YS Sharmila condemns fake allegations on social media: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం వైఎస్ షర్మిలా ఇంట శుభకార్యం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. వైఎస్ అంజిలి రెడ్డి - సోమల రఘురామ్ రెడ్డి ల పెళ్లి సెటిల్ అయిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఏపీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిలా రెడ్డి ఇటీవల తన తల్లితో కలిసి మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ నివాసంకు వెళ్లి పత్రిక ఇచ్చి వివాహంకు ఆహ్వనించారు. ఈ ఘటనతో ఒక్కసారిగా సోషల్ మీడియాలో అనేక విధాలుగా ప్రచారాలు జరిగాయి. జగన్ తో షర్మిల అంతర్గతంగా తెరవెనుక రాజకీయాలకు తెరతీశారని ప్రచారం జరిగింది.
ఈ క్రమంలో సోషల్ మీడియాలో రూమర్స్ పై వైఎస్ షర్మిల ఘాటుగా స్పందించారు. తాను ఎవరినో కలిసినట్లు, ఎక్కడో చేరిపోతున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో అల్లుతున్నవి పూర్తిగా కట్టుకథలని ఖండించారు. దీనిపై కొంత మంది చేస్తున్న విశ్లేషణలు పూర్తిగా నిరాధారమని కొట్టిపారేశారు. గిట్టని వాళ్ళవి పస లేని ఆరోపణలని దీనిని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు.
వైసీపీ అధ్యక్షులు జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారిని తాను.. చివరిసారిగా కలిసింది తన కుమారుడు వైఎస్ రాజారెడ్డి వివాహానికి ఆహ్వానించిన సమయంలోనేనంటూ స్పష్టం చేశారు.
మళ్లీ ఇప్పుడు నా కుమార్తె వైఎస్ అంజిలి రెడ్డి వివాహ ఆహ్వాన పత్రికను అందించడానికి మాత్రమే కలిసినట్లు చెప్పారు. అన్ని రాజకీయ పార్టీల అధినేతలను నా బిడ్డ పెళ్లికి రావాలని, దీవించాలని ఆహ్వానిస్తానని చెప్పుకొచ్చారు. ఇందులో కొత్తేం లేదు .. వింత అంతకన్నా కాదని ఏకీపారేశారు. కన్న కూతురు వివాహాన్ని అడ్డుపెట్టుకొని.. తెర వెనుక రాజకీయాలు చేసుకొనే ఖర్మ YSR బిడ్డగా నాకు లేదని మండిపడ్డారు.
శుభకార్యానికి, రాజకీయానికి లింకులు పెట్టి.. నా విశ్వసనీయతను, రాజకీయ ప్రామాణికతను, ప్రజలు నాపై పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని దెబ్బతీయాలని చూస్తే ఊరుకునేది లేదని తెల్చి చెప్పారు. నా బిడ్డ వైఎస్ అంజిలి రెడ్డి - సోమల రఘురామ్ రెడ్డి వివాహ మహోత్సవానికి తెలుగు ప్రజలందరి ఆశీస్సులు తనపై ఉండాలని చెప్పారు. అదే విధంగా.. ఒక్కటి కాబోతున్న నవదంపతులకు హృదయ పూర్వక ఆశీస్సులు అందించాలని కోరుతున్నానంటూ వైఎస్ షర్మిలా చెప్పుకొచ్చారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.