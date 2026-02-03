English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • YS Sharmila: ఉపాధి హామీని మోదీ ఖూనీ చేస్తున్నారు.. అందరం తిరగబడాలి: వైఎస్‌ షర్మిల

YS Sharmila: ఉపాధి హామీని మోదీ ఖూనీ చేస్తున్నారు.. అందరం తిరగబడాలి: వైఎస్‌ షర్మిల

YS Sharmila Fire On Narendra Modi And Pawan Kalyan: ఉపాధి హామీ పథకాన్ని ఖూనీ చేస్తున్నారని.. ఆ పథకాన్ని నిలిపేయాలనే కుట్రలు చేస్తున్నారని కేంద్రంతోపాటు ఏపీలోని కూటమి ప్రభుత్వంపై వైఎస్‌ షర్మిల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఉపాధి హామీ పథకం తీసేస్తే పేదలకు తీరని అన్యాయం జరుగుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 3, 2026, 03:38 PM IST

YS Sharmila: ఉపాధి హామీని మోదీ ఖూనీ చేస్తున్నారు.. అందరం తిరగబడాలి: వైఎస్‌ షర్మిల

YS Sharmila Yatra: 'ఉపాధి హామీ పథకం పేదలకు ఎంతో ఆసరా. ఎన్నో కుటుంబాలకు మేలు చేసింది ఉపాధి పథకం. ఉపాధి హామీ నిలిపివేయాలని కేంద్రం కుట్రలు చేస్తోంది. ఉపాధి హామీ పథకాన్ని కేంద్రం ఖూనీ చేస్తుంది. కొత్త చట్టాలతో ఉపాధిని చంపేయాలని చూస్తున్నారు' అని ఏపీసీసీ చీఫ్‌ వైఎస్‌ షర్మిల విమర్శించారు. 'ఉపాధి హామీలో పనులు నిర్ణయించే అధికారం గ్రామసభలదే. గ్రామాలకు ఏం కావాలి అనేది గ్రామసభల నిర్ణయం. మోదీ తెచ్చిన గ్రామ్ జీ చట్టంలో పనులు ఢిల్లీ నిర్ణయిస్తుందట. గ్రామాల నుంచి నిర్ణయాధికారం తొలగిస్తారట' అని కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిలా రెడ్డి వివరించారు. 

Also Read: Pawan Kalyan: అరవ శ్రీధర్‌ రాసలీలపై పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఆగ్రహం.. సమావేశం నుంచి వాకౌట్‌

అనంతపురం జిల్లాలో ఉపాధి హామీ పరిరక్షణ యాత్ర కొనసాగుతుండగా.. రెండో రోజు కల్యాణదుర్గం నియోజకవర్గం ఐదుకల్లు గ్రామంలో రచ్చబండ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా వైఎస్‌ షర్మిల కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'మనకు ఏం కావాలో ఢిల్లీ వాళ్లకు ఏం తెలుసు ఉపాధి హామీ చట్టం పథకంలో 100 శాతం నిధులు కేంద్రం ఇవ్వాలి. కానీ గ్రామ్ జీ పథకంలో 40 శాతం రాష్ట్రాలు ఇవ్వాలట. రాష్ట్రం 40 శాతం ఇవ్వకపోతే పథకం ఆగిపోయినట్లేనా?' అని వైఎస్‌ షర్మిల ప్రశ్నించారు. 'గ్రామ్ జీ అక్రమ చట్టం .. ఈ చట్టం రద్దు కోసం రాష్ట్ర వ్యాప్త ఉద్యమం. పేదల పొట్ట కొట్టే గ్రామ్ జీ చట్టాల మీద పోరాటం చేయాల్సి ఉంది. మహాత్మాగాంధీ జాతీయ ఉపాధి చట్టాన్ని రక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది' అని వైఎస్‌ షర్మిల తెలిపారు. 'ఉపాధి హామీలో పని అడిగిన వెంటనే పని ఇవ్వాలి. ఆనాడు రాష్ట్రంలో ఉపాధి హామీ వేతనాల కోసం 60 లక్షల బ్యాంక్ అకౌంట్‌లో ఓపెన్ చేశారు. ఉపాధి హామీ అమలు దేశానికే ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఆదర్శం. ఇక్కడ వైఎస్సార్‌ గొప్పగా అమలు చేశారు. పథకం రూపకల్పనలో వైఎస్సార్‌ కీలకపాత్ర పోషించారు' అని వెల్లడించారు.

Also Read: Revanth Reddy: తెలంగాణ జాతిపిత కేసీఆర్ ఎలా అవుతాడు?: రేవంత్ రెడ్డి

'రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం ఉపాధి హామీ పథకాన్ని దిగజార్చింది. ఆనాడు శ్రామికులకు పనిలో మజ్జిగ కూడా పోసేవారు. ఇప్పుడు గుక్కెడు నీళ్లు కూడా లేవు. ఉపాధి హామీ పథకాన్ని కేంద్రం ఖర్చు అనుకుంటుంది. ఉపాధి హామీ పథకంతో భారం అనుకుంటారు. ఏడాదికి రూ.86 వేల కోట్ల ఖర్చు ఉపాధికి అవుతుంది. ఇదంతా మిగల్చడానికి ఉపాధిని చంపుతున్నారు. అందుకే చట్టం మార్చేశారు. ముందు గాంధీ పేరు తొలగించారు' అని వైఎస్‌ షర్మిల విమర్శించారు. 'చట్టంలో పని హక్కును తొలగించారు. వాళ్లు ఇస్తేనే పని .. లేకుంటే లేదు. గ్రామ్ జీ పథకంలో ఎన్నో నిబంధనలు పెట్టారు. వాళ్లు ఎంపిక చేసిన గ్రామాల్లో మాత్రమే ఇక పనులు. ఉపాధి హామీ పథకాన్ని కార్మికుల సరఫరా కోసం వాడాలని చూస్తున్నారు. కాంట్రాక్టర్ల చేతిలో గ్రామ్ జి పథకాన్ని పెట్టారు' అని వైఎస్ షర్మిల ఆరోపించారు.

Also Read: Medical Wedding Card: మెడికల్ జంట వివాహం.. టాబ్లెట్ షీట్‌ రూపంలో పెళ్లి పత్రిక

'కాంట్రాక్టర్లు ఇచ్చే లేబర్ పని శ్రామికులు చేయాలి. గ్రామ్ జీ చట్టం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి పెనుభారం. రాష్ట్రంపై ఏడాదికి రూ.5 వేల కోట్ల భారం. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పటికే 10 లక్షల కోట్ల అప్పుల్లో ఉంది. ఇలాంటి సమయంలో 5 వేల కోట్లు గ్రామ్ జి పథకానికి ఇవ్వడం కష్టం. రాష్ట్రాలకు భాగస్వామ్యం చేయడం ఒక కుట్ర. పథకాన్ని నిలిపివేయడానికి రాష్ట్రాలకు భాగం చేశారు' అని వైఎస్‌ షర్మిల తెలిపారు.'రాష్ట్రం ఇవ్వకుండా కేంద్రం కూడా 60 శాతం నిధులు ఇవ్వదు. అందరూ అనుకొని చేసిన కుట్ర ఇదే. ఉపాధి శ్రామికులపై కేంద్రం చేసే కుట్రలో చంద్రబాబు, పవన్ భాగం అయ్యారు. జగన్ కూడా ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని సాగించాలని ఉద్యమం చేయడం లేదు. బాబు ఇక్కడ మద్దతు ఇచ్చి కేంద్రంలో నిధులు కావాలని అడగడం ఎందుకు?' అని ఏపీసీసీ చీఫ్‌ వైఎస్‌ షర్మిల ప్రశ్నించారు. 

'ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని వెంటనే పునరుద్ధరించాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ ప్రజలు ఉద్యమం చేయాలి. గ్రామ్ జీ చట్టం వద్దని చెప్పాలి. గ్రామ జీ చట్టం గ్రామాలను నాశనం చేస్తుంది. మళ్లీ వలసలను మొదలు పెడుతుంది. కేంద్రంపై ఉద్యమం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది' అని షర్మిల గుర్తుచేశారు. మహాత్మా గాంధీ జాతీయ ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని పరిరక్షించే వరకు కాంగ్రెస్ ఉద్యమం ఆగదని స్పష్టం చేశారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

MGNREGAYS SharmilaCongress PartyAnantapur DistrictKalyanadurgam

