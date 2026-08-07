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YS Sharmila: మోదీ, చంద్రబాబు పాలనలో చేనేతల పరిస్థితి దయనీయం: వైఎస్‌ షర్మిల

YS Sharmila Slams To Chandrababu And Narendra Modi: చేనేత రంగ సమస్యలపై కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్‌ షర్మిల స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు ప్రభుత్వంతోపాటు కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. చేనేత రంగ పరిరక్షణకు ప్రభుత్వాలు కృషి చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 07, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 03:19 PM IST
YS Sharmila: మోదీ, చంద్రబాబు పాలనలో చేనేతల పరిస్థితి దయనీయం: వైఎస్‌ షర్మిల
Image Credit: YS Sharmila

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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YS Sharmila: మోదీ, చంద్రబాబు పాలనలో చేనేతల పరిస్థితి దయనీయం: వైఎస్‌ షర్మిల
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