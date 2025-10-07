English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

YS Sharmila: 'విజయమ్మ, వైఎస్సార్‌, నా భర్త, బిడ్డలను దూషించారు: వైఎస్‌ షర్మిల భావోద్వేగం

YS Sharmila Gets Emotional On Trolls About Her Family: తనపై.. తన కుటుంబంపై జరిగిన విమర్శలు, ట్రోల్స్‌పై వైఎస్‌ షర్మిల భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. తనను, తన తల్లిదండ్రులు, భర్త, పిల్లలపై దూషించారని వైఎస్‌ షర్మిల తెలిపారు. ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 7, 2025, 04:49 PM IST

Trending Photos

EPF Pension: పండగ ముందు గుడ్‌న్యూస్..నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్..ఎప్పటి నుంచి అంటే?
7
EPFO Pension Hike
EPF Pension: పండగ ముందు గుడ్‌న్యూస్..నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్..ఎప్పటి నుంచి అంటే?
Samantha: చైతూ, సమంత పచ్చటి కాపురంలో &#039;చిచ్చు పెట్టిన వ్యక్తి&#039;.. అతడెవరో తెలుసా?
5
samantha
Samantha: చైతూ, సమంత పచ్చటి కాపురంలో 'చిచ్చు పెట్టిన వ్యక్తి'.. అతడెవరో తెలుసా?
Central Govt Employees News: ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో సూపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఇక నో టెన్షన్
6
Central Government Employees
Central Govt Employees News: ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో సూపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఇక నో టెన్షన్
School Holiday 2025: విద్యార్థులు ఎగిరిగెంతేసే వార్త.. రేపు స్కూళ్లకు సెలవు..!
5
School Holiday tomorrow
School Holiday 2025: విద్యార్థులు ఎగిరిగెంతేసే వార్త.. రేపు స్కూళ్లకు సెలవు..!
YS Sharmila: 'విజయమ్మ, వైఎస్సార్‌, నా భర్త, బిడ్డలను దూషించారు: వైఎస్‌ షర్మిల భావోద్వేగం

YS Sharmila Emotional: టీటీడీ ఆలయాల నిర్మాణంపై తాను చేసిన వ్యాఖ్యలపై రేగిన దుమారంపై మరోసారి కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్‌ షర్మిల స్పందించారు. గుడుల మీద ఉన్న శ్రద్ధ బడుల మీద లేదా అని అడిగానని దానిలో ఏమైనా తప్పు ఉందా? అని ప్రశ్నించారు. 'నేను మాట్లాడింది నేరంగా చూశారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా తిట్టిపోశారు. మా అమ్మనాన్న, నా భర్త, బిడ్డలను దూషించారు' అని వైఎస్‌ షర్మిల వెల్లడించారు. తనను వ్యక్తిత్వ హననం చేశారని.. తన సంస్కారం మీద మాట్లాడే మీకు ఎక్కడ ఉంది సంస్కారం? తనను దూషించిన వారిపై వైఎస్‌ షర్మిల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Hyderabad Land Sale: భూముల రికార్డు బద్దలు.. హైదరాబాద్‌ రాయదుర్గంలో ఎకరం @ 177 కోట్లు

కురుపాం గురుకుల విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురయి కేజీహెచ్‌ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న బాధిత విద్యార్థులతో మాట్లాడారు. అనంతరం మీడియాతో వైఎస్‌ షర్మిల కీలక విషయాలు పంచుకున్నారు. 'గురుకులాల్లో ఉన్న అవస్థలు.. దుర్భర పరిస్థితులు నేను ఈమధ్య ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించా. గుడుల మీద ఉన్న శ్రద్ధ బడుల మీద లేదా అని అడిగా. ఇందులో తప్పు ఏమైనా ఉందా?' అని ప్రశ్నించారు. తాను అడిగిన ప్రశ్నకు మతం రంగు ఎందుకు పులిమారు? అని నిలదీశారు.

Also Read: Vijay Devarakonda: షాకింగ్‌ ఘటన.. హీరో విజయ్ దేవరకొండకు రోడ్డు ప్రమాదం.. రష్మిక మందన్నా కన్నీళ్లు

తనకు వ్యక్తిగతంగా అన్ని మతాలు సమానమేనని కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల స్పష్టం చేశారు. 'ప్రభుత్వ పెద్దలుగా ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఒక మతానికి పెద్దపీట వేస్తున్నారు. మిగతా మతాల వారికి అభద్రతా భావం కలిగిస్తున్నారు. ఒక మతాన్ని అజెండాగా ఎత్తుకున్నారు' అని చంద్రబాబుపై మండిపడ్డారు. 'గుడులు కడతాం అంటే మజీదులు, చర్చ్ లు కూడా కడతాం అని చెప్పాలి కదా? పురోహితులతో పాటు ఇమామ్‌లకు, పాస్టర్లకు ప్రభుత్వ సహాయం ఉండాలి కదా? అని ప్రశ్నించారు.

Also Read: Chandrababu Gift: విద్యార్థులకు సీఎం చంద్రబాబు గుడ్ న్యూస్.. పావలా వడ్డీకే విదేశీ విద్యా రుణాలు

ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు ఉండి అన్ని మతాలను సమానంగా చూడాలి కదా? అని ఏపీసీసీ చీఫ్‌ వైఎస్‌ షర్మిల నిలదీశారు. 'దళితవాడల్లో, హాస్టల్లో బాత్‌రూమ్ లు లేవని.. హాస్టళ్లలో కనీస వసతులు లేవని నేను డిమాండ్‌ చేశా. ఇవ్వాళ కురుపాం ఘటన మేము డిమాండ్ చేసిన దానికి నమూనా మాత్రమే' అని వివరణ ఇచ్చారు. కానీ తాను మాట్లాడింది నేరంగా చూశారని.. సోషల్ మీడియా వేదికగా తిట్టిపోశారని గుర్తుచేశారు. ఈ విషయంలో తన తల్లిదండ్రులు వైఎస్‌ విజయమ్మ, వైఎస్సార్‌, తన భర్తబిడ్డలను కూడా దూషించారని షర్మిల వాపోయారు. తనను వ్యక్తిత్వ హననం చేశారని తెలిపారు. తన సంస్కారం మీద మాట్లాడే మీకు ఎక్కడ ఉంది సంస్కారం? అని ట్రోలర్స్‌పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

YS SharmilaTTD TemplesKurupam Gurukul StudentsKGH HospitalCongress Party

Trending News