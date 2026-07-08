/YS Jagan: చంద్రబాబు గారు ఇది అన్యాయం.!. టీచర్లకు టెట్ పరీక్ష నిబంధనలపై వైఎస్ జగన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

YS Jagan on AP Teachers TET Exam Row: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం టీచర్లకు టెట్ ఎగ్జామ్ గుదిబండగా మారింది. దీనిపై ముఖ్యంగా 2011 కు ముందు అపాయింట్ మెంట్ అయిన ఉపాధ్యాయులు తీవ్రంగా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తాజాగా.. ఉపాధ్యాయుల సంఘాలు మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ను కలిసి వినతీపత్రం అందజేశారు.ఈ క్రమంలో తాజాగా.. మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ సంచలన ట్విట్ చేశారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు.. టెట్ నిబంధనలతో టీచర్లు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నా మీరు పట్టించుకోకపోవడం అన్యాయమని ట్విట్ చేశారు. 2011 ముందు నుంచి టీచర్లుగా ఇప్పటికీ పనిచేస్తున్న వారు కూడా టెట్ పరీక్ష తప్పనిసరిగా పాస్ కావాలన్న నిబంధన పెట్టడం ఏంటని ప్రశ్నించారు.
దాదాపు లక్షమందికి పైగా టీచర్లు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని గుర్తు చేశారు. 20-25 ఏళ్లకు పైబడి సబ్జెక్టు టీచర్లుగా కొనసాగుతున్న వీళ్లు, ఇప్పుడు అన్ని సబ్జెక్టుల సిలబస్తో ఉన్న టెట్ పరీక్ష పాస్కావాలని రూల్ పెట్టడం ఏంటని మండిపడ్డారు. అందులోకూడా గరిష్టంగా 60శాతం మార్కులు రావాలని చెప్పడం ఎంతవరకు సమంజసమన్నారు. పైగా వీళ్లంతా అప్పట్లో డీఎస్సీ ఎలిజిబిలిటీ టెస్టులో ఉత్తీర్ణులు కాబట్టేకదా ఉద్యోగాలు వచ్చాయి?.. వారికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చేటప్పుడు అప్పట్లో “టెట్’’ అనే పరీక్ష లేదన్న విషయంను గుర్తు చేశారు.
మరీ వాళ్లకు ఇప్పుడు వీళ్లుకూడా టెట్ పరీక్షలో పాస్ కావాలని రూల్ పెట్టడం ఏంటని అన్నారు. టీచర్లందరికీ టెట్ను తప్పనిసరి చేస్తూ జాతీయ విద్యాహక్కు చట్టం ప్రకారం 2011 నుంచి టెట్ను తప్పనిసరి చేయడంపై పలు ప్రశ్నలు లెవనెత్తారు. ఈ చట్టం రాకముందు నుంచే టీచర్ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నవారికి “టెట్’’ పరీక్షను ఎందుకు తప్పనిసరి చేస్తున్నారంటూ ఉపాధ్యాయులు చేస్తున్న వాదనలో న్యాయం ఉందన్నారు.
అప్పట్లో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ పాస్ అయిన తర్వాతే వారికి ఉద్యోగం ఇవ్వడం జరిగింది కదా?.. అని గుర్తు చేశారు. టెట్ పరీక్ష నిబంధన కారణంగా ప్రమోషన్ల సమస్యమాత్రమే కాకుండా, చివరకు ఉద్యోగభద్రత లేకుండా చేస్తున్నారని, మానసిక ఒత్తిడికి గురిచేస్తున్నారని టీచర్లంతా వాపోతున్నారన్నారు.
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చంద్రబాబుగారు ఈ టీచర్ల ఇబ్బందుల గురించి పట్టించుకోవడంలేదని వైఎస్ జగన్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.. చట్టాన్ని సవరించాలని కోరుతూ అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి, కేంద్రానికి పంపాలన్న ధ్యాసకూడా ఆయనకు లేకుండా పోయిందని ఎద్దేవా చేశారు. టెట్ రాకముందు అంటే 2011కు ముందు సర్వీసులో ఉన్న టీచర్లందరికీ, టెట్ నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలంటూ కేంద్రంపై ఒత్తిడి తీసుకువచ్చి, టీచర్లకు ఉపశమనం తీసుకురావాలని డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు వైఎస్ జగన్ ఎక్స్ వేదికంగా సంచలన ట్విట్ చేశారు.
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