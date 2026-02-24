AP Congress Party: 'అత్తమీద కోపం దుత్తమీద చూపినట్లు కూటమి ప్రభుత్వ తీరు ఉంది. తిరుమల పవిత్రతపై వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన పాపాన్ని వైఎస్సార్కు చుట్టడం చంద్రబాబుకు భావ్యం కాదు. వైఎస్సార్సీపీ కల్తీ పనులు నాటి వైఎస్సార్ నుంచే అనడం ఎంతమాత్రం సబబు కాదు' అని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల ఖండించారు. అసెంబ్లీ వేదికగా వైఎస్సార్పై చేసిన ఆరోపణలను కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తోందని ప్రకటించారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్సార్పై చేసిన వ్యాఖ్యలను సభ రికార్డ్స్ నుంచి తొలగించాలని డిమాండ్ చేశారు.
ఏపీ అసెంబ్లీలో తిరుమల నెయ్యి వివాదంపై సీఎం చంద్రబాబు చేసిన వ్యాఖ్యలపై వైఎస్ షర్మిల ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. ఈ అంశంలో వైఎస్సార్కు చంద్రబాబు వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలని ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు షర్మిల కోరారు. వైఎస్సార్ 7 కొండలను 2 కొండలు చేయాలని ఏనాడూ అనుకోలేదని.. జరిగిందంతా తప్పుడు ప్రచారమేనని స్పష్టం చేశారు. అప్పటి ప్రతిపక్షనాయకుడిగా బురద చల్లాలని చూసిందే మీరు అని చంద్రబాబుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తిరుమల పవిత్రతకు పెద్దపీఠ వేసింది ఆనాడు వైఎస్సార్ అని చెప్పారు. 7 కొండలు వెంకటేశ్వరుడివే అని 2007లో శాశ్వత జీఓ ఇచ్చి చరిత్ర సృష్టించారని వైఎస్ షర్మిల గుర్తుచేశారు.
'హిందూ దేవాలయాల వద్ద అన్యమత ప్రచారం ఉండకుండా కఠిన నిబంధనలు వైఎస్సార్ అమలు చేశారు. జీవో 746,747 తెచ్చి తిరుమలను దివ్య క్షేత్రంగా మార్చారు. తిరుమల లడ్డూ పవిత్రతకు రక్షణగా నిలబడ్డారు. లడ్డూకు పేటెంట్ రైట్ సాధించింది 2009లో వైఎస్సార్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగానే. వెంకన్న ఆస్తులు అన్యాక్రాంతం అవ్వకుండా ప్రత్యేక చట్టం అమలు చేశారు' అని వైఎస్ షర్మిల వివరించారు. 'తిరుమలలో ధర్మగిరి వేద విజ్ఞాన పీఠం పెట్టారు. వెంకటేశ్వర వేద విశ్వ విద్యాలయం కట్టారు. వేద పండిట్ల కోసం ఆనాడే వైఎస్సార్ ఆయుష్మాన్ భవ పథకం అమలు చేశారు. దళితులకు గోవిందుడు దగ్గరవ్వాలని అమలు చేసిన దళిత గోవిందం ఆనాడు వైఎస్సార్ తీసుకున్న గొప్ప నిర్ణయం' అని ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల తెలిపారు.
'రాష్ట్రంలో మతాలకు అతీతంగా ప్రజలు ఈనాటికి వైఎస్సార్ను దేవుడిగా కొలుస్తున్నారంటే అది ఆయన పాలనకు నిదర్శనం. వైఎస్సార్సీపీ చేసిన అరాచకాలకు వైఎస్సార్కు సంబంధం లేదు. వైఎస్సార్ పాలన సంక్షేమ పాలన. వైసీపీ పాలన దోచుకు తిన్న పాలన' అని వైఎస్ షర్మిల తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో వైఎస్సార్ లేడని ప్రకటించారు. వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి ముమ్మాటికి కాంగ్రెస్ మనిషి.. కడవరకు కాంగ్రెస్లోనే బతికిన మనిషి అని వైఎస్ షర్మిల చెప్పారు.
