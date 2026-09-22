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YS Sharmila: శుభకార్యానికి, రాజకీయానికి లింకులు ఏంటీ..?.. జగన్‌తో భేటీ వివాదంపై వైఎస్ షర్మిలా సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

YS Sharmila tweet: నా బిడ్డ వైఎస్ అంజిలి రెడ్డి - సోమల రఘురామ్ రెడ్డి వివాహ మహోత్సవానికి ఆహ్వనించడం కోసమే వైఎస్ జగన్ ను కలిశానని షర్మిలా రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. దీనిపై రాజకీయాలు ఏంటని మండిపడ్డారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 22, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 02:35 PM IST
YS Sharmila: శుభకార్యానికి, రాజకీయానికి లింకులు ఏంటీ..?.. జగన్‌తో భేటీ వివాదంపై వైఎస్ షర్మిలా సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
Image Credit: yssharmila(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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YS Sharmila: శుభకార్యానికి, రాజకీయానికి లింకులు ఏంటీ..?.. జగన్‌తో భేటీ వివాదంపై వైఎస్ షర్మిలా సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
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