English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • YS Sharmila: వైఎస్సార్ దేవుడైతే.. చంద్రబాబు రాక్షసుడు అయ్యాడు: వైఎస్ షర్మిల

YS Sharmila: వైఎస్సార్ దేవుడైతే.. చంద్రబాబు రాక్షసుడు అయ్యాడు: వైఎస్ షర్మిల

YS Sharmila Fire On Chandrababu Aarogyasri Dues: ఆరోగ్య శ్రీ పథకం పెట్టి వైఎస్సార్‌ దేవుడైతే.. ఆ పథకాన్ని ఆపి చంద్రబాబు రాక్షసుడు అయ్యాడని ఏపీసీసీ చీఫ్‌ వైఎస్ షర్మిల మండిపడ్డారు. నారా వారి ఆరోగ్య సేవా అని పెట్టుకోవాలని సూచించారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 22, 2025, 08:15 PM IST

Trending Photos

8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్‌తో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వరం.. 186 శాతం జీతం పెంపు
6
Salary Hike
8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్‌తో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వరం.. 186 శాతం జీతం పెంపు
Gold Rate Today: బంగారం మళ్లీ భారీ పతనం..రూ. 20వేలు తగ్గిన పసిడి.. అక్టోబర్ 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్ రేట్స్ ఎంత తగ్గాయంటే..?
7
Gold rates
Gold Rate Today: బంగారం మళ్లీ భారీ పతనం..రూ. 20వేలు తగ్గిన పసిడి.. అక్టోబర్ 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్ రేట్స్ ఎంత తగ్గాయంటే..?
Bank Holiday 2025: అక్టోబర్ 22న బ్యాంకులు బంద్.. ఎందుకో తెలుసా..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday 2025: అక్టోబర్ 22న బ్యాంకులు బంద్.. ఎందుకో తెలుసా..?
Inter Exams: ఏపీ విద్యార్థులకు అలర్ట్.. ఇంటర్ పాస్ మార్కుల విధానంలో కీలక మార్పులు.. ఏంటంటే..!
5
Ap Inter Exams Update
Inter Exams: ఏపీ విద్యార్థులకు అలర్ట్.. ఇంటర్ పాస్ మార్కుల విధానంలో కీలక మార్పులు.. ఏంటంటే..!
YS Sharmila: వైఎస్సార్ దేవుడైతే.. చంద్రబాబు రాక్షసుడు అయ్యాడు: వైఎస్ షర్మిల

Aarogyasri Dues: కూటమి పాలనలో ఆరోగ్య శ్రీ పథకాన్ని నిలిపివేసిన చంద్రబాబును రాక్షసుడిగా కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్‌ షర్మిల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆ పథకాన్ని పెట్టి వైఎస్సార్‌ దేవుడిగా మారితే.. ఆ పథకాన్ని నిలిపివేసిన చంద్రబాబు రాక్షసుడు అయ్యాడని మండిపడ్డారు. ఆరోగ్య శ్రీ పేరు మార్చుకున్నా పర్లేదు కానీ పథకాన్ని కొనసాగించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆరోగ్య శ్రీకి నిధులను విడుదల చేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Tomorrow Holiday: రేపు ఏపీలో స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎందుకో తెలుసా?

ఆరోగ్య శ్రీ నిధులను విడుదల చేయాలని ఆంధ్రరత్న భవన్ వద్ద ఏపీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిలా రెడ్డి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. వర్షంలో తడుస్తూ స్ట్రేచర్ పట్టుకొని ఆందోళన చేపట్టారు. ఆరోగ్య శ్రీని అనారోగ్యశ్రీగా మార్చారని మండిపడ్డారు. ఆరోగ్య శ్రీ పథకం పెట్టి వైఎస్సార్‌ దేవుడైతే... పథకాన్ని ఆపి చంద్రబాబు రాక్షసుడు అయ్యాడని తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఆరోగ్య శ్రీ పేరు ఏదైనా సరే పథకాన్ని కొనసాగించాలని కోరారు. నారావారి ఆరోగ్య సేవా అని పెట్టుకున్నా తమకు అభ్యంతరం లేదని.. వెంటనే రూ.2,700 కోట్లు విడుదల చేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

Also Read: Gautam Yadav: రేవంత్‌ రెడ్డికి భారీ షాక్‌.. గులాబీ గూటికి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి తమ్ముడు గౌతమ్‌ యాదవ్‌

'రాష్ట్రంలో ఆరోగ్యం స్ట్రెచర్ ఎక్కింది. ఆరోగ్యశ్రీ పేదవాడి ఆరోగ్యానికి భరోసా. పేదవాడికి ఆరోగ్యానికి భరోసా ఇచ్చే పథకాన్ని స్ట్రెచర్ ఎక్కించారు. ఆరోగ్య శ్రీ పథకాన్ని బంద్ పెట్టే కుట్ర జరుగుతోంది' అని వైఎస్‌ షర్మిల ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆరోగ్య శ్రీ పథకాన్ని కోమాలో నెట్టే ప్రయత్నం జరుగుతోందని.. ఇదెక్కడి అన్యాయమని ప్రశ్నించారు. వైఎస్సార్‌ హయాంలో పథకం గొప్పగా సాగిందని.. గొప్ప పేరు తెచ్చిపెట్టిన పథకం ఆరోగ్య శ్రీ అని వివరించారు.

Also Read: DA Revised GO: ఉద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం వరం.. అధికారిక ఉత్తర్వులు విడుదల

పాదయాత్ర చేసి ప్రజల కష్టాలు తెలుసుకొని వైఎస్సార్‌ ఆరోగ్య శ్రీ పథకాన్ని రూపకల్పన చేశారని ఏపీసీసీ చీఫ్‌ వైఎస్‌ షర్మిల తెలిపారు. 'వైద్యం కోసం ఆస్తులు అమ్మకూడదు. అప్పుల పాలు కాకూడదని ఆరోగ్య శ్రీ పథకాన్ని రూపొందించారు. ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో పేదవాడికి కార్పొరేట్ వైద్యం కోసం పెట్టిందే ఆరోగ్య శ్రీ. ఆరోగ్య శ్రీ ద్వారా కోట్ల మంది ప్రజలు లబ్ధి పొందారు. ఆరోగ్య శ్రీ ద్వారా పునర్జన్మ పొందుతున్నారు' అని వైఎస్‌ షర్మిల వివరించారు.

'కూటమి సర్కార్ వైఖరి చూస్తుంటే  ఆరోగ్య శ్రీ కొనసాగించే పరిస్థితి లేదు. బిల్లులు చెల్లించలేదు. 14 రోజులుగా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు వైద్య సేవలను నిలిపివేశారు. ఆరోగ్య శ్రీ కింద కేసులు పట్టకుండా రోగులను తిప్పి పంపిస్తున్నారు' అని వైఎస్‌ షర్మిల తెలిపారు. ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు వైద్య సేవలు నిలిపివేయడంతో రోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దీనికి చంద్రబాబు సమాధానం చెప్పాలని ప్రశ్నించారు.

'ఆరోగ్య శ్రీ తీసివేస్తే మళ్లీ ఆస్తులు విక్రయించి ట్రీట్‌మెంట్ చేయించుకోవాలా? లేకుంటే వైద్యం అందలేదు అని చనిపోవాలా? రాష్ట్ర ప్రజలకు వైద్యం అందక చావమని చెప్పకనే చెబుతున్నారా?' అని చంద్రబాబును వైఎస్‌ షర్మిల నిలదీశారు. ఆరోగ్య భద్రత ఇవ్వని చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి పదవిలో ఎందుకు ఉన్నారని ప్రశ్నించారు. ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు రూ.2,700 కోట్ల బకాయిలు వెంటనే చెల్లించాలని చంద్రబాబును వైఎస్‌ షర్మిల డిమాండ్‌ చేశారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

YS SharmilaAarogyasri schemechandrababuCongress PartyAarogyasri Dues

Trending News