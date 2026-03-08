YS Sharmila: ఆ పథకాల సంగతేంటీ.!. మహిళ దినోత్సవంవేళ సీఎం చంద్రబాబుపై భగ్గుమన్న వైఎస్ షర్మిల.. ఏమన్నారంటే..?..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
YS Sharmila slams on ap govt: ప్రతి గంటలకు 50 మంది మహిళలపై దాడులు జరుగుతున్నాయని వైఎస్ షర్మిల తీవ్ర ఆందోళలను వ్యక్తం చేశారు. అసలు నారిశక్తివందన్ ఏమైందని కేంద్రంపై మండిపడ్డారు.కేంద్ర, రాష్ట్రాలు మహిళల్ని ఓట్లేసే యంత్రాలుగా భావిస్తున్నాయని ఎద్దేవా చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 8, 2026, 05:34 PM IST
  • చంద్రబాబుపై మండిపడ్డ వైఎస్ షర్మిల..
  • ఏపీ రాజకీయాల్లో పెనుదుమారం..

YS Sharmila fires on ap cm Chandrababu naidu on women safety: దేశ మంతట కూడా మహిళ దినోత్సవం సంబరాలు ఘనంగా చేసుకుంటున్నారు. ఎక్కడ చూసిన కూడా వివిధ రంగాల్లో రాణిస్తున్న మహిళ మణుల గొప్ప తనాల్ని గుర్తు చేసుకుంటున్నారు.  ఒకతల్లిగా, చెల్లిగా, అక్కాగా, భార్యగా మహిళలు ఇటు కుటుంబాన్ని, అటు సమాజంలో కూడా తన దైన ప్రభావంను చూపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఏపీ కాంగ్రెస్ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల అంతర్జాతీయ మహిళ దినోత్సవం వేళ మహిళందరికి ప్రత్యేకంగా విషేస్ చెప్పారు. ఈనేపథ్యంలో ఇటు కేంద్రంలో ఉన్న మోదీ ప్రభుత్వంపై, ఏపీ కూటమిపై కూడా భగ్గుమన్నారు. దేశంలో మహిళల భద్రత పెనుసవాల్ గా మారిందన్నారు. ప్రతి గంటకు 50 మంది మహిళల మీద దాడులు జరుగుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మణిపూర్ లో  మహిళలను నగ్నంగా  ఊరేగించిన ఘటనలు ఉన్నాయని అన్నారు.

మహిళలంటే ఇటీవల కేంద్ర, రాష్ట్రాలు  ఓటేసే యంత్రాలుగా భావిస్తున్నాయని తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. ఎన్నికల వేళ చంద్రబాబు..  సూపర్ సిక్స్ లో 3 హామీలు మహిళల కోసం ఇచ్చి మోసం చేశారని అన్నారు. మహాశక్తి కింద 18 ఏళ్ళు నిండిన ప్రతి మహిళకు 15 వందలు ఇస్తామని చెప్పి రాష్ట్రంలో 1.80 లక్షల మంది మహిళలను మోసం చేశారని గుర్తు చేశారు. అదే విధంగా.. తల్లికి వందనం కింద 20 లక్షల మంది తల్లులకు టోకరా పెట్టారని అన్నారు. ఇంటికి మూడు సిలిండర్లని చెప్పి ఒక్కటే ఇచ్చారని కూటమి ప్రభుత్వంను నిలదీశారు.

ఈ రోజున గ్యాస్ ధరలు మళ్లీ పెంచి వంటింటిపై భారం మోపారని చంద్రబాబును ఏకీపారేశారు. YSR ముఖ్యమంత్రిగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో వంటగ్యాస్ ధరలు పెరిగితే ఆ భారమంతా ప్రభుత్వమే మోసిందని విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. ఇది మాత్రమే కాకుండా.. 3 నుంచి 10 లక్షలకు వడ్డీ లేని రుణాలని హామీ ఇచ్చి 1.18 లక్షల మంది డ్వాక్రా మహిళలను మోసం చేశారని ఆవేదనవ్యక్తం చేశారు. అంగన్ వాడీలకు, ఆశా వర్కర్లకు హామీలిచ్చి అర్ధరాత్రి అరెస్టులు చేయించి దారుణంగా అవమానించారని  మండిపడ్డారు.

Read more: Ntr District: జీలకర్రబెల్లం పెట్టాక బిగ్ ట్విస్ట్.!. మొగుడు వద్దు ప్రియుడే ముద్దంటూ యువతి రచ్చ.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

కూటమి రెండెళ్ల పాలనలో కుటుంబాలపై 15 వేల కోట్ల విద్యుత్ చార్జీల భారం వేసి మహిళలను ఏదో ఉద్దరించామని చెప్తున్న కూటమిపై వైఎస్ షర్మిల తీవ్రస్థాయిలో ఆరోపణలు గుప్పించారు. ఇటీవ చంద్రబాబు ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు పిల్లల్ని కనాలని చెప్పడంపై కూడా షర్మిల తీవ్రస్థాయిలో ఎండగట్టిన విషయం తెలిసిందే.

 

