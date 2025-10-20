YS Jagan: వెలుగుతున్న దీపాలు ఆర్పడమే మీ పనా..?.. పండగ వేళ చంద్రబాబుపై వైఎస్ జగన్ సంచలన ట్విట్ .. ఏమన్నారంటే..?

Ys Jagan slams on ap cm Chandrababu naidu over super six guarantees: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ప్రస్తుతం కూటమి వర్సెస్ వైఎస్సార్సీపీ మధ్య మాటల యుద్దం కొనసాగుతుంది. కూటమి ప్రభుత్వం ప్రశ్నిస్తున్న తమ గొంతును నొక్కేందుకు ప్రయత్నిస్తుందని మాజీ సీఎం జగన్ ఫైర్ అయ్యారు. ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన ఆరు గ్యారంటీలను ప్రశ్నిస్తే తమపై అక్రమ కేసులు బనాయిస్తున్నారని జగన్ మండిపడ్డారు.
ఇలాంటి కేసులకు వైసీపీ భయపడదని స్పష్టం చేశారు.ఈ క్రమంలో దీపావళి పండగ వేళ సీఎం చంద్రబాబుపై మాజీ సీఎం జగన్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఎక్స్ వేదికగా ఆరుగ్యారంటీల అమలు ఏమైందంటూ ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు. ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్నికల వేళ.. ఇంటింటా వెలిగిస్తాం అన్న దీపాల్లో ఏ ఒక్క దీపం అయినా, మీ ఈ 18 నెలల కాలంలో వెలిగిందా? ఆ సంతృప్తి ఎవరికైనా ఉందా?.. అంటూ మాజీ సీఎం జగన్ ఏకీపారేశారు.
నిరుద్యోగులందరికీ నెలకు రూ.3వేల చొప్పున భృతి ఇస్తామని చెప్పి మోసం చేశారన్నారు. అదే విధంగా.. ప్రతి అక్కా చెల్లెమ్మకూ నెల నెలా రూ.1500.. ఏడాదికి రూ.18,000 ఎగ్గొట్టారన్నారు. 50 ఏళ్లకే పెన్షన్, నెల నెలా రూ.4వేలు ఇస్తామని మోసం చేశారన్నారు.
ప్రతి రైతుకూ ఏడాదికి రూ.20,000, పీఎం కిసాన్ కాకుండా ఇస్తానంటూ మీరు ఇచ్చిన మాటఏమైందని చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై ఎద్దెవా చేశారు. అదే విధంగా.. ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నా, ఆ పిల్లలందరికీ, ప్రతి ఒక్కరికీ ఏటా రూ.15,000 ఇస్తామన్న మీ హమీ ఏమైందని మండిపడ్డారు.
దీనితో పాటు.. ప్రతి ఇంటికీ ఏటా 3 ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్లు, ఈ రెండేళ్లలో 6 సిలిండర్లు ఇంకా ప్రజలకు చేరలేదన్నారు. అక్క చెల్లెమ్మలందరికీ ఎక్కడికైనా, ఏ బస్సులో అయినా ఉచిత ప్రయాణమన్నారు, ఉద్యోగులకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు ఏమయ్యాయని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
ఇవన్నీ వెలగని దీపాలో… లేక చేశాం అంటే చేశాం అన్నట్టుగా వెలిగించిన అరకొర దీపాలా..?.. లేక మీరు రాకముందు వరకూ దేదీప్యమానంగా వెలుగుతున్న దీపాలను ఆర్పడమే మీ పనా..?.. అంటూ కూటమి ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు. వీటితోపాటు స్కూళ్లు, ఆస్పత్రులు, విద్యా, వైద్యం, వ్యవసాయం, లా అండ్ ఆర్డర్, పారదర్శకత ఇవన్నీకూడా వెలగని దీపాలే కదా.. అంటూ పంచ్ లు వేశారు.
గత వైఎస్సార్సీపీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పాలనలో 2019-24 మధ్య… ఇంటింటికీ అందిన డీబీటీ అనే ఇంధనం ద్వారా దేదీప్యమానంగా వెలిగిన దాదాపు 30 పథకాలు అనే దీపాలను మొత్తం ఆర్పేసిన మీరు, ఇంటింటా నెలకొన్న చీకటికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ లు అంటూ చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై మాజీ సీఎం జగన్ ఫైర్ అయ్యారు.
