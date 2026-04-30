Petrol And Diesel: ఏపీలో పెట్రోల్‌, డీజిల్ సరఫరాకు బ్రేక్‌ పడొద్దు: షర్మిల, మాధవ్‌

YS Sharmila and PVN Madhav Demands To Continue Uninterrupted Petrol And Diesel Supply: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ నిరంతర ప్రక్రియ కొనసాగాలని ఏపీ బీజేపీ అధ్యక్షులు పీవీయన్ మాధవ్ డిమాండ్‌ చేశారు. ఇంధన కృత్రిమ కొరతను సృష్టిస్తున్న అక్రమార్కులపై చర్యలు చేపట్టాలని కోరారు. ఇంధన చమురు సంక్షోభంపై కీలక ప్రకటన చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 30, 2026, 08:04 PM IST

Petrol And Diesel Shortage: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పెట్రోలు, డీజిల్ వంటి అత్యవసర ఇంధనాలు ప్రతి వినియోగదారుడిఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా నిరంతరం  అందుబాటులో ఉండాలని ఏపీ బీజేపీ అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్ కోరారు. పెట్రోల్ బంక్ యాజమాన్యాలు సమగ్ర చర్యలు చేపట్టాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. రాష్ట్రంలో మొత్తం 4,312 పెట్రోల్ బంకులు ఉండగా.. వాటిలో సుమారు 1.29 శాతం (దాదాపు 56 బంకులు) కృత్రిమ కొరత సృష్టిస్తున్నాయని ఆరోపించారు. ఇలాంటి అక్రమాలకు పాల్పడుతున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వానికి మాధవ్‌ విజ్ఞప్తి చేశారు.

కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇంధన సరఫరాపై అనిశ్చితి నెలకొనే అవకాశాల దృష్ట్యా.. ముందస్తుగా తగిన నిల్వలు ఉంచుకుని ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూడాలని పీవీఎన్‌ మాధవ్‌ డిమాండ్‌ చేశారు. పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ సంక్షోభం వ్యవసాయం, రవాణా, అత్యవసర సేవల వంటి కీలక రంగాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇంధన సరఫరా వ్యవస్థను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడం ద్వారా ప్రజల్లో నమ్మకం పెంపొందించడంతో పాటు ఆర్థిక కార్యకలాపాలు అంతరాయం లేకుండా కొనసాగేందుకు సహకరించాలని బంక్ నిర్వాహకులకు పీవీఎన్‌ మాధవ్‌ విజ్ఞప్తి చేశారు. సంబంధిత ప్రభుత్వ శాఖలు పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తూ అవసరమైన మార్గదర్శకాలు జారీ చేయాలని పీవీయన్ మాధవ్ సూచించారు.

పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ సంక్షోభంపై షర్మిల స్పందన
'డీజిల్ కోసం రైతులు.. పెట్రోల్ కోసం సాధారణ ప్రజలు గంటల కొద్ది క్యూలో పడిగాపులు. ఇలాంటి అత్యవసర స్థితిలో ప్రజా అవసరాల మీద దృష్టి పెట్టాల్సిన ప్రభుత్వం బడా కాంట్రాక్టర్ల కోసం మాట్లాడటం ఏమిటి? వారి ప్రయోజనాలే ముఖ్యంగా పని చేయడం ఏంటి?' అని కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్‌ షర్మిల నిలదీశారు. 'బడా కాంట్రాక్టర్ల కోసమే ప్రత్యేకంగా డీజిల్ సరఫరా కోరడం ఏమిటి? ఇదేనా ఈ ప్రభుత్వ ధోరణి? రైతుకన్నా కాంట్రాక్టర్ ముఖ్యమా? ప్రజల కష్టాల కన్నా అమరావతి పనులే ప్రాధాన్యమా?' అని ప్రశ్నించారు. 'ఇది పాలన కాదు పూర్తిగా ప్రాధాన్యతల వైఫల్యం. ముందుగా రైతులు, సాధారణ ప్రజలకు నిరంతర ఇంధన సరఫరా సాగేలా చూడాలి' అని వైఎస్‌ షర్మిల డిమాండ్‌ చేశారు. ప్రజలు ఎలా పోతే ఏంటి .. మాకు కాంట్రాక్టర్లే ముఖ్యం అనుకుంటే ప్రజల కష్టాలను పట్టించుకోని ఈ ప్రభుత్వానికి ప్రజలే తగిన గుణపాఠం చెప్తారని 'ఎక్స్‌' వేదికగా కూటమి ప్రభుత్వాన్ని వైఎస్‌ షర్మిల హెచ్చరించారు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు.

