  • Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల 29 డిమాండ్లు పరిష్కరించాలి: వైఎస్‌ షర్మిల డిమాండ్‌

Govt Of AP Must Resolve 29 Demands Of Govt Employees: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల భారీ నిరసనకు సిద్ధమవడంతో కలకలం రేపగా.. వారి ఆందోళనపై కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్‌ షర్మిల స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబుపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 14, 2025, 04:24 PM IST

Govt Employees JAC Protest: హక్కుగా.. తమకు న్యాయపరంగా దక్కాల్సిన డిమాండ్లు, సమస్యల పరిష్కారంపై సీఎం చంద్రబాబు నిర్లక్ష్యం వహిస్తుండడంతో ఏపీ విద్యుత్‌ ఉద్యోగులు సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. నిరవధిక సమ్మెకు దిగుతుండడంతో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్‌ షర్మిల స్పందించారు. వారి న్యాయపరమైన 29 డిమాండ్లు నెరవేర్చాలని షర్మిల డిమాండ్‌ చేశారు. డీఏ, డీఆర్‌తోపాటు వేతనాల పెంపు కూడా చేయాలని కోరారు.

Also Read: Schools Holiday: స్కూళ్లకు 13 రోజుల సెలవులు.. నేటి నుంచి ఎప్పటివరకంటే..?

'విద్యుత్‌ ఉద్యోగుల ఆందోళనపై ప్రభుత్వ మొండి వైఖరి తగదు. యాజమాన్య ఏకపక్ష తీరును తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం' అని ఏపీసీసీ చీఫ్‌ వైఎస్‌ షర్మిల తెలిపారు. హక్కుల సాధనకు ఉద్యోగులు పోరాటం చేస్తుంటే.. వారి ఉద్యమాన్ని అణచివేయాలని చూడటం అత్యంత దారుణమని కూటమి ప్రభుత్వంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇది ప్రభుత్వ నిరంకుశతత్వానికి నిదర్శనమని.. 58 సార్లు చర్చలు చేసినా డిమాండ్లను పరిష్కరించకుండా తాత్సారం చేస్తున్నారంటే.. ప్రభుత్వమే 63 వేల మంది ఉద్యోగులను పరోక్షంగా సమ్మెలోకి ఉసిగొల్పుతున్నట్లు ఉంది అని వైఎస్‌ షర్మిల తెలిపారు.

Also Read: EPFO CBT Decisions: అదిరిపోయిన ఈపీఎఫ్ఓ 3.0.. ఉద్యోగులకు ప్రకటించిన భారీ కానుకలు ఇవే!

'నేటి నుంచి ఉద్యోగులు చేపడుతున్న నిరవధిక సమ్మెపై పట్టువీడండి. వెంటనే విద్యుత్ జేఏసీని మళ్లీ చర్చలకు పిలవండి. ఉద్యోగులు పెట్టిన 29 డిమాండ్లన్నీ న్యాయబద్ధమైనవి. వాటిని తక్షణమే అమలు చేయాలి' అని ఏపీసీసీ చీఫ్‌ వైఎస్‌ షర్మిల డిమాండ్‌ చేశారు. 25 ఏళ్ల నుంచి పనిచేస్తున్న 27 వేల మంది కాంట్రాక్టు, ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులను విద్యుత్ సంస్థలో విలీనం చేయాలని కోరారు.

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు చంద్రబాబు దీపావళి గిఫ్ట్‌.. ఏమిటో తెలుసా?

 

ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు వారి కుటుంబసభ్యులకు అన్ లిమిటెడ్ మెడికల్ పాలసీ అమలు కావాలని.. 7,500 మంది జూనియర్ లైన్‌మెన్‌లకు పాత సర్వీసు నిబంధనలు వర్తింపజేయాలని ఏపీసీసీ చీఫ్‌ వైఎస్‌ షర్మిల డిమాండ్‌ చేశారు. కారుణ్య నియమాకాల విషయంలో కన్సాలిడేటెడ్ విధానం కాకుండా పాత పద్ధతినే కొనసాగించాలని కోరారు. ఉద్యోగులకు పెండింగ్‌లో ఉన్న 4 డీఏ/ డీఆర్‌లను వెంటనే రిలీజ్ చేయాలని సీఎం చంద్రబాబుకు వైఎస్‌ షర్మిల చెప్పారు. విద్యుత్ శాఖలో ఖాళీలను వెంటనే భర్తీ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ.. విద్యుత్ ఉద్యోగుల జేఏసీ చేస్తున్న ఆందోళనకు వైఎస్‌ షర్మిల సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించారు.

Also Read: RK Roja: నారా వారి సారా పాలన నశించాలి.. చంద్రబాబుపై ఆర్‌కే రోజా ఫైర్‌

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

govt employeesYS SharmilaCongress PartychandrababuGovt Of AP

