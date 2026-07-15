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నేడు భీమవరం, కిర్లంపూడికి వైఎస్ జగన్.. ముద్రగడ పద్మనాభం భౌతికకాయానికి నివాళి, ఆక్వా రైతులతో భేటీ!

ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఈరోజు భీమవరం, కిర్లంపూడి పర్యటించనున్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా ఆయన కిర్లంపూడిలో  ముద్రగడ పద్మనాభం భౌతికకాయానికి నివాళులర్పించనున్నారు. అంతకు ముందే ఆక్వా రైతులతో ప్రత్యేక సమావేశాన్ని నిర్వహించనున్నారు. ఈరోజు ఆయన చేపట్టబోయే భీమవరం, కిర్లంపూడి పర్యటనలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 15, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:22 AM IST
నేడు భీమవరం, కిర్లంపూడికి వైఎస్ జగన్.. ముద్రగడ పద్మనాభం భౌతికకాయానికి నివాళి, ఆక్వా రైతులతో భేటీ!
Image Credit: YS Jagan Tour: File

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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