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YS Jagan: జాగ్రత్త చంద్రబాబు.. ఏపీలో కూడా కాక్రోచ్‌లు బయటకు వస్తాయి.. జగన్ మైండ్ బ్లాకింగ్ కామెంట్స్..!!

YS Jagan: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో  బొద్దింకల వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు తీవ్ర దుమారం రేపుతున్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వంపై విమర్శల దాడిని పెంచిన వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి.. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడును ఉద్దేశించి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు పొలిటికల్ సర్కిల్స్‌లో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి.

Written ByBhoomi
Published: Jun 11, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:00 PM IST
YS Jagan: జాగ్రత్త చంద్రబాబు.. ఏపీలో కూడా కాక్రోచ్‌లు బయటకు వస్తాయి.. జగన్ మైండ్ బ్లాకింగ్ కామెంట్స్..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఏపీలో కూడా కాక్రోచ్‌లు బయటకు వస్తాయి.. జగన్ మైండ్ బ్లాకింగ్ కామెంట్స్..!!
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