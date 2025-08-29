AP Congress Party: టీడీపీ అంటే తెలుగు వారి ఆత్మగౌరవ పార్టీ కాదు.. మోడీ ఆత్మగౌరవ పార్టీ అని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల విమర్శించారు. చంద్రబాబుకి తెలుగుజాతి కంటే.. మోడీ ఖ్యాతి ముఖ్యం అని ప్రకటించారు. అందరూ విశాఖలోనే ఉన్నారు.. ఒక్కరైనా స్టీల్ ప్లాంట్కు వెళ్లాలని చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్కు షర్మిల సూచించారు. 'విశాఖ స్టీల్ భవిష్యత్ మీద ఆందోళన జరుగుతుంది. స్టీల్ ప్లాంట్పై మీ వైఖరి ఏంటో తేల్చాలి' అని సవాల్ చేశారు.
Also Read: Gadwal Congress: సొంత జిల్లాలో రేవంత్ రెడ్డికి భారీ షాక్.. ఏ జరిగిందంటే?
'స్టీల్ ప్లాంట్లో 44 ఈఓఐలకు టెండర్లు ఇవ్వడం అంటే ప్లాంట్ను అమ్మేయడమే. కార్మికులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది స్టీల్ ప్లాంట్ను ప్రైవేటీకరణ చేసే కుట్ర. మొత్తం ఉద్యోగాలు పోతాయని భయపడుతున్నారు. ఇప్పటికే కార్మికులను సగం తగ్గించారు' అని వైఎస్ షర్మిల వివరించారు. ఒకప్పుడు వైఎస్సార్ హయాంలో 35 వేల మంది పని చేస్తుంటే ఆ సంఖ్యను 20 వేలకు కుదించారని తెలిపారు. ఇది మోడీ చేస్తున్న దుర్మార్గపు చర్య అని మండిపడ్డారు.
Also Read: Bigg Boss Host: బిగ్బాస్ షో హోస్ట్కు ఎన్ని కోట్లు ఇస్తారు? నాగార్జున పేమెంట్ ఎంతో తెలుసా?
'స్టీల్ ప్లాంట్పై మోడీది సైలెంట్ కిల్లింగ్. వైఎస్సార్ ముఖ్యమంత్రిగా స్టీల్ ప్లాంట్కి పెద్దపీట వేశారు. ఇప్పుడు మోడీ హయంలో స్టీల్ ప్లాంట్ మొత్తం నిర్వీర్యం అవుతుంది. అందుకే ప్లాంట్ ను నష్టాల బాట పట్టించారు. అప్పులోకి నెట్టారు. ముడి సరుకు ఇవ్వలేదు' అని ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల తెలిపారు. కుక్కను చంపాలి అంటే పిచ్చిది అనాలి.. ఇదే సిద్ధాంతం విశాఖ స్టీల్ మీద రుద్దు తున్నారని పేర్కొన్నారు.
Also Read: YS Jagan: ఫ్రీ బస్సు పేరుతో మహిళలకు చంద్రబాబు వెన్నుపోటు పొడిచారు: వైఎస్ జగన్
'విశాఖ స్టీల్ అప్పుల్లోకి నెట్టి అదానీకి అప్పగించాలని చూస్తున్నారు. విశాఖ ఆస్తుల విలువ రూ.4 లక్షల కోట్లు. ఆ భూముల మీద మోడీ కన్నుపడింది. ఒక చేతితో రూ.11 వేల కోట్లు ఇచ్చి మరో చేత్తో మొత్తం లాక్కోవాలని చూస్తున్నారు' అని వైఎస్ షర్మిల ఆరోపించారు. విశాఖ స్టీల్ ఆంధ్రుల తలమానికం అని ప్రకటించారు. ఆంధ్రుల ఆత్మగౌరవం అని గుర్తుచేశారు. 'రాష్ట్రంలో టీడీపీ, జనసేన పార్టీలు మోడీకి మద్దతు ఇస్తున్నాయి. ఎన్నెన్నో మాటలు చెప్పారు. చంద్రబాబు ప్రాణాలు ఇస్తాన్నారు. తెలుగు ప్రజల సెంటిమెంట్ అన్నారు. ఎందాకైనా పోరాటం అన్నారు. కానీ అవన్నీ ఉత్తమాటలే' అని షర్మిల విమర్శలు చేశారు.
Also Read: Schools Holiday: బిగ్ బ్రేకింగ్.. రేపు, ఎల్లుండి స్కూల్స్, కాలేజ్లకు సెలవు!
'ఎన్నికల్లో అన్ని మాటలు చెప్పి ఇప్పుడు మోడీకి మద్దతు ఇవ్వడం అన్యాయం. అందరూ విశాఖలోనే ఉన్నారు.. కనీసం ఒక్కరైనా స్టీల్ ప్లాంట్ సందర్శించాలి' అని షర్మిల విజ్ఞప్తి చేశారు. విశాఖ స్టీల్ కి కేంద్రం ఇచ్చిన సహాయం అంతా బూటకమని కొట్టిపడేశారు. 'ఒక చేత్తో రూ.11 వేల కోట్లు ఇచ్చి..మరో చేత్తో బ్యాంక్ల అప్పుల కింద తీసుకున్నారు. ఇది భ్రమ మాత్రమే..సహాయం మాత్రమే. ఇది స్టీల్ ప్లాంట్ ను ఆదుకున్నట్లు కాదు' అని ప్రకటించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.