/YS Sharmila: మోదీ, చంద్రబాబు పాలనలో చేనేతల పరిస్థితి దయనీయం: వైఎస్‌ షర్మిల

National Handloom Day: జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల స్పందిస్తూ కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపై ధ్వజమెత్తారు. జాతీయ చేనేత దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు చెబుతూనే ప్రభుత్వాలపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. 'భారతీయ సాంస్కృతిక వైభవానికి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీక చేనేత. మన అస్థిత్వానికి అసలైన గుర్తింపు నిచ్చిన నేతన్నలకు, వారి కుటుంబసభ్యులకు జాతీయ చేనేత దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు' అని ఎక్స్ వేదికగా చెప్పారు.
'వెలకట్టలేని నైపుణ్యం, సృజనాత్మకత మన నేతన్న సొంతం. చేనేత వస్త్రాలను ధరిద్దాం.. నేతన్నల శ్రమను ఆదరిద్దాం..చేనేతల భవిష్యత్తుకు ఆసరాగా నిలుద్దాం' అని ఏపీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల పిలుపునిచ్చారు. అయితే 12 ఏళ్లుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చేనేతల పరిస్థితి దయనీయంగా మారిందని టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ పాలనపై విమర్శలు చేశారు. చేనేత ఉత్పత్తులపై 5 నుంచి 18 శాతం జీఎస్టీ మోపీ నరేంద్ర మోదీ నేతన్న జీవనాన్ని సంక్షోభంలో పడేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
సమగ్ర చేనేత విధానమని, భరోసా, రాయితీల పునరుద్ధరణ, చేయూత, 3 సెంట్ల భూమి, మరణించిన కుటుంబాలకు రూ.10 లక్షల నష్టపరిహారం అంటూ ప్రోత్సాహకాల పేరు చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ, వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వాలు 90 వేల కుటుంబాలకు చేసింది మోసం తప్పా ఉద్దరించింది శూన్యం' అని చంద్రబాబు, వైఎస్ జగన్ పాలనపై ఏపీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజెత్తారు. నేతన్నలకు గుదిబండలా మారిన జీఎస్టీని పూర్తిగా ఎత్తివేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
'చేనేత సహకార సంఘాలపై ఉన్న రుణాలను పూర్తిగా రద్దు చేయాలి. సబ్సిడీ రూపంలో చెల్లించాల్సిన రూ.203 బకాయిలను వెంటనే విడుదల చేయాలి. నేతన్నలకు రుణమాఫీ పథకాన్ని వర్తింపజేయాలి. వస్త్ర తయారీలో ఉపయోగించే ముడి సరుకులను సబ్సిడీ ధరలకు అందించాలి' అని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల డిమాండ్ చేశారు. చేనేతలకు కేటాయించిన 11 రకాల వస్తువుల ఉత్పత్తుల రిజర్వేషన్లను అమలు జరిగేలా చూడాలని.. కేంద్రంలో హ్యాండ్లూమ్ బోర్డును తిరిగి పునరుద్ధరించాలని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను షర్మిల కోరారు.