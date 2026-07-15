/నేడు భీమవరం, కిర్లంపూడికి వైఎస్ జగన్.. ముద్రగడ పద్మనాభం భౌతికకాయానికి నివాళి, ఆక్వా రైతులతో భేటీ!

YS Jagan Tour: ఏపీ మాజీ సీఎం, వైఎస్ఆర్సీపి అధ్యక్షుడు వైయస్ జగన్ ఈరోజు భీమవరం, కిర్లంపూడి పర్యటనల కోసం బయలుదేరుతున్నారు. ప్రధానంగా కిర్లంపూడిలో మరణించిన ముద్రగడ పద్మనాభం గారి భౌతికకాయానికి ఆయన నివాళులు అర్పించనున్నారు. నిన్ననే కాపు ఉద్యమ నేత కన్నుమూసిన వార్త తెలియడంతో, రాజకీయ ప్రముఖులు, పలువురు నేతలు ఆయన కుటుంబానికి సానుభూతి తెలియజేశారు. ఈ క్రమంలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ నేరుగా వెళ్లి ఆయన భౌతికకాయాన్ని సందర్శించి నివాళులర్పించనున్నారు. అయితే, ఈ కార్యక్రమానికి ముందే ఆయన భీమవరంలోని ఆక్వా రైతులతో ఒక ముఖ్యమైన సమావేశాన్ని నిర్వహించనున్నారు. ముఖ్యంగా ఆక్వా రైతులు ప్రస్తుతం ఎదుర్కొంటున్న వివిధ సమస్యలు, పెరిగిన ఫీడ్ ధరలు, తమ ఉత్పత్తులకు గిట్టుబాటు ధర లభించకపోవడం వంటి అంశాలపై ఆయన రైతులతో నేరుగా చర్చించనున్నారు.
అనంతరం, మధ్యాహ్నం సుమారు ఒకటిన్నర గంటల సమయంలో భీమవరం నుండి హెలికాప్టర్ ద్వారా జగ్గంపేట చేరుకుంటారు. అక్కడి నుండి రోడ్డు మార్గంలో కిర్లంపూడికి వెళ్లి, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి, ప్రముఖ కాపు ఉద్యమ నాయకుడు శ్రీ ముద్రగడ పద్మనాభం భౌతికకాయానికి నివాళులర్పించి, ఆయన కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించనున్నారు. వారికి తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేసిన అనంతరం, తిరిగి తాడేపల్లికి బయలుదేరుతారు.
ఈ రెండు ముఖ్యమైన పర్యటనల నేపథ్యంలో, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైయస్ జగన్ ఈరోజు ఉదయం 10 గంటల ప్రాంతంలో తాడేపల్లి నుండి తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తారు. భీమవరం చేరుకున్న తర్వాత, అక్కడ బైపాస్ రోడ్డు వద్ద ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక సభా వేదిక వద్ద ఆక్వా రైతులతో సమావేశం నిర్వహించి, వారి సమస్యలను వింటాక కిర్లంపూడికి బయలుదేరుతారు. రైతుల హక్కుల పరిరక్షణ కోసం వైఎస్ఆర్సీపి చేస్తున్న పోరాటాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తామని ఆయన గతంలోనే స్పష్టం చేశారు. ఆక్వా రైతులకు ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులపై ఆయన ఇప్పటికే పలుమార్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు, కావున ఈ పర్యటన ద్వారా బాధిత రైతులతో నేరుగా కలిసి వారి సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా అడుగులు వేస్తారు.
మరోవైపు, నిన్న మరణించిన కాపు ఉద్యమ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి ముద్రగడ పద్మనాభం గారి మృతి పట్ల వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షులు వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తీవ్ర సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మరణించిన వెంటనే, ముద్రగడ పద్మనాభం కుమారుడు ముద్రగడ గిరిబాబుకు ఫోన్ చేసి ప్రత్యేకంగా పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ధైర్యంగా ఉండాలని కోరుతూ, పార్టీ ఎల్లప్పుడూ వారికి అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. ముద్రగడ పద్మనాభం గారు చేసిన సేవలు ఎప్పటికీ మరువలేనివని, చిరస్మరణీయమైనవని ఆయన కొనియాడారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని, ఆ కుటుంబ సభ్యులు ఈ బాధను తట్టుకునే శక్తిని భగవంతుడు ప్రసాదించాలని ఆయన ప్రార్థించారు.
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