Ys Sharmila fires on ys Jagan over vijayamma letter controversy: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో మరోసారి వైఎస్ జగన్ మధ్య షర్మిల మధ్య మాటల యుద్దం పీక్స్ కు చేరింది. ఇప్పటికే వైఎస్ విజయమ్మ ఆస్తుల గొడవ విషయంలో ఇటీవల బహిరంగ లేఖను విడుదల చేశారు. దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి తన మనవళ్లు, మనవరాళ్లకు సమానంగా ఆస్తులు పంపకాలు చేయడమే ఆయన కోరిక అన్నారు. ఆస్తులు పంపకం ఏనాడు జరగలేదన్నారు. ఇది వైఎస్ కుటుంబంతో సన్నిహితంగా ఉన్నవారికి అందరికి తెలుసన్నారు. జగన్ తన కూతురు వైఎస్ షర్మిలను మోసం చేశాడని వాపోయారు. ఇప్పటికైన జగన్ మంచి మనసుతో షర్మిల వాటాలను ఆమెకు చెందేలా చూడాలన్నారు.
దీనిపై వైసీపీ నేతలు, వారి మీడియాలో విజయమ్మపై, వైఎస్ షర్మిలపై అనేక ఆరోపణలు చేశారు. కొంత మంది మంత్రులు ఏకంగా వైఎస్ విజయమ్మతో షర్మిల ఈ విధంగా చెప్పించిందని, చంద్రబాబు చేతిలో షర్మిల పావులా మారిపోయిందని ఆరోపణలు చేశారు. విజయమ్మతో బలవంతంగా సంతకం చేయించాని అన్నారు.
తాజాగా.. వైఎస్ షర్మిల రియాక్ట్ అయ్యారు. అసలు తనకు ఆస్తుల గొడవ పడేది ఉంటో ఏనాడో కోర్టును ఆశ్రయించేదాన్నని అన్నారు. వైఎస్ వివేకనందరెడ్డి హత్య గురించి మాట్లాడుతుంటే ఆస్తులు గొడవల్ని తెరమీదకు తీసుకొచ్చి దాన్ని డైవర్ట్ చేస్తున్నారని వైఎస్ షర్మిల మండిపడ్డారు. వైఎస్ జగన్ కు దమ్ముంటే వివేక నంద రెడ్డి హత్యపై తాను మాట్లాడుతున్న విషయాలపై మాట్లాడాలన్నారు.
Read more: Tirumala Video: తిరుమలలో బొటిక్ బిజినెస్ ప్రమోషన్ రీల్స్.!.. మరోసారి పెను దుమారం.. వీడియో వైరల్..
అదే విధంగా విజయమ్మ రాసిన లేఖవాస్తవం కాబట్టే జగన్ మౌనంగా ఉన్నారని షర్మిల తీవ్ర స్థాయిలో అసహానం వ్యక్తం చేశారు.అదే విధంగా సోషల్ మీడియాలో , వైసీపీ నేతలు తనపై చేస్తున్న నిరాధర ఆరోపణపై కూడా షర్మిల ఘాటుగా స్పందించారు.
