AP Congress Party: 'విశాఖ స్టీల్పై కేంద్ర ప్రభుత్వానిది ఆపరేషన్ సైలెంట్ కిల్లింగ్. స్టీల్ ప్లాంట్ను ఆదుకోవడం అనేది పచ్చి అబద్ధం. ఉద్ధరించడం అంతా బూటకం' అని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల తెలిపారు. ప్రైవేటీకరణ లేదంటూనే ప్లాంట్లో 44 ఈఓఐలకు ప్రైవేట్ కాంట్రాక్టర్లను పిలవడం దారుణమని మండిపడ్డారు. ఇది ప్లాంట్ను చంపే కుట్రలో భాగమేనని ప్రకటించారు. 5 వేల మంది కార్మికులను ఎందుకు తొలగించారు? అని ప్రశ్నించారు.
Also Read: PM Viksit Bharat Rozgar Yojna: నిరుద్యోగులు, కంపెనీలకు రూ.లక్ష కోట్లు.. పీఎం వికసిత్ భారత్ రోజ్గార్ ఇదే!
స్టీల్ ప్లాంట్ పనులను ఎందుకు ప్రైవేటు వ్యక్తుల చేతుల్లో పెడుతున్నారు? అని ఏపీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల నిలదీశారు. 'పూర్వవైభవం అంటూ ఇదెక్కడి ద్వంద్వ వైఖరి? ఇది స్టీల్ ప్లాంట్ యాజమాన్యపు దుర్మార్గపు చర్యకు నిదర్శనం. ఇది కూటమి ప్రభుత్వ చేతకానితనానికి అద్దం పడుతుంది' అని షర్మిల వివరించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం దర్శకత్వంలోనే దశల వారీగా ప్లాంట్ను చంపుతున్నారని మండిపడ్డారు. మోదీ దోస్తుల చేతుల్లో పెట్టాలని చూస్తున్నారని ఆరోపించారు. దానికి చంద్రబాబు మద్దతు ఇస్తున్నారని వైఎస్ షర్మిల విమర్శంచారు.
Also Read: Kota Rukmini: సినీ పరిశ్రమలో మరో విషాదం.. కోట శ్రీనివాస రావు సతీమణి కన్నుమూత
విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో ప్రైవేట్ కాంట్రాక్టర్లను ఆహ్వానించడాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తోందని ఏపీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల తెలిపారు. వెంటనే ఇచ్చిన ఈఓఐలను వెనక్కు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. తొలగించిన కార్మికులను తక్షణం విధుల్లోకి తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యాన్ని వెనక్కు తీసుకొనే విషయంలో స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికుల పక్షాన కాంగ్రెస్ పార్టీ మరో దశ పోరాటానికి సిద్ధమని వైఎస్ షర్మిల హెచ్చరించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.