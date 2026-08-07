/YS Jagan: ఇంకెంత దిగజారుతారు.!. విజయవాడ రిలే నిరాహార దీక్షదాడులపై వైఎస్ జగన్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

YS Jagan slams on ap govt over dsc paper leak row: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజకీయాలు వర్షాకాలంలో హీట్ ను పెంచుతున్నాయి. ఒక వైపు జగన్ ఏపీ వ్యాప్తంగా పర్యటిస్తు, ప్రజలకు తానున్నానని భరోసా ఇస్తున్నారు. మరోవైపు కూటమి ప్రభుత్వం వైఎస్ జగన్ చేస్తున్న ఆరోపణలకు కౌంటర్ లు ఇస్తుంది. ఈ క్రమంలో ఇటీవల విజయవాడలో డీఎస్సీ అభ్యర్థులు, వైసీపీ కార్యకర్తలతో చేపట్టిన నిరసన కార్యక్రమం ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్తంగా మారింది.
దీనిపై తాజాగా.. ఏపీ మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ సంచలన ట్విట్ చేశారు. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ...తన కుమారుడిని కాపాడుకోవడానికి మీ ప్రభుత్వం ఇంకా ఎంత దిగజారుతుంది? నిరుద్యోగ యువతకు, వారికి మీరు ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయాలని అడిగితే… దానికి మీరు హింసతో సమాధానం చెప్పాలనుకుంటున్నారా?. అంటూ జగన్ ట్విటర్ వేదికగా ఫైర్ అయ్యారు.
గతంలో.. DSC2025 ప్రశ్నాపత్రం లీక్, నియామకాల్లో జరిగిన తీవ్రమైన అక్రమాలపై సీబీఐతో విచారణ జరపాలని కోరుతూ విజయవాడలో శాంతియుతంగా నిర్వహిస్తున్న రిలే నిరాహార దీక్షపై మీ ఎమ్మెల్యే, ఆయన అనుచరులు దాడి చేసి, దీక్షా శిబిరాన్ని ధ్వంసం చేసిన ఘటనపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
పోలీసుల కళ్లముందే, వారి సమక్షంలోనే టెంట్లు లాగిపడేశారని, మా మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణుతో పాటు నిరుద్యోగ యువతను లక్ష్యంగా చేసుకుని రాళ్లు, కోడిగుడ్లు, టమాటాలతో దాడి చేశారన్నారు. మహిళలపై దాడులకు తెగబడ్డారని.. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దీక్షా శిబిరాలపై నిర్బంధకాండను కొనసాగించారని వైఎస్ జగన్ మండిపడ్డారు.
చిలకలూరిపేట, కనిగిరి, యాడికి, తాడిపత్రి నుంచి పలమనేరు, రేపల్లె, గుంటూరు, పొన్నూరు, వేమూరు, మాచర్ల, గురజాల, కందుకూరు, బాపట్ల వరకు నిరసన శిబిరాలపై దాడులు చేశారు. నాయకులను నిర్బంధించారన్నారు. శాంతియుతంగా దీక్షలు చేస్తూ మీ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించే హక్కును కూడా నిరుద్యోగ యువతకు లేకుండా చేశారన్నారు.
నారా లోకేష్ను బాధ్యత నుంచి తప్పించడానికి మీ ఎమ్మెల్యేలను, పార్టీ శ్రేణులను, పోలీసు యంత్రాంగాన్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. DSC–2025 ప్రక్రియ అంతా పారదర్శకంగానే జరిగిందని మీరు చెబుతున్నప్పుడు, సీబీఐ విచారణకు ఎందుకు భయపడుతున్నారంటూ ప్రశ్నించారు.
ఉద్యోగాల కోసం ఏళ్ల తరబడి కష్టపడి చదివిన యువతకు న్యాయం జరగాలన్నారు. నియామకాల్లో జరిగిన అక్రమాలకు విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ను బాధ్యత వహిస్తూ రాజీనామాచేయాలి. ప్రస్తుతం రూ.9,000 కోట్లకు చేరిన పెండింగ్ విద్యా దీవెన (ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్), వసతి దీవెన బకాయిలను వెంటనే విడుదల చేయాలని వైఎస్ జగన్ డిమాండ్ చేశారు. మీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలోని సూపర్ సిక్స్ హామీ ప్రకారం నిరుద్యోగ యువతకు నెలకు రూ.3,000 నిరుద్యోగ భృతిని, గత రెండేళ్ల బకాయిలతో సహా వెంటనే చెల్లించాలని వైఎస్ జగన్ తెల్చి చెప్పారు.
అంతే కాకుండా.. దీక్షా శిబిరాలను ధ్వంసం చేయవచ్చు.. మీ పోలీసులను, పార్టీ శ్రేణులను ప్రయోగించవచ్చు.
నిరసనకారులను అరెస్టు చేయవచ్చు. కానీ డీఎస్సీ లీకేజీ, అక్రమాలపై ఆధారాలను చెరిపేయలేరని ఎద్దేవా చేశారు. నిరుద్యోగ యువతలో రగులుతున్న ఆగ్రహాన్ని అణచివేయలేరని, ఆంధ్రప్రదేశ్ Gen Z గొంతును మూయలేరని, న్యాయం జరిగే వరకు ఈ పోరాటం ఆగదని ఏపీ కూటమి పాలనపై వైఎస్ జగన్ నిప్పులు చెరిగారు.
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