YS Jagan: వంద మందితో వైసీపీ ధినేత జగన్ కు Z+ సెక్యూరిటీ..?

AP EX CM YS Jagan Mohan Reddy Security Z+: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి.. వైసీపీ అధినేత ఆ పార్టీ శాసనసభా పక్ష నేత వై.యస్.జగన్మోహన్ రెడ్డి భద్రతపై ఆ పార్టీ నేతలు ఆందోళ వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఫిబ్రవరి 6న తాడేపల్లి నుంచి ఇబ్రహీంపట్నానికి వైఎస్ జగన్ వెళ్లిన సందర్భంలో తీవ్ర స్థాయిలో భద్రతా లోపాలు కనిపించాయని లేఖలో తెలిపారు.
జగన్ ఇబ్రహీంపట్నం పర్యటన వివరాలను ముందుగానే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చినప్పటికి, చివరి నిమిషాల్లో రూటు మ్యాప్ మార్చటంపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.సాధారణంగా కేవలం 22 కిలోమీటర్ల దూరం ఉన్న మార్గాన్ని పక్కనపెట్టి, విజయవాడ పోలీస్ కమిషనర్ ఆధ్వర్యంలో దాదాపు 47 కిలో మీటర్ల పొడవైన ప్రత్యామ్నాయ మార్గాన్ని ఎలాంటి కారణం లేకుండా మార్చడంపై వైసీపీ నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అధికారులు సూచించిన మార్గంలోనే జగన్ మోహన్ రెడ్డి బయలుదేరినా పర్యటనలో ఆందోళనకర పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి . తిరుగు ప్రయాణంలో భద్రతా సిబ్బందికి గానీ, పార్టీ ప్రతినిధులకు గానీ ముందస్తు సమాచారం లేకుండా రూటు మ్యాప్ మార్చడంతో మరిన్ని అనుమానాలకు తావిస్తోందని లేఖలో రఘురాం తెలిపారు.
