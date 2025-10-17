YS Sharmila: 'వినేవాడుంటే చెప్పేవాడు మోడీ అన్నట్లు..' వైఎస్‌ షర్మిల సంచలన వ్యాఖ్యలు

Narendra Modi: ఆంధ్రప్రదేశ్లో పర్యటిస్తున్నా బిహార్ ఎన్నికల కోసం మోదీ తాపత్రపడ్డాడని.. బిహార్ ఎన్నికలను ప్రభావితం చేయడానికి ఏపీలో ప్రధాని మోదీ పర్యటించారని ఏపీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రధాని మోదీ పర్యటన దీపావళి టపాకాయలా తుస్సుమంది అని ప్రకటించారు. శ్రీశైలం మల్లన్న సాక్షిగా నీచ రాజకీయాలకు మోదీ తెరలేపారని.. ఏపీ ప్రజలను మరోసారి ఘరానా మోసం చేశారని తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.
Also Read: Telangana DA: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ షాక్.. ఇక డీఏ ప్రకటన లేనట్టే?
ప్రధాని మోదీ ఏపీ పర్యటనపై 'ఎక్స్' వేదికగా వైఎస్ షర్మిల స్పందించారు. 'కర్నూల్ వేదికగా మోడీ దీపావళి టపాకాయ తుస్సుమంది. వచ్చింది ఏపీకి.. వేసింది బీహార్ ఎన్నికల కోసం కాషాయ వేషం. కేవలం బీహార్ ఎన్నికలను ప్రభావితం చేయడానికే. శ్రీశైలం మల్లన్న సాక్షిగా నీచ రాజకీయాలకు తెరలేపి, మరోసారి రాష్ట్ర ప్రజలకు మోడీ చేసింది ఘరానా మోసమే' అని షర్మిల విమర్శించారు. మోదీకి చిత్తశుద్ధి ఉంటే శ్రీశైలం మల్లన్న ఆలయ అభివృద్ధికి ఒక్క రూపాయి అయినా కేంద్రం నుంచి ఇచ్చారా? అని ప్రశ్నించారు.
Also Read: Tamil Nadu Politics: విజయ్ ఎంట్రీతో తమిళ పాలిటిక్స్లో బిగ్ ట్విస్ట్.. స్టాలిన్కు ఇక చుక్కలే
'రూ.1,657 కోట్లతో పెండింగ్ మాస్టర్ ప్లాన్ మీకు కనబడలేదా? ఉజ్జయిని, వారణాసి, గంగానది కారిడార్ల అభివృద్ధిపై చూపిన ప్రేమ మల్లన్న కారిడార్పై ఎందుకు లేదు? శ్రీశైలం క్షేత్ర కారిడార్ నిర్మాణ పనులకు కేంద్రం నుంచి అనుమతి ఇవ్వడానికి మనసు ఎందుకు రాలేదు? ఇది మల్లన్నకు మీరు చేసిన ద్రోహం కాదా?' అని ప్రధాని మోదీని ఉద్దేశించి వైఎస్ షర్మిల ప్రశ్నలు సంధించారు. 11 ఏళ్ల కిందట తిరుపతి వేదికగా చెప్పిన పిట్టకథే మళ్లీ చెప్పారని ఎద్దేవా చేశారు.
Also Read: Retirement Age: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సు పెంపు? కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన
'ఢిల్లీకి - రాష్ట్ర రాజధానికి లింక్ పెట్టారు. అరకొర అప్పులు ఇస్తే ఢిల్లీతో అమరావతి పోటీ పడుతుందా? అప్పులకు హామీలు ఇచ్చినంత మాత్రాన ప్రగతిలో పరుగులు పెడుతుందా?' అని వైఎస్ షర్మిల ప్రశ్నించారు. రాజధానికి రూ.లక్ష కోట్ల అప్పులు తెస్తే రాష్ట్ర ముఖచిత్రం ఎలా మారుతుంది? ప్రగతి ద్వారాలు ఎలా తెరుచుకుంటాయి? ఆత్మనిర్భర్ భారత్లో ఏపీ ఎలా కీలకం అవుతుంది?' అని నిలదీశారు.
'ప్రత్యేక హోదాపై ప్రధాని మోదీ నోరు విప్పలేదు. వెనుకబడిన రాయలసీమకు ప్రత్యేక ప్యాకేజీపై ప్రకటనే లేదు. కడప స్టీల్ ఊసేలేదు. పారిశ్రామిక వాడల ఏర్పాటుపై ప్రస్తావనే లేదు. విశాఖ స్టీల్కి భరోసా లేదు' అని ఏపీ అంశాలపై ప్రధాని మోదీ సమాధానం లేకపోవడంపై వైఎస్ షర్మిల అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఎన్నికల తర్వాత నాలుగుసార్లు మోదీ రాష్ట్ర పర్యటన చేసినా విభజన హామీలపై ఒక్కమాట లేదని గుర్తుచేశారు. 'వినేవాడుంటే చెప్పేవాడు మోడీ అన్నట్లు.. మోసం చేసేది మోడీ అయితే.. మోసపోయేది ప్రతిసారీ రాష్ట్ర ప్రజల వంతు అవుతుంది' అని వైఎస్ షర్మిల ఎద్దేవా చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook