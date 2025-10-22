YS Sharmila: వైఎస్సార్ దేవుడైతే.. చంద్రబాబు రాక్షసుడు అయ్యాడు: వైఎస్ షర్మిల

Aarogyasri Dues: కూటమి పాలనలో ఆరోగ్య శ్రీ పథకాన్ని నిలిపివేసిన చంద్రబాబును రాక్షసుడిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆ పథకాన్ని పెట్టి వైఎస్సార్ దేవుడిగా మారితే.. ఆ పథకాన్ని నిలిపివేసిన చంద్రబాబు రాక్షసుడు అయ్యాడని మండిపడ్డారు. ఆరోగ్య శ్రీ పేరు మార్చుకున్నా పర్లేదు కానీ పథకాన్ని కొనసాగించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆరోగ్య శ్రీకి నిధులను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
ఆరోగ్య శ్రీ నిధులను విడుదల చేయాలని ఆంధ్రరత్న భవన్ వద్ద ఏపీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిలా రెడ్డి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. వర్షంలో తడుస్తూ స్ట్రేచర్ పట్టుకొని ఆందోళన చేపట్టారు. ఆరోగ్య శ్రీని అనారోగ్యశ్రీగా మార్చారని మండిపడ్డారు. ఆరోగ్య శ్రీ పథకం పెట్టి వైఎస్సార్ దేవుడైతే... పథకాన్ని ఆపి చంద్రబాబు రాక్షసుడు అయ్యాడని తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఆరోగ్య శ్రీ పేరు ఏదైనా సరే పథకాన్ని కొనసాగించాలని కోరారు. నారావారి ఆరోగ్య సేవా అని పెట్టుకున్నా తమకు అభ్యంతరం లేదని.. వెంటనే రూ.2,700 కోట్లు విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
'రాష్ట్రంలో ఆరోగ్యం స్ట్రెచర్ ఎక్కింది. ఆరోగ్యశ్రీ పేదవాడి ఆరోగ్యానికి భరోసా. పేదవాడికి ఆరోగ్యానికి భరోసా ఇచ్చే పథకాన్ని స్ట్రెచర్ ఎక్కించారు. ఆరోగ్య శ్రీ పథకాన్ని బంద్ పెట్టే కుట్ర జరుగుతోంది' అని వైఎస్ షర్మిల ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆరోగ్య శ్రీ పథకాన్ని కోమాలో నెట్టే ప్రయత్నం జరుగుతోందని.. ఇదెక్కడి అన్యాయమని ప్రశ్నించారు. వైఎస్సార్ హయాంలో పథకం గొప్పగా సాగిందని.. గొప్ప పేరు తెచ్చిపెట్టిన పథకం ఆరోగ్య శ్రీ అని వివరించారు.
పాదయాత్ర చేసి ప్రజల కష్టాలు తెలుసుకొని వైఎస్సార్ ఆరోగ్య శ్రీ పథకాన్ని రూపకల్పన చేశారని ఏపీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల తెలిపారు. 'వైద్యం కోసం ఆస్తులు అమ్మకూడదు. అప్పుల పాలు కాకూడదని ఆరోగ్య శ్రీ పథకాన్ని రూపొందించారు. ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో పేదవాడికి కార్పొరేట్ వైద్యం కోసం పెట్టిందే ఆరోగ్య శ్రీ. ఆరోగ్య శ్రీ ద్వారా కోట్ల మంది ప్రజలు లబ్ధి పొందారు. ఆరోగ్య శ్రీ ద్వారా పునర్జన్మ పొందుతున్నారు' అని వైఎస్ షర్మిల వివరించారు.
'కూటమి సర్కార్ వైఖరి చూస్తుంటే ఆరోగ్య శ్రీ కొనసాగించే పరిస్థితి లేదు. బిల్లులు చెల్లించలేదు. 14 రోజులుగా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు వైద్య సేవలను నిలిపివేశారు. ఆరోగ్య శ్రీ కింద కేసులు పట్టకుండా రోగులను తిప్పి పంపిస్తున్నారు' అని వైఎస్ షర్మిల తెలిపారు. ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు వైద్య సేవలు నిలిపివేయడంతో రోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దీనికి చంద్రబాబు సమాధానం చెప్పాలని ప్రశ్నించారు.
'ఆరోగ్య శ్రీ తీసివేస్తే మళ్లీ ఆస్తులు విక్రయించి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలా? లేకుంటే వైద్యం అందలేదు అని చనిపోవాలా? రాష్ట్ర ప్రజలకు వైద్యం అందక చావమని చెప్పకనే చెబుతున్నారా?' అని చంద్రబాబును వైఎస్ షర్మిల నిలదీశారు. ఆరోగ్య భద్రత ఇవ్వని చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి పదవిలో ఎందుకు ఉన్నారని ప్రశ్నించారు. ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు రూ.2,700 కోట్ల బకాయిలు వెంటనే చెల్లించాలని చంద్రబాబును వైఎస్ షర్మిల డిమాండ్ చేశారు.
