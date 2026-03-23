English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
YS Sharmila: జగన్‌కు మాట్లాడే దమ్ము , ధైర్యంలేదా..?.. వైఎస్ షర్మిల సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

YS Sharmila on ys jagan:  కొంత మంది తనపై లేనిపోనీ అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారని ఏపీ కాంగ్రెస్ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల మండిపడ్డారు. అంతేకాకుండా విజయమ్మ రాసిన లేఖపై బలవంతంగా సంతకం పెట్టించిందనడంను తీవ్రంగా ఖండించారు. అదే నిజమైతే విజయమ్మ ఆ తర్వాత అయిన అసలు నిజంచెప్పేవరని వైసీపీ నేతల  ఆరోపణల్ని తిప్పికొట్టారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 23, 2026, 07:03 PM IST
  • జగన్ పై షర్మిల ఫైర్..
  • వివేక నంద రెడ్డి మర్డర్ పై మాట్లాడాలని సవాల్..

Trending Photos

5
5
5
7
Ys Sharmila fires on ys Jagan over vijayamma letter controversy: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో మరోసారి వైఎస్ జగన్ మధ్య షర్మిల మధ్య మాటల యుద్దం పీక్స్ కు చేరింది. ఇప్పటికే వైఎస్ విజయమ్మ ఆస్తుల గొడవ విషయంలో ఇటీవల బహిరంగ లేఖను విడుదల చేశారు. దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి తన మనవళ్లు, మనవరాళ్లకు సమానంగా ఆస్తులు పంపకాలు చేయడమే ఆయన కోరిక అన్నారు. ఆస్తులు పంపకం ఏనాడు జరగలేదన్నారు. ఇది వైఎస్ కుటుంబంతో సన్నిహితంగా ఉన్నవారికి అందరికి తెలుసన్నారు. జగన్ తన కూతురు వైఎస్ షర్మిలను మోసం చేశాడని వాపోయారు. ఇప్పటికైన జగన్ మంచి మనసుతో షర్మిల వాటాలను ఆమెకు చెందేలా చూడాలన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

దీనిపై వైసీపీ నేతలు, వారి మీడియాలో విజయమ్మపై, వైఎస్ షర్మిలపై అనేక ఆరోపణలు చేశారు. కొంత మంది మంత్రులు ఏకంగా వైఎస్ విజయమ్మతో షర్మిల ఈ విధంగా చెప్పించిందని, చంద్రబాబు చేతిలో షర్మిల పావులా మారిపోయిందని ఆరోపణలు చేశారు. విజయమ్మతో బలవంతంగా సంతకం చేయించాని అన్నారు.

తాజాగా.. వైఎస్ షర్మిల రియాక్ట్ అయ్యారు. అసలు తనకు ఆస్తుల గొడవ పడేది ఉంటో ఏనాడో కోర్టును ఆశ్రయించేదాన్నని అన్నారు. వైఎస్ వివేకనందరెడ్డి హత్య గురించి మాట్లాడుతుంటే ఆస్తులు గొడవల్ని తెరమీదకు తీసుకొచ్చి దాన్ని డైవర్ట్ చేస్తున్నారని వైఎస్ షర్మిల మండిపడ్డారు. వైఎస్ జగన్ కు దమ్ముంటే వివేక నంద రెడ్డి హత్యపై తాను మాట్లాడుతున్న విషయాలపై  మాట్లాడాలన్నారు.

అదే విధంగా విజయమ్మ రాసిన లేఖవాస్తవం కాబట్టే జగన్ మౌనంగా ఉన్నారని షర్మిల తీవ్ర స్థాయిలో అసహానం వ్యక్తం చేశారు.అదే విధంగా సోషల్ మీడియాలో , వైసీపీ నేతలు తనపై చేస్తున్న నిరాధర ఆరోపణపై కూడా షర్మిల ఘాటుగా స్పందించారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

YS SharmilaYS JaganYS vijayammaAp politicsYS Vijayamma Letter

Trending News