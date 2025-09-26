English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

YS Sharmila: చంద్రబాబుకు వైఎస్‌ షర్మిల కౌంటర్‌.. 'మీరు అమ్మే లిక్కర్‌తో క్యాన్సర్‌ రాదా?'

YS Sharmila Slams To Chandrababu On Liquor Sales: రాష్ట్రంలో నెలకొన్న సమస్యలు, రైతుల కష్టాలపై వైఎస్‌ షర్మిల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. చంద్రబాబు వైఫల్యాలను ఎత్తిచూపుతూ రోడ్డుపై నిరసన చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబుపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 26, 2025, 08:36 PM IST

YS Sharmila vs Chandrababu: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో యూరియా కొరతతో రైతులు కష్టాలు ఎదుర్కొంటుండగా.. కనీస ధర లేక ఉల్లి, మిర్చి రైతులు ఇబ్బందులపై కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్‌ షర్మిల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సీఎం చంద్రబాబు ఇంటి ముట్టడికి బయల్దేరగా.. పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా పోలీసుల తీరుపై.. చంద్రబాబు పాలనపై మండిపడ్డారు. ఈ క్రమంలోనే ఇటీవల యూరియా కొరతపై చంద్రబాబు చేసిన వ్యాఖ్యలపై షర్మిల ఘాటుగా స్పందించారు.

Also Read: Gold Discount: మార్కెట్‌ ధర కంటే 30 శాతం తక్కువ ధరకే బంగారం.. ఎలానో తెలుసా?

క్యాన్సర్లకు కారణం రైతులు వాడే యూరియా అయితే.. మరి కూటమి ప్రభుత్వం విక్రయించే లిక్కర్‌తో అదే క్యాన్సర్ రాదా అని చంద్రబాబును వైఎస్‌ షర్మిల ప్రశ్నించారు. 'రాష్ట్రంలో రైతుల పరిస్థితి వర్ణనాతీతం. వ్యవసాయానికి సాయం లేదు. అన్ని రాయితీ పథకాలు ఎత్తివేశారు. రైతు మరణాల్లో రాష్ట్రం మూడో స్థానం. రైతుకు రాష్ట్రంలో భరోసా లేదు. పండిన పంటకు గిట్టుబాటు లేదు. ధర లేక రైతుల పరిస్థితి దయనీయంగా ఉంది' అని షర్మిల ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

Also Read: Tirumala Laddu: తిరుమల లడ్డూ వివాదంలో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

'ఆరుగాలం రైతు పండించిన టమాటాకు ధర కిలో రెండు రూపాయలు. ఎకరాకు రూ.లక్ష పెట్టుబడి పోసి పండించిన ఉల్లి ధర క్వింటాకి రూ.50. మిర్చికి రూ.12 వేలు ఇస్తామని రూ.6 వేలు కూడా ఇవ్వలేదు. జొన్నలకు 3300 కనీస ధర ఉంటే రూ.2 వేలు కూడా దక్కలేదు. పొగాకు రైతులకు రూ.18 వేలు దక్కాల్సిన చోట రూ.3 వేలు కూడా ఇవ్వలేక పోయారు. అరటి రైతులకు రూ.30వేలు ఇవ్వాల్సి ఉండగా టన్నుకు రూ.15 వేలు కూడా పలకలేదు' అని వైఎస్‌ షర్మిల వివరించారు. పెసర, మినుము, వేరుసెనగ ఇలా ఏ పంటకు గిట్టుబాటు లేదని.. పత్తి పంట రైతుల తిత్తి తీసిందని చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై షర్మిల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఉల్లి రైతులకు 12 వందలు ఇస్తామని మోసం చేశారని మండిపడ్డారు. టమాటా రైతులకు ధర తగ్గితే రూ.8 ఇస్తామని.. ఇప్పుడు మార్కెట్ కిలో ధర రూ.2 ఇస్తుంటే చోద్యం చూస్తున్నారని కూటమి ప్రభుత్వంపై షర్మిల ధ్వజమెత్తారు.

Also Read: Govt Employees: ఉద్యోగులకు పండుగ బొనాంజా.. 3 శాతం డీఏ పెంచిన ప్రభుత్వం

'రైతుల సమస్యలను వినతిపత్రం ద్వారా సీఎం చంద్రబాబును కలిసి విన్నవించాలని ప్రయత్నించాం. కానీ పోలీసులు అడ్డుకోవడం అన్యాయం' అని వైఎస్‌ షర్మిల మండిపడ్డారు. 'రాష్ట్రంలో రైతులకు యూరియా ఎక్కడ లేదు. యూరియా అడిగితే క్యాన్సర్ వస్తుంది అంటున్నారు. ఇదేనా రైతులపై ప్రభుత్వ బాధ్యత' అని చంద్రబాబును ప్రశ్నించారు. 'మీరు సరఫరా చేసే లిక్కర్‌తో క్యాన్సర్ రాదా?' అని నిలదీశారు. ఇంకా లక్ష టన్నుల యూరియా రాష్ట్రానికి రావాలని గుర్తుచేశారు. వచ్చిన యూరియా ఎక్కడ పోయిందో తెలియదని.. యూరియా మీద కనీసం మోడిని నిలదీసే దమ్ము చంద్రబాబుకు లేదని వైఎస్‌ షర్మిల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

