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YS Jagan: ఇంకెంత దిగజారుతారు.!. విజయవాడ రిలే నిరాహార దీక్షదాడులపై వైఎస్ జగన్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

YS Jagan fires on ap govt: పోలీసుల కళ్లముందే, వారి సమక్షంలోనే టెంట్లు లాగిపడేశారని, మా మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణుతో పాటు నిరుద్యోగ యువతను లక్ష్యంగా చేసుకుని  రాళ్లు, కోడిగుడ్లు, టమాటాలతో దాడి చేశారని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో ఏపీ కూటమి ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 07, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 04:39 PM IST
YS Jagan: ఇంకెంత దిగజారుతారు.!. విజయవాడ రిలే నిరాహార దీక్షదాడులపై వైఎస్ జగన్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
Image Credit: ysjagan(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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