సార్సీపీనే అంటూ వైఎస్ జగన్ స్పష్టం చేశారు. ఐదేళ్ల పాటు ప్రజలకు మంచి పాలన అందించామని గర్వంగా చెప్పగలుతామని మాజీ సీఎం జగన్ పేర్కొన్నారు.
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