  • YS Sharmila: వైఎస్‌ షర్మిల సంచలనం.. ప్రధాని మోదీ దేశ ద్రోహి అని విమర్శలు

YS Sharmila: వైఎస్‌ షర్మిల సంచలనం.. ప్రధాని మోదీ దేశ ద్రోహి అని విమర్శలు

YS Sharmila Sensational Comments She Called To PM Narendra Modi As Traitor: కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వైఎస్‌ షర్మిల ఒక్క వీడియో విడుదల చేసి గట్టి కౌంటర్‌ ఇచ్చారు. ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని తన తండ్రి సమక్షంలో ఏపీలోనే ప్రారంభించినట్లు గుర్తుచేస్తూ మోదీ ప్రభుత్వంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇంతకీ ఆ వీడియోలో ఏముందో చూడండి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 31, 2025, 03:54 PM IST

YS Sharmila: వైఎస్‌ షర్మిల సంచలనం.. ప్రధాని మోదీ దేశ ద్రోహి అని విమర్శలు

PM Narendra Modi As Traitor: జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం పేరు మారుస్తూ కొత్త బిల్లు తీసుకువస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వంపై కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నరేగా పేరు మార్పుపై కౌంటర్‌ ఇస్తూ వైఎస్‌ షర్మిల ఓ వీడియో విడుదల చేశారు. వైఎస్సార్‌ నేతృత్వంలో జాతీయ ఉపాధి హామీ(నరేగా) చట్టానికి ఏపీలోని బీజం పడిందని గుర్తుచేశారు. ⁠వైఎస్సార్‌ ఒత్తిడితో 2006లో  ఏపీలోనే  ఉపాధికి శ్రీకారం చుట్టిందని తెలిపారు.

'వైఎస్సార్‌ సారథ్యంలో నరేగా చట్టం ఆనాడు రాష్ట్రంలో అద్భుత విజయం. పనికి ఆహార పథకం అమలులో అప్పుడు వైఎస్సార్‌ పాలన దేశానికే ఆదర్శం. కరువు పని సక్సెస్‌లో నాడు ఏపీ రోల్ మోడల్' అని కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్‌ షర్మిల వివరించారు. ఉమ్మడి రాష్ట్ర గ్రామీణ ప్రాంత అభివృద్ధికి.. బతుకు జీవనాన్ని గ్యారెంటీ చేయడానికి.. వలసలు నివారించి పేదల కొనుగోలు శక్తి పెంచడానికి, వ్యవసాయానికి సాయంగా.. రాష్ట్ర గ్రామీణ అభివృద్ధి ఆశయాలకు ఊతం ఇచ్చిందే జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం' అని షర్మిల వెల్లడించారు.

'2006 నుంచి నేటి వరకు 20 ఏళ్లలో రాష్ట్రానికి లక్ష కోట్లు వచ్చాయంటే.. ఏడాదికి కోటి మందికి ప్రత్యక్షంగా పని గ్యారెంటీ అయ్యిందంటే కాంగ్రెస్ తెచ్చిన నరేగా చట్టం పుణ్యమే' అని వైఎస్‌ షర్మిల తెలిపారు. ఉపాధి హామీ పథకానికి తూట్లు పొడిచిన దేశ ద్రోహి ప్రధాని మోదీ అని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. పట్టెడన్నం పెట్టే కరువు పనిపై కుట్రలు చేశారని.. చట్టాన్ని మార్చి ఉపాధి హామీలో ఊపిరి తీశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మోదీ తెచ్చిన కొత్త చట్టం ఉపాధి హామీలో ఉపాధి లేనట్లేనని తెలిపారు.

'కాంగ్రెస్ అమలు చేసిన నరేగా పథకానికి.. బీజేపీ తెచ్చిన జీ రామ్ జీ చట్టానికి నక్కకు నాగలోకానికి ఉన్నంత తేడా. వీబీ జీ రామ్ జీ ఒక నల్లచట్టం. పేదల పొట్టకొట్టిన చట్టం. ఉపాధిని హక్కుగా తీసేసి కేంద్రమే దిక్కుగా మార్చిన అక్రమ చట్టం. రాష్ట్రాల మీద ఆర్థిక భారం మోపి,గ్రామస్వరాజ్యం వినాశనమే ధ్యేయంగా మోదీ చేస్తున్నది నీచపు పాలన. నరేగా చట్టంలో 100 రోజుల ఉపాధి ఒక హక్కు' అని వైఎస్‌ షర్మిల ప్రకటించారు. ఏ గ్రామంలోనైనా,ఏ సీజన్ లోనైనా పని కోరే హక్కు ప్రజలది.. పనుల తీరు నిర్ణయాధికారం గ్రామసభలది అని గుర్తుచేశారు.

'100 రోజుల పనికి ఇచ్చే వేతనాలు పూర్తిగా కేంద్రానివే. వీబీ జీ రామ్ జీ చట్టంలో పనులు గ్రామసభ కాకుండా ఢిల్లీ సభ నిర్ణయిస్తుందట. ఇదెక్కడి న్యాయం..ఇదేం చట్టం ? అన్ని గ్రామాల్లో కాకుండా ఎంపిక చేసిన ప్రాంతాల్లో పని కల్పిస్తారా?' అని వైఎస్‌ షర్మిల ప్రశ్నించారు. 'ఒకరికి అన్నం పెట్టి మరొకరికి సున్నం పెడతారా? ఏడాదికి 60 రోజులు పని బంద్ పెట్టడం ఇదేం నియంత చట్టం?  40 శాతం రాష్ట్రాలు నిధులు ఇవ్వకపోతే ఉపాధి ఎలా దక్కుతుంది? కేంద్రం ఇచ్చే నిధుల ఆధారంగా పనులు పరిమితం చేయడమంటే ప్రజలను పరిమితం చేస్తున్నట్లు కాదా?' అని నిలదీశారు. మహాత్మా గాంధీ జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకానికి పుట్టినిల్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ అని ప్రకటించారు. 'వీబీ జీ రామ్ జీ అక్రమ చట్టాన్ని వెంటనే వెనక్కు తీసుకోవాలి. మహాత్మా గాంధీ జాతీయ ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని తిరిగి అమలు పరచాలి' అని వైఎస్‌ షర్మిల డిమాండ్‌ చేశారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Mahatma Gandhi NREGAVB G RAM GYS SharmilaCongress PartyNarendra Modi

