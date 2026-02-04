English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • YS Sharmila: నరేగా పథకం పేదల పొట్ట నింపే పథకం.. గ్రామ్‌ జీ పేదల పొట్ట కొట్టే పథకం

YS Sharmila: 'నరేగా పథకం పేదల పొట్ట నింపే పథకం.. గ్రామ్‌ జీ పేదల పొట్ట కొట్టే పథకం'

YS Sharmila Hot Comments On MGNREGA And Central Govt: ఉపాధి హామీ పథకం చట్టం పేదల పొట్ట నింపగా.. వీబీ గ్రామ్‌ జీ చట్టం పేదల పొట్ట కొట్టే పథకంగా కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్‌ షర్మిల విమర్శించారు. కేంద్రం తెస్తున్నది ఒక పనికిమాలిన చట్టం అని ప్రకటించారు. ఆమె రెండో రోజు ధర్మవరం చేరుకుంది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 4, 2026, 04:05 PM IST

YS Sharmila: 'నరేగా పథకం పేదల పొట్ట నింపే పథకం.. గ్రామ్‌ జీ పేదల పొట్ట కొట్టే పథకం'

YS Sharmila Yatra: 'అద్భుతంగా నడుస్తున్న ఉపాధి హామీ పథకం మోదీ అధికారంలో వచ్చాక భ్రష్టు పట్టించారు. ఉపాధికి గ్రహణం పట్టించారు. నిర్వీర్యం చేయాలని కుట్రలు చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉపాధి హామీ పథకానికి అయ్యే ఖర్చు రూ.86 వేల కోట్లు. ఈ మొత్తం బీజేపీ కాంట్రాక్టర్ల జేబుల్లో పెట్టేందుకు కొత్త చట్టం తెచ్చారు. వీబీ గ్రామ్ జీ అనే చట్టం ఒక పనికి మాలిన పథకం. రాష్ట్రాల మీద భారం తప్పా లాభం లేదు. రాష్ట్రం మీద 40 శాతం భారం వేయడం దుర్మార్గం. రాష్ట్రం 40 శాతం నిధులు ఇవ్వకపోతే పథకం ఆగినట్లే' అని వైఎస్‌ షర్మిల ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Arava Sridhar: ఇది నాకు, వీణకు మధ్య వ్యక్తిగత సంబంధం: జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్‌

ఉపాధి హామీ చట్టం పరిరక్షణ యాత్ర 3వ రోజు సత్యసాయి జిల్లాలో కొనసాగింది. ధర్మవరం నియోజకవర్గం రాఘవంపల్లి గ్రామంలో జరుగుతున్న ఉపాధి హామీ పనుల్లో  వైఎస్ షర్మిలా రెడ్డి పాల్గొని పనులు చేశారు. అనంతరం కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'నరేగాలో 7 గంటలు పని చేస్తే చాలు. కానీ మోడీ తెచ్చిన కొత్త చట్టంలో 12 గంటలు పని చేయాలట. 125 రోజుల పని కల్పన అనేది బూటకం.. పచ్చి మోసం. నరేగా కింద 100 రోజులు ఉంటేనే సగటున 50 రోజులు పని కల్పించలేదు. కాంగ్రెస్ హయాంలో 100 రోజులు పని ఒక హక్కు. బీజేపీ అధికారంలో వచ్చాక సగటున 52 రోజులు పని ఇచ్చారు. చేసిన పనికి కూడా వేతనాలు ఆపారు. 100 రోజులు పని ఇవ్వలేని వాళ్లు 125 రోజులు ఇస్తాం అంటే హాస్యాస్పదం' అని వైఎస్‌ షర్మిల తెలిపారు.

Also Read: Manipur Violence: మణిపూర్‌లో రాష్ట్రపతి పాలన ముగింపు.. కొత్త ముఖ్యమంత్రి ఎవరో తెలుసా?

'పేదల నుంచి వ్యతిరేకత రాకుండా 125 రోజులు అని మభ్యపెడుతున్నారు. గ్రామ్ జీ చట్టం ద్వారా మళ్లీ వలసలు పెరుగుతాయి. గ్రామాల్లో ఆకలి చావులు పెరుగుతాయి. గ్రామ్ జీ చట్టం పేదల పొట్టలు కొట్టే చట్టం. నరేగా కింద పనులు గ్రామ సభలు నిర్ణయించేవి. గ్రామ్ జీ చట్టంలో పనులు కేంద్రం నిర్ణయం చేస్తుంది అట. మన గ్రామంలో ఏం పని కావాలో కేంద్రానికి ఏం తెలుసు?' అని ఏపీసీసీ చీఫ్‌ అధ్యక్షురాలు వైఎస్‌ షర్మిల ప్రశ్నించారు.

Also Read: Wild Tiger: రాజమండ్రి ప్రజలకు బిగ్‌ అలర్ట్.. జనారణ్యంలో చిరుతపులి సంచారం

'ఇదంతా కాంట్రాక్టర్లను బతికించే చట్టం. కాంట్రాక్టర్లకు లేబర్‌ను సరఫరా చేసే పథకం. కాంగ్రెస్‌ హయాంలో ఉపాధి హామీ పని జరిగే చోట అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించారు. ఇప్పుడు పని జరిగే చోట తాగునీళ్లు కూడా లేవు. పథకాన్ని కావాలని చంపుతున్నారు' అని వైఎస్‌ షర్మిల తెలిపారు. 'ఇటీవల రాష్ట్రంలో 18 లక్షల జాబ్ కార్డులు తొలగించారు. ఆనాడు వైఎస్సార్‌ కాలంలో కోటి 10 లక్షల కార్డులు ఉండేవి. ఇప్పుడు 65 లక్షలకు కార్డులను కుదిర్చారు. ఐదేళ్ల కాలంలో దాదాపు 50 లక్షల జాబ్ కార్డులు తొలగించారు' అని వివరించారు. రాష్ట్రంలో ఉపాధి హామీ పని రక్షణకు పేదలకు ముందుకు రావాలని చెప్పారు. 'నరేగా పథకం పేదల పొట్ట నింపే పథకం. గ్రామ్‌జీ పథకం పేదల పొట్ట కొట్టే పథకం. అందరూ కలిసి కాంగ్రెస్ చేసే పరిరక్షణ పోరాటంలో భాగం కావాలి' అని పిలుపునిచ్చారు.

Employment Guarantee Schemesatya sai districtDharmavaramRaghavampalliYS Sharmila

