  • YS Sharmila: ఈ జాబ్ క్యాలెండర్ అంతా తుస్సు.!.. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుపై నిప్పులు చెరిగిన వైఎస్ షర్మిల..

YS Sharmila fires on ap govt on job calendar: కొండంత రాగం తీసి కూసింత పాట పాడినట్లు జాబ్ క్యాలెండర్  ఉందని కూటమి ప్రభుత్వంపై వైఎస్ షర్మిల తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. అదే విధంగా గ్రూప్స్‌కు ప్రిపేర్ అయ్యే అభ్యర్థుల వయోపరిమితిని 47 ఏళ్లకు పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 24, 2026, 04:27 PM IST
  • చంద్రబాబుపై షర్మిల ఫైర్..
  • జాబ్ క్యాలెండర్ పై శ్వేత పత్రంను విడుదల చేయాలని డిమాండ్..

YS Sharmila slams on ap cm Chandrababu naidu govt on job calendar: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ప్రస్తుతం జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదలపై రాజకీయాలు కీలకంగా మారాయి. ఇప్పటికే నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు తీవ్ర నిరసనలకు దిగారు. ఉగాది వేళ కూటమి ప్రభుత్వం పదివేల పోస్ట్ లకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.  దీనిపై ఏపీ కాంగ్రెస్ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. వైఎస్ షర్మిల, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉగాది నాడు విడుదల చేసిన జాబ్ క్యాలెండర్‌పై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. కొండంత రాగం తీసి కూసింత పాట పాడినట్లుగా ఈ క్యాలెండర్ ఉందని, ఇది యువతను మోసం చేయడమేనని కూటమి తీరును ఎండగట్టారు. జాబ్ క్యాలెండర్ పేరుతో నిరుద్యోగులను నిరాశపరిచారని ఎద్దేవా చేశారు.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1.80 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉంటే, కేవలం 10 వేల పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం ఏంటని షర్మిల ప్రభుత్వంను నిలదీశారు. ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన క్యాలెండర్ చూసి అంతా తుస్సుమనిపించిందని సెటైర్లు వేశారు.  వెంటనే సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అసలు నోటిఫికేషన్ల పై శ్వేత పత్రంను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

అసలు ఖాళీలెన్ని, ఎప్పటిలోగ భర్తీ చేస్తారో స్పష్టతను ఇవ్వాలన్నారు. అదే విధంగా.. గ్రూప్స్ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థుల వయోపరిమితిని 47 ఏళ్లకు పెంచాలని కూటమి ప్రభుత్వంకు డిమాండ్ చేశారు.

ఈ క్రమంలో షర్మిల చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయంగా కాకరేపుతున్నాయి. ఇక మరోవైపు షర్మిల వర్సెస్ జగన్ ఆస్తుల వివాదం పీక్స్ కు చేరింది. షర్మిల ఇటీవల జగన్ పై చేసిన ఆరోపణలకు వైసీపీ నేతలు తీవ్రస్థాయిలో కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

YS SharmilaCM chandrababu naiduAP govtAndhra PradeshJob Calendar

