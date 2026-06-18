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YS Jagan: చీకటి కొంత కాలమే.. సూర్యుడు ప్రకాశించక తప్పదు.!. కూటమి పాలనపై వైఎస్ జగన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

YS Jagan fires on ap cm Chandrababu naidu: ఏపీలో ప్రజలంతా తమ ప్రభుత్వం మరల రావాలని కోరుకుంటున్నారని మాజీ సీఎం జగన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతే కాకుండా జగన్  2.0లో కార్యకర్తల ద్వారానే ప్రజలకు సంక్షేమ పథకాలు అందిస్తానని స్పష్టం చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 18, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:02 PM IST
YS Jagan: చీకటి కొంత కాలమే.. సూర్యుడు ప్రకాశించక తప్పదు.!. కూటమి పాలనపై వైఎస్ జగన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: ysjagan(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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YS Jagan: చీకటి కొంత కాలమే.. సూర్యుడు ప్రకాశించక తప్పదు.!. కూటమి పాలనపై వైఎస్ జగన్
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