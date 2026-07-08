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YS Jagan: చంద్రబాబు గారు ఇది అన్యాయం.!. టీచర్లకు టెట్ పరీక్ష నిబంధనలపై వైఎస్ జగన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

AP Teachers TET Exam Row: 20-25 ఏళ్లకు పైబడి సబ్జెక్టు టీచర్లుగా కొనసాగుతున్న వారిని ఉన్న ఫళంగా అన్ని సబ్జెక్టుల్లో 60 శాతంకు పైగా మార్కులు రావాలని రూల్ పెట్టడం ఏంటని వైఎస్ జగన్ కూటమి సర్కారుపై మండిపడ్డారు.,

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 08, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:18 PM IST
YS Jagan: చంద్రబాబు గారు ఇది అన్యాయం.!. టీచర్లకు టెట్ పరీక్ష నిబంధనలపై వైఎస్ జగన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: ysjagan(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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