  • YS Jagan: మెడికల్‌ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణపై చంద్రబాబు వెనక్కి తగ్గాలి: వైఎస్‌ జగన్‌

YS Jagan Strong Warns To Chandrababu On Medical Colleges: వైద్య కళాశాలల ప్రైవేటీకరణపై మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ వెనక్కి తగ్గడం లేదు. తీవ్ర పోరాటం చేస్తున్న వైఎస్సార్‌సీపీ ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబుకు వ్యతిరేకంగా సంచలన కార్యాచరణ చేపట్టింది. గవర్నర్‌కు చంద్రబాబు పాలనపై ఫిర్యాదు చేసింది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 18, 2025, 10:39 PM IST

Privatise Of Medical Colleges: పీపీపీ పేరిట ప్రభుత్వ మెడికల్‌ కాలేజ్‌లను ప్రైవేటుపరం చేయడాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డి ఎన్డీయే కూటమికి స్ట్రాంగ్‌ వార్నింగ్‌ ఇచ్చారు. 'దేశ చరిత్రలో ఇది అరుదైన ప్రజా ఉద్యమం. మెడికల్‌ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణ ఒక పెద్ద కుంభకోణం. ఆ కాలేజీల సిబ్బందికి ప్రభుత్వం రెండేళ్లు జీతం ఇది మరో కుంభకోణం. యథేచ్ఛగా దోచుకునే పర్వం' అని వైఎస్‌ జగన్‌ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు.

Also Read: Aata Show Auditions: డ్యాన్సర్లకు గోల్డెన్‌ ఛాన్స్‌.. ఆట 2.0 డ్యాన్స్‌ షో ఆడిషన్లు ఎప్పుడో తెలుసా?

మెడికల్‌ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణపై వైఎస్సార్‌సీపీ చేపట్టిన కోటి సంతకాలను గవర్నర్‌ అబ్ధుల్‌ నజీర్‌ను కలిసి నివేదించారు. లోక్‌భవన్‌లో గవర్నర్‌తో మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ సమావేశమై మెడికల్‌ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా కోటి మందికి పైగా సంతకాలు చేసిన విషయాన్ని వివరించారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఎన్డీయే కూటమిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మెడికల్‌ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తామని.. కోర్టునూ ఆశ్రయిస్తాం.. కోరితే కోటి సంతకాలు చూపుతామని ప్రకటించారు. అప్పటికీ ప్రభుత్వం నిర్ణయం మార్చుకోకపోతే ఊర్కోబోమి హెచ్చరించారు. యథాథావిధిగా ప్రజా ఉద్యమం కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఉచిత వైద్యం హక్కును కాపాడేందుకు పోరాడుతామని వైఎస్ జగన్‌ ప్రకటించారు.

Also Read: Govt Employees: ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త‌.. సెలవులు పొడగింపు!

'ఏటా రూ.1000 కోట్లు. 5 ఏళ్లలో రూ.5 వేల కోట్లు. ఆ నిధులతో మిగిలిన మెడికల్‌ కాలేజీల పనులు పూర్తి. ఆ మొత్తం కూడా ఎందుకు ఖర్చు చేయడం లేదు?' అని చంద్రబాబును మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రశ్నించారు. భవిష్యత్‌ తరాలపై ప్రభావం చూపేలా ప్రభుత్వ నిర్ణయం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇకనైనా ప్రభుత్వం తన నిర్ణయంపై పునరాలోచించాలని వైఎస్‌ జగన్‌ డిమాండ్‌ చేశారు. మెడికల్‌ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణతో చంద్రబాబు చేస్తున్న అన్యాయాన్ని గవర్నర్‌ దృష్టికి తీసుకెళ్లడమే కాకుండా రాష్ట్ర ప్రజల ఆకాంక్షను కూడా తెలిపినట్లు వైఎస్‌ జగన్‌ తెలిపారు. తీసుకునే నిర్ణయాలు భవిష్యత్‌ తరాలకు ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుందన్నది ఆలోచన చేయాలని ఎన్డీయే ప్రభుత్వానికి హితవు పలికారు. అన్నీ ప్రైవేటీకరిస్తూ పోతే దోపిడకి చెక్‌ పడదని.. ప్రజా సేవలు పొందాలంటే ఆస్తులు అమ్ముకోవాల్సి వస్తుందని తెలిపారు. మెడికల్‌ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణ ప్రభుత్వ అసంబద్ధ నిర్ణయమని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రకటించారు.

Also Read: KT Rama Rao: యాదాద్రి నర్సన్న స్వామి ఆశీస్సులతో కేసీఆర్ సీఎం అవుతారు: కేటీఆర్

'ప్రతి పార్లమెంటు నియోజకవర్గాన్ని జిల్లాగా చేయడంతోపాటు ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో మెడికల్‌ కాలేజీకి వైఎస్సార్‌సీపీ హయాంలో శ్రీకారం చుట్టాం. ఎక్కడైనా మెడికల్‌ కాలేజీ ఏర్పాటు చేస్తే, అక్కడ టీచింగ్‌ ఆస్పత్రి అందుబాటులోకి వస్తుంది. అక్కడ పేదలకు ఉచితంగా సూపర్‌ స్పెషాలిటీ వైద్య సేవలు అందుతాయి' అని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ వివరించారు. 'చంద్రబాబు కొత్త మెడికల్‌ కాలేజీలను ప్రైవేటీకరిస్తూ కుంభకోణాలు చేస్తున్నాడు. కుంభకోణాల విషయంలో చంద్రబాబు నాలుగు అడుగులు ఎక్కువ వేస్తున్నారు. మెడికల్‌ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణ ఒక స్కామ్‌ అయితే, ఆ తర్వాత రెండేళ్ల పాటు, ఆ కాలేజీల సిబ్బందికి ప్రభుత్వం జీతాలు ఇవ్వడం మరో స్కామ్‌' అని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

YS JaganchandrababuMangalagiriPrivatise Of Medical Collegesysrcp

