Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల 29 డిమాండ్లు పరిష్కరించాలి: వైఎస్‌ షర్మిల డిమాండ్‌

Govt Employees JAC Protest: హక్కుగా.. తమకు న్యాయపరంగా దక్కాల్సిన డిమాండ్లు, సమస్యల పరిష్కారంపై సీఎం చంద్రబాబు నిర్లక్ష్యం వహిస్తుండడంతో ఏపీ విద్యుత్ ఉద్యోగులు సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. నిరవధిక సమ్మెకు దిగుతుండడంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల స్పందించారు. వారి న్యాయపరమైన 29 డిమాండ్లు నెరవేర్చాలని షర్మిల డిమాండ్ చేశారు. డీఏ, డీఆర్తోపాటు వేతనాల పెంపు కూడా చేయాలని కోరారు.
'విద్యుత్ ఉద్యోగుల ఆందోళనపై ప్రభుత్వ మొండి వైఖరి తగదు. యాజమాన్య ఏకపక్ష తీరును తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం' అని ఏపీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల తెలిపారు. హక్కుల సాధనకు ఉద్యోగులు పోరాటం చేస్తుంటే.. వారి ఉద్యమాన్ని అణచివేయాలని చూడటం అత్యంత దారుణమని కూటమి ప్రభుత్వంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇది ప్రభుత్వ నిరంకుశతత్వానికి నిదర్శనమని.. 58 సార్లు చర్చలు చేసినా డిమాండ్లను పరిష్కరించకుండా తాత్సారం చేస్తున్నారంటే.. ప్రభుత్వమే 63 వేల మంది ఉద్యోగులను పరోక్షంగా సమ్మెలోకి ఉసిగొల్పుతున్నట్లు ఉంది అని వైఎస్ షర్మిల తెలిపారు.
'నేటి నుంచి ఉద్యోగులు చేపడుతున్న నిరవధిక సమ్మెపై పట్టువీడండి. వెంటనే విద్యుత్ జేఏసీని మళ్లీ చర్చలకు పిలవండి. ఉద్యోగులు పెట్టిన 29 డిమాండ్లన్నీ న్యాయబద్ధమైనవి. వాటిని తక్షణమే అమలు చేయాలి' అని ఏపీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల డిమాండ్ చేశారు. 25 ఏళ్ల నుంచి పనిచేస్తున్న 27 వేల మంది కాంట్రాక్టు, ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులను విద్యుత్ సంస్థలో విలీనం చేయాలని కోరారు.
ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు వారి కుటుంబసభ్యులకు అన్ లిమిటెడ్ మెడికల్ పాలసీ అమలు కావాలని.. 7,500 మంది జూనియర్ లైన్మెన్లకు పాత సర్వీసు నిబంధనలు వర్తింపజేయాలని ఏపీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల డిమాండ్ చేశారు. కారుణ్య నియమాకాల విషయంలో కన్సాలిడేటెడ్ విధానం కాకుండా పాత పద్ధతినే కొనసాగించాలని కోరారు. ఉద్యోగులకు పెండింగ్లో ఉన్న 4 డీఏ/ డీఆర్లను వెంటనే రిలీజ్ చేయాలని సీఎం చంద్రబాబుకు వైఎస్ షర్మిల చెప్పారు. విద్యుత్ శాఖలో ఖాళీలను వెంటనే భర్తీ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ.. విద్యుత్ ఉద్యోగుల జేఏసీ చేస్తున్న ఆందోళనకు వైఎస్ షర్మిల సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించారు.
