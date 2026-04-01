YS Sharmila: ఆత్మగౌరవాన్ని మోదీ కాళ్ల దగ్గర తాకట్టు పెట్టిన ఏపీ ఎంపీలు: వైఎస్‌ షర్మిల

Amaravati Capital Bill: విభజన హామీలు, ప్రత్యేక హోదాపై, పార్లమెంట్ వేదికగా ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంపీ నోరు విప్పలేదని ఏపీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. విభజన హామీలపై వారికి చిత్తశుద్ధి లేకపోవడం సిగ్గుచేటు అని మండిపడ్డారు. ప్రత్యేక హోదా అంశంపై ఒక్కరూ కూడా ప్రశ్నించలేకపోయారని దుయ్యబట్టారు. తెలుగు వారి ఆత్మగౌరవం, ఆత్మాభిమానం, పౌరుషాన్ని మోదీ కాళ్ల దగ్గర తాకట్టు పెట్టారని వైఎస్ షర్మిల విమర్శించారు.
ఏపీ రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్దత కల్పిస్తూ లోక్సభలో బిల్లు ప్రవేశపెట్టిన సందర్భంగా జరిగిన చర్చపై వైఎస్ షర్మిల ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. 'విభజన హామీలు, ప్రత్యేక హోదాపై, పార్లమెంట్ వేదికగా కాంగ్రెస్ పార్టీ గళం వినిపించిన ఎంపీ మాణిక్కం ఠాగూర్కి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల పక్షాన కృతజ్ఞతలు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏపీ వ్యవహారాల ఇంచార్జిగా ఉన్నందుకు విభజన హామీలపై మీకున్నంత చిత్తశుద్ధి ఏపీ ఎంపీలకు లేనందుకు సిగ్గుపడాలి. ప్రత్యేక హోదా ఏది అని అడుగుతుంటే ఇక్కడ పుట్టిన ఒక్క ఎంపీ కూడా మద్దతుగా నిలబడకపోవడం తెలుగుగడ్డ చేసుకున్న దౌర్భాగ్యం' అని వైఎస్ షర్మిల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'తెలుగు వారి ఆత్మగౌరవాన్ని, ఆత్మాభిమానాన్ని, పౌరుషాన్ని మోదీ కాళ్ల దగ్గర తాకట్టు పెట్టారని అనడానికి ఇంతకంటే నిదర్శనం మరేం కావాలి?' అని ప్రశ్నించారు.
'ఎప్పటిలాగే మళ్లీ మన ఎంపీలు బుద్ధిమంతులు. ప్రధాని మోదీకి భజనపరులు. మన ఎంపీలకు స్వలాభం మిన్నా.. రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు సున్నా' అని ఏపీ ఎంపీలపై వైఎస్ షర్మిల తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. విభజన హామీలు, హక్కుల కంటే మోడీ మెప్పే మిన్న అని ఎంపీ తీరును ఖండించారు. 'పేరుకు మాత్రమే వేరు వేరు పార్టీ ఎంపీలు. అందరూ బీజేపీకి బానిసలు. మోడీ చేతుల్లో రబ్బర్ స్టాంప్స్. బీజేపీ చేతిలో కీలుబొమ్మలు' అని వైఎస్ షర్మిల తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. 'బీజేపీ బిల్లులకు గొర్రెల్లా తల ఊపడం తప్ప 11 ఏళ్లు దాటినా ప్రత్యేక హోదా ఏమైందని అడిగే దమ్ము ఒక్కరిలో లేదు. 10 ఏళ్లు హోదా ఎక్కడ అని అడిగే నిలదీసే సత్తా ఎవరికి లేదు' అని మండిపడ్డారు. ఢిల్లీని తలదన్నే రాజధాని నిర్మాణానికి అప్పులెందుకని ప్రశ్నించే ధైర్యం 25 మంది లోక్సభ, 11 మంది రాజ్యసభ ఎంపీలకు లేకపోవడం రాష్ట్రం చేసుకున్న దురదృష్టం అని ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
విభజన హామీలు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు ఇచ్చిన చెక్కు లాంటిదని తాను మళ్లీ చెబుతున్నట్లు వైఎస్ షర్మిల తెలిపారు. '2014లోనే విభజన హామీల విలువ రూ.5 లక్షల కోట్లు. చెక్కు మన చేతిలో ఉంది. దాని మనం ఎన్క్యాష్ చేసుకోలేకపోతున్నాం. పార్లమెంట్ వేదికగా హామీల కమిటీ అమరావతికి కేంద్రం సహాయం చేయలేదని చెప్పినా.. పోలవరం ఎత్తు ఇక 41 మీటర్లే అని లిఖితపూర్వకంగా సమాధానాలు చెబుతున్నా, విభజన హామీల్లో ఇప్పటివరకు 5 శాతం కూడా అమలు కాకపోయినా, మౌనం వహిస్తూ గుడ్డి గుర్రాలకు పళ్ళు తోముతున్నందుకు ఎంపీలు రాజీనామా చేయాలి' అని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల డిమాండ్ చేశారు.
