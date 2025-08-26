AP Pensions Cut: ఆంధ్రప్రదేశ్లో దివ్యాంగుల పింఛన్లు తొలగిస్తున్నారనే వార్త రాజకీయంగా తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది. ఈ వ్యవహారంపై దివ్యాంగులు ఎక్కడికక్కడ నిరసనలు, ఆందోళనలు చేపడుతున్నారు. వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉద్యమం చేస్తుండగా.. తాజాగా దివ్యాంగుల పింఛన్ అంశంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల స్పందించారు. చంద్రబాబుకు మానవత్వం లేదని మండిపడ్డారు. దివ్యాంగుల పింఛన్లు కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేశారు.
Also Read: Chandrababu Dream: కరువు నేల రాయలసీమ జలాలతో కళకళలాడాలి: సీఎం చంద్రబాబు
దివ్యాంగుల పింఛన్ల అంశంపై ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల మంగళవారం 'ఎక్స్' వేదికగా స్పందించారు. 'దివ్యాంగులపై కూటమి ప్రభుత్వానికి మానవత్వం లేదు. కనికరం లేకుండా వారి పొట్ట కొట్టాలని చూడటం దారుణం. దివ్యాంగుల జీవితాల్లో వెలుగులు పోయి చీకటి నింపడం దుర్మార్గం' అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అనర్హుల కింద అర్హులైన దివ్యాంగుల పెన్షన్లు తొలగించాలని చూడటం అన్యాయమని తెలిపారు. అనర్హత పేరుతో 20 ఏళ్ల నుంచి పింఛన్పై బతుకుతున్న వారికి కూడా రద్దు చేయాలని చూడటం సిగ్గుచేటు అంటూ చంద్రబాబుపై మండిపడ్డారు. దివ్యాంగుల జీవితాలతో రాజకీయం తగదని హితవు పలికారు.
Also Read: RTC Free Bus: ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సుపై చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన.. ఈసారి ఏం చెప్పారంటే?
బోగస్ పెన్షన్లు గుర్తించడం మంచిదేనని చెబుతూనే దివ్యాంగుల ముసుగులో అక్రమంగా పెన్షన్లు తీసుకుంటున్న అనర్హులను ఏరివేత హర్షించదగ్గదేనని వైఎస్ షర్మిల పేర్కొన్నారు. దొంగ సర్టిఫికెట్లు తీసుకున్న వారిపై, ఇచ్చిన వైద్యులపై కఠిన చర్యలు ఉండాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు. కానీ రీ వెరిఫికేషన్ పేరిట అర్హులను కూడా అనర్హులుగా పరిగణించడం పద్దతి కాదని తెలిపారు. అర్హుల పేర్లు తొలగించి వారిని వేధించడం సరికాదని సూచించారు. 'నోటీసులు ఇచ్చిన 1.20 లక్షల మందిలో అర్హులే ఎక్కువ మంది ఉన్నారని తెలుస్తోంది. అనర్హులుగా గుర్తించిన జాబితాపై మళ్లీ వెరిఫికేషన్ చేయండి. అర్హులకు అన్యాయం జరగకుండా చూడాలని, వెంటనే వారి పెన్షన్లు పునరుద్ధరించాలి' అని వైఎస్ షర్మిల డిమాండ్ చేశారు.
Also Read: AP Rains: ఆంధ్రప్రదేశ్కు భారీ వర్ష హెచ్చరిక.. మూడు రోజులు ఎక్కడెక్కడ అంటే?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.