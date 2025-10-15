English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • YS Sharmila: మోదీ చెప్పేవన్నీ బూటకం.. మోదీ ఏపీ టూర్‌పై వైఎస్‌ షర్మిల సంచలన వ్యాఖ్యలు

YS Sharmila: మోదీ చెప్పేవన్నీ బూటకం.. మోదీ ఏపీ టూర్‌పై వైఎస్‌ షర్మిల సంచలన వ్యాఖ్యలు

YS Sharmila Sensation Comments On PM Modi Tour: ఏపీలో పర్యటన చేపట్టనున్న ప్రధాని మోదీపై వైఎస్‌ షర్మిల సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. మోదీ చెప్పేవన్నీ బూటకమని ప్రకటించారు. ప్రత్యేక హోదాపై నోరు ఎందుకు మెదపడం లేదని ప్రశ్నించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 15, 2025, 04:51 PM IST

YS Sharmila: మోదీ చెప్పేవన్నీ బూటకం.. మోదీ ఏపీ టూర్‌పై వైఎస్‌ షర్మిల సంచలన వ్యాఖ్యలు

PM Modi GST 2 0 Utsav: ఏపీ పర్యటన చేపడుతున్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీపై కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్‌ షర్మిల సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రధాని మోదీ పర్యటనపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. జీఎస్టీ 2.0 ఉత్సవ్‌ నిర్వహించడాన్ని తప్పుబట్టారు. జీఎస్టీ 2.0 ఉత్సవ్‌ ఈ దశాబ్దపు అతి పెద్ద జోక్‌గా ప్రకటించారు. గబ్బర్‌ సింగ్‌ ట్యాక్స్‌ (జీఎస్టీ) పేరుతో పదేళ్లలో భారీ దోపిడీ చేశారని తెలిపారు. సామాన్యుల నడ్డి మోదీ విరిచాడని వైఎస్‌ షర్మిల విమర్శించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: PM Modi Tour: ఏపీలో అభివృద్ధి జాతర.. రూ.13 వేల కోట్ల పనులకు మోదీ శ్రీకారం

ప్రధాని మోదీ ఏపీ టూర్‌పై 'ఎక్స్‌' వేదికగా వైఎస్‌ షర్మిల బుధవారం స్పందించారు. మోడీ జీఎస్టీ 2.O ఉత్సవ్ ఈ దశాబ్దపు అతి పెద్ద జోక్ అని ప్రకటించారు. గబ్బర్ సింగ్ ట్యాక్స్ (జీఎస్టీ) పేరుతో 2017-18 నుంచి 2024-25 మధ్య 8 ఏళ్లలో రూ.55,44,897 కోట్లు దోపిడీ చేశారు. ఇప్పుడు 2.O సంస్కరణల పేరుతో తగ్గించింది రూ.2.5 లక్షల కోట్లు అని వివరించారు. ఇన్నాళ్లు ఎడాపెడ పన్నుల మోత మోగించి సామాన్యుల నడ్డి విరిచిన మోడీ గోరంత ట్యాక్సులు తగ్గించి కొండంత చెప్పుకుంటున్నారని విమర్శించారు. జీఎస్టీ తగ్గింపుతో ప్రజల కొనుగోలు శక్తి పెరిగిందనేది పచ్చి అబద్ధం అని తెలిపారు. ఆత్మనిర్భరత, నవశకం, నవతరం అనేది అంతా బూటకం అని మండిపడ్డారు. ఉత్సవాల పేరిట సభలు నిర్వహించడం హాస్యాస్పదం అని వైఎస్‌ షర్మిల ఎద్దేవా చేశారు.

Also Read: Srisailam: భక్తులకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. మోదీ పర్యటనతో 16వ తేదీన శ్రీశైలం ఆలయానికి రాకపోకలు బంద్

రేపటి కర్నూల్ సభకు 7వేల బస్సులట. 5 లక్షల మంది జనసమీకరణ చేస్తారట. ప్రజల సొమ్ముతో మోడీ గారి సొంత భజన చేయడానికి ఎన్డీయే కూటమి ప్రభుత్వానికి సిగ్గుండాలి. స్వల్పకాలిక జీఎస్టీ పన్నుల సవరణతో ఏపీ ప్రజలకి తగ్గిన ట్యాక్సుల భారం రూ.8 వేల కోట్లు మాత్రమే అని వివరించారు. ఇది ఎంతమాత్రం ప్రజలకు ఉపశమనం కాదు అని స్పష్టం చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి, ప్రజలకు న్యాయం జరగాలంటే కావాల్సింది జీఎస్టీ ఉత్సవాలు కాదు.. ప్రత్యేక హోదా అని ఏపీసీసీ చీఫ్‌ వైఎస్‌ షర్మిల ప్రకటించారు.

Also Read: Google AI Hub: ఇకపై ఆంధ్రా గూగుల్‌ అడ్డా.. విశాఖపట్టణంలో ఏఐ హబ్‌ ఏర్పాటు!

ప్రత్యేక హోదానే ఏపీ అభివృద్ధికి సంజీవని అని వైఎస్‌ షర్మిల చేశారు. హోదాతోనే పరిశ్రమలు, భారీగా పన్ను రాయితీలు, నిరుద్యోగులకు లక్షల్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయని వివరించారు. 2014లోనే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ప్రత్యేక హోదా అమలు చేసి ఉంటే నేడు దేశంలోనే ఏపీ అగ్రస్థానంలో ఉండేదని పేర్కొన్నారు. తిరుపతి వేదికగా ఏపీకి పదేళ్లు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని మాట ఇచ్చి నరేంద్ర మోదీ తప్పారని వైఎస్‌ షర్మిల గుర్తుచేశారు. ఏపీకి వచ్చిన ప్రతిసారి హోదా అంశాన్ని దాటేస్తున్నారని.. విభజన హామీలపై సంబంధం లేనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారని విమర్శించారు. కనీసం ఈసారైనా ప్రత్యేక హోదా ప్రకటన చేయాలని వైఎస్‌ షర్మిల డిమాండ్‌ చేశారు. ప్రత్యేక హోదాపై బీజేపీ వైఖరి ఏంటో తేల్చాలని నిలదీశారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

YS SharmilaPM Modi GST 2 0 UtsavCongress PartyGSTSrisailam tour

