YS Sharmila: 'విజయమ్మ, వైఎస్సార్‌, నా భర్త, బిడ్డలను దూషించారు: వైఎస్‌ షర్మిల భావోద్వేగం

YS Sharmila Emotional: టీటీడీ ఆలయాల నిర్మాణంపై తాను చేసిన వ్యాఖ్యలపై రేగిన దుమారంపై మరోసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల స్పందించారు. గుడుల మీద ఉన్న శ్రద్ధ బడుల మీద లేదా అని అడిగానని దానిలో ఏమైనా తప్పు ఉందా? అని ప్రశ్నించారు. 'నేను మాట్లాడింది నేరంగా చూశారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా తిట్టిపోశారు. మా అమ్మనాన్న, నా భర్త, బిడ్డలను దూషించారు' అని వైఎస్ షర్మిల వెల్లడించారు. తనను వ్యక్తిత్వ హననం చేశారని.. తన సంస్కారం మీద మాట్లాడే మీకు ఎక్కడ ఉంది సంస్కారం? తనను దూషించిన వారిపై వైఎస్ షర్మిల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
కురుపాం గురుకుల విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురయి కేజీహెచ్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న బాధిత విద్యార్థులతో మాట్లాడారు. అనంతరం మీడియాతో వైఎస్ షర్మిల కీలక విషయాలు పంచుకున్నారు. 'గురుకులాల్లో ఉన్న అవస్థలు.. దుర్భర పరిస్థితులు నేను ఈమధ్య ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించా. గుడుల మీద ఉన్న శ్రద్ధ బడుల మీద లేదా అని అడిగా. ఇందులో తప్పు ఏమైనా ఉందా?' అని ప్రశ్నించారు. తాను అడిగిన ప్రశ్నకు మతం రంగు ఎందుకు పులిమారు? అని నిలదీశారు.
తనకు వ్యక్తిగతంగా అన్ని మతాలు సమానమేనని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల స్పష్టం చేశారు. 'ప్రభుత్వ పెద్దలుగా ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఒక మతానికి పెద్దపీట వేస్తున్నారు. మిగతా మతాల వారికి అభద్రతా భావం కలిగిస్తున్నారు. ఒక మతాన్ని అజెండాగా ఎత్తుకున్నారు' అని చంద్రబాబుపై మండిపడ్డారు. 'గుడులు కడతాం అంటే మజీదులు, చర్చ్ లు కూడా కడతాం అని చెప్పాలి కదా? పురోహితులతో పాటు ఇమామ్లకు, పాస్టర్లకు ప్రభుత్వ సహాయం ఉండాలి కదా? అని ప్రశ్నించారు.
ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు ఉండి అన్ని మతాలను సమానంగా చూడాలి కదా? అని ఏపీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల నిలదీశారు. 'దళితవాడల్లో, హాస్టల్లో బాత్రూమ్ లు లేవని.. హాస్టళ్లలో కనీస వసతులు లేవని నేను డిమాండ్ చేశా. ఇవ్వాళ కురుపాం ఘటన మేము డిమాండ్ చేసిన దానికి నమూనా మాత్రమే' అని వివరణ ఇచ్చారు. కానీ తాను మాట్లాడింది నేరంగా చూశారని.. సోషల్ మీడియా వేదికగా తిట్టిపోశారని గుర్తుచేశారు. ఈ విషయంలో తన తల్లిదండ్రులు వైఎస్ విజయమ్మ, వైఎస్సార్, తన భర్తబిడ్డలను కూడా దూషించారని షర్మిల వాపోయారు. తనను వ్యక్తిత్వ హననం చేశారని తెలిపారు. తన సంస్కారం మీద మాట్లాడే మీకు ఎక్కడ ఉంది సంస్కారం? అని ట్రోలర్స్పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
విశాఖ KGHలో చికిత్స పొందుతున్న కురుపాం గురుకుల విద్యార్థినులను పరామర్శించడం జరిగింది. కలుషిత నీరు తాగి దళిత బిడ్డలకు జాండిస్ రావడం దారుణం. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న విద్యార్థుల్లో ఇద్దరు బిడ్డలు చనిపోవడం చాలా బాధాకరం. కొంతమంది ICUలో చావు బ్రతుకులతో పోరాటం చేస్తున్నారు. మరొక… pic.twitter.com/KLeqpM2aVD
— YS Sharmila (@realyssharmila) October 7, 2025
