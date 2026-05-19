Petrol Price Hike: 'మోదీ పిలక ట్రంప్ చేతికి చిక్కింది.. ఇందిరకు ఉన్న తెగువ మోదీకి లేదు'.. వైఎస్‌ షర్మిల

Petrol And Diesel Price Hike: 'ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ దేశ పరువు దిగజార్చారు. మోదీ పిలక ట్రంప్ చేతికి చిక్కింది. అమెరికా ఎదుట ఇందిరాగాంధీకి ఉన్న తెగువ .. మోదీకి లేదు' అని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిలా రెడ్డి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. పెట్రోల్పై వ్యాట్ భారాన్ని మోపిన వారు ధర్నాలు చేయడానికి సిగ్గుండాలని పరోక్షంగా వైఎస్సార్సీపీని విమర్శించారు. భారతదేశాన్ని మళ్లీ నిలబెట్టాలి అంటే రాహుల్ గాంధీతోనే సాధ్యమని షర్మిల ప్రకటించారు.
విజయవాడలో జరిగిన కాంగ్రెస్ పార్టీ సమావేశంలో వైఎస్ షర్మిల కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల పెంపుపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారతదేశానికి కాంగ్రెస్ అవసరం ఉందని తెలిపారు. నేడు దేశం దారుణ స్థితిలో ఉందనని.. పెట్రోల్ వాడొద్దు అంటున్నారు, బయట తిరగొద్దు అని అంటున్నారు. బంగారం కొనొద్దు అంటున్నారు. దీనికి కారణం ప్రధాని మోదీ' అని వైఎస్ షర్మిల ఆరోపించారు.
'ఆనాడు క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు పెరిగితే జనాల మీద పడకుండా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. ఒక భారం ప్రభుత్వం , ఒక భారం ఆయిల్ కంపెనీలు, మూడో భారం మాత్రమే ప్రజల మీద వేశారు. నేడు భారం అని చెప్పి మొత్తం ప్రజల నెత్తిన వేస్తున్నారు' అని ఏపీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల తెలిపారు. 'క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు తగ్గినప్పుడు లాభం పొందారు. ఇప్పుడు ధరలు పెరిగితే జనాల మీద రుద్దుతున్నారు' అని మండిపడ్డారు.
'ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్రోల్ చార్జీలు దారుణం. దేశంలో ఎక్కడ లేని ఛార్జీలు మనదగ్గర ఉన్నాయి. వ్యాట్ అని సెస్ అని జనాలను దోచేస్తున్నారు. పెట్రోల్ ధరలు ఏపీలో ఎక్కువగా ఉన్నాయని ధర్నాలు చేయడం సిగ్గుచేటు. మీ హయాంలో లీటర్ ధరపై 4 రూపాయల వ్యాట్ ఎందుకు వసూలు చేశారు? వ్యాట్ తగ్గిస్తామని చెప్పిన చంద్రబాబు మాట మార్చారు. మ్యానిఫెస్టోలో పెట్టి మోసం చేశారు' అని జగన్, చంద్రబాబు లక్ష్యంగా వైఎస్ షర్మిల తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.
'ప్రధానమంత్రి మోదీ దేశ పరువు దిగజార్చారు. ఆనాడు ఇందిర హయాంలో ఒక మహిళగా అమెరికాను ఎదుర్కొన్నారు. మా దేశంపై మీ జోక్యం అనవసరం అని ధైర్యంగా చెప్పారు' అని వైఎస్ షర్మిల తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. 'నేడు మోదీ ట్రాంప్ దగ్గర సాగిలపడ్డాడు. మోదీ పిలక ట్రాంప్ చేతికి చిక్కింది. అదానీ కోసం ట్రంప్ కి మోదీ బానిస అయ్యాడు. భారతీయులను సంకెళ్లు వేసి అమెరికా దేశానికి పంపితే కళ్ళప్పగించి చూశాం' అని వైఎస్ షర్మిల గుర్తుచేశారు. 'ప్రస్తుతం పాకిస్తాన్, చైనా మళ్లీ అమెరికాకు దగ్గర అవుతున్నాయి. దేశ గౌరవాన్ని మోదీ దారుణంగా దిగజార్చారు. దేశాన్ని మళ్లీ నిలబెట్టాలి అంటే రాహుల్ తోనే సాధ్యం. రాహుల్ దాచుకున్నది ఏమీ లేదు . దోచుకున్నది ఏమీ లేదు' అని ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల తెలిపారు.