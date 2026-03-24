YS Sharmila: ఈ జాబ్ క్యాలెండర్ అంతా తుస్సు.!.. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుపై నిప్పులు చెరిగిన వైఎస్ షర్మిల..

YS Sharmila slams on ap cm Chandrababu naidu govt on job calendar: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ప్రస్తుతం జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదలపై రాజకీయాలు కీలకంగా మారాయి. ఇప్పటికే నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు తీవ్ర నిరసనలకు దిగారు. ఉగాది వేళ కూటమి ప్రభుత్వం పదివేల పోస్ట్ లకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దీనిపై ఏపీ కాంగ్రెస్ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. వైఎస్ షర్మిల, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉగాది నాడు విడుదల చేసిన జాబ్ క్యాలెండర్పై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. కొండంత రాగం తీసి కూసింత పాట పాడినట్లుగా ఈ క్యాలెండర్ ఉందని, ఇది యువతను మోసం చేయడమేనని కూటమి తీరును ఎండగట్టారు. జాబ్ క్యాలెండర్ పేరుతో నిరుద్యోగులను నిరాశపరిచారని ఎద్దేవా చేశారు.
ఉగాది పండుగకు కూటమి ఇచ్చిన జాబ్ క్యాలెండర్ చూస్తే, కొండంత రాగం తీసి కూసింత పాట పాడినట్లుగా ఉంది. రాష్ట్రంలో 1.80 లక్షల ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉంటే, ఈ క్యాలెండర్ చూస్తే అంతా తుస్సు అనిపిస్తోంది. జాబ్ క్యాలెండర్ పేరుతో ఎందుకు యువతను మోసం చేస్తున్నారు? 1.80 లక్షల పోస్టులు ఖాళీగా ఉంటే, 10… pic.twitter.com/klqdz3ZjKm
— YS Sharmila (@realyssharmila) March 24, 2026
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1.80 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉంటే, కేవలం 10 వేల పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం ఏంటని షర్మిల ప్రభుత్వంను నిలదీశారు. ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన క్యాలెండర్ చూసి అంతా తుస్సుమనిపించిందని సెటైర్లు వేశారు. వెంటనే సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అసలు నోటిఫికేషన్ల పై శ్వేత పత్రంను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
అసలు ఖాళీలెన్ని, ఎప్పటిలోగ భర్తీ చేస్తారో స్పష్టతను ఇవ్వాలన్నారు. అదే విధంగా.. గ్రూప్స్ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థుల వయోపరిమితిని 47 ఏళ్లకు పెంచాలని కూటమి ప్రభుత్వంకు డిమాండ్ చేశారు.
ఈ క్రమంలో షర్మిల చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయంగా కాకరేపుతున్నాయి. ఇక మరోవైపు షర్మిల వర్సెస్ జగన్ ఆస్తుల వివాదం పీక్స్ కు చేరింది. షర్మిల ఇటీవల జగన్ పై చేసిన ఆరోపణలకు వైసీపీ నేతలు తీవ్రస్థాయిలో కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు.
