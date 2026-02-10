English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • YS Jagan: వంద మందితో వైసీపీ ధినేత జగన్ కు Z+ సెక్యూరిటీ..?

YS Jagan: వంద మందితో వైసీపీ ధినేత జగన్ కు Z+ సెక్యూరిటీ..?

YS Jagan: ఏపీ మాజీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి భద్రతపై ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. జగన్ మోహన్ రెడ్డికి భద్రత కల్పించడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీవ్ర నిర్లక్ష్యం ప్రదర్శిస్తోందని వైఎస్సార్‌సీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి, ఎమ్మెల్సీ తలశిల రఘురాం కేంద్ర హోంశాఖకు లేఖ రాశారు. జెడ్‌ ప్లస్‌ కేటగిరీ భద్రత కలిగిన వైఎస్‌ జగన్‌ ఇటీవల పర్యటనలో చోటు చేసుకున్న భద్రతా లోపాలపై తక్షణమే విచారణ చేపట్టాలని కోరుతూ కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖకు డిమాండ్ చేశారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 10, 2026, 12:20 PM IST

YS Jagan: వంద మందితో వైసీపీ ధినేత జగన్ కు Z+ సెక్యూరిటీ..?

AP EX CM YS Jagan Mohan Reddy Security Z+: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి.. వైసీపీ అధినేత ఆ పార్టీ శాసనసభా పక్ష నేత వై.యస్.జగన్మోహన్ రెడ్డి భద్రతపై ఆ పార్టీ నేతలు ఆందోళ వ్యక్తం చేస్తున్నారు.   ఫిబ్రవరి 6న తాడేపల్లి నుంచి ఇబ్రహీంపట్నానికి  వైఎస్‌ జగన్‌ వెళ్లిన సందర్భంలో తీవ్ర స్థాయిలో భద్రతా లోపాలు కనిపించాయని లేఖలో తెలిపారు.

జగన్ ఇబ్రహీంపట్నం పర్యటన వివరాలను ముందుగానే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చినప్పటికి, చివరి నిమిషాల్లో రూటు మ్యాప్ మార్చటంపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.సాధారణంగా కేవలం 22 కిలోమీటర్ల దూరం ఉన్న మార్గాన్ని పక్కనపెట్టి, విజయవాడ పోలీస్‌ కమిషనర్‌ ఆధ్వర్యంలో దాదాపు 47 కిలో మీటర్ల పొడవైన ప్రత్యామ్నా­య మార్గాన్ని ఎ­లాంటి కారణం లేకుండా మార్చడంపై వైసీపీ నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

Also Read: అత్యంత ధనవంతులైన స్టార్ క్రికెటర్లు వీళ్లే.. కోహ్లీ, విరాట్,ధోని అసలు కాదు..

 

Also Read: మన శంకర వర ప్రసాద్ సహా ఈ నెలలో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రానున్న సంక్రాంతి చిత్రాల డేట్స్ ఇవే.

అధికారులు సూ­చించిన మార్గంలోనే జగన్  మోహన్ రెడ్డి బయలుదేరినా పర్యటనలో ఆందోళనకర పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి . తిరుగు ప్రయాణంలో భద్రతా సిబ్బందికి గానీ, పార్టీ ప్రతినిధులకు గానీ ముందస్తు సమాచారం లేకుండా రూటు మ్యాప్ మార్చడంతో మరిన్ని అనుమానాలకు తావిస్తోందని లేఖలో రఘురాం తెలిపారు.

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Adhra Pradesh EX CM YS Jagan Mohan ReddyYS Jagan SecurityYS Jagan Security Z+Andhra PradeshAp politics

