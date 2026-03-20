Ys Vijayamma: జగన్ షర్మిలకు తీవ్ర అన్యాయం చేశాడు.!. వైఎస్ విజయమ్మ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. హీటెక్కిన ఏపీ రాజకీయాలు..

Ys Vijayamma fires on ys jagan: వైఎస్ మరణం వరకూ ఉన్న ఆస్తులన్నీ కుటుంబ ఆస్తులేనంటూ వైఎస్ విజయమ్మ మరోసారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. అంతేకాకుండా.. అసలు ఆస్తుల పంపకం జరగలేదన్నారు. సన్నిహితులందరికి ఈ విషయాలు తెలుసన్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 20, 2026, 04:50 PM IST
Ys Vijayamma sensational comments on ys jagan over family property disputes: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. ఇప్పటికే ఏపీ మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్, ఏపీ కాంగ్రెస్ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల మధ్య ఆస్తి తగాదాలు కొనసాగుతున్నాయి. పలుమార్లు  వైఎస్ షర్మిల తనకు జగన్ అన్యాయం చేశాడని ఆక్రోషం వెళ్లగక్కారు. ఇటీవల జగన్ పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. అసలు అన్నా అనే పదంకు జగన్ అనర్హుడిని మాట్లాడారు. వీరి కుటుంబ తగాదాలను ఇప్పటికే ఏపీ రాజకీయాల్లో తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. తాజాగా.. దీనిపై  వైఎస్ రాజశేఖర్‌రెడ్డి సతీమణి వైఎస్ విజయమ్మ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో ఏపీ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి.  వైఎస్ మరణం వరకూ ఉన్న ఆస్తులన్నీ కుటుంబ ఆస్తులేనని స్పష్టం చేశారు.

 ఆస్తుల పంపకం ఎప్పుడూ జరగలేదని క్లారిటీ ఇచ్చారు. అంతే కాకుండా.. ఆస్తులు నలుగురు మనుమలకు సమానంగా పంచాలని వైఎస్ఆర్ గారి ఉద్దేశ్యమన్నారు. ఈ విషయం వైఎస్ఆర్ దగ్గర వాళ్లందరికీ తెలిసిన వాస్తవమన్నారు.  జగన్ కు, షర్మిలకు మధ్య MOUలో రాసిన ప్రతి ఆస్తి  కూడా షర్మిల కు చెందాల్సినవేనని స్ఫష్టం చేశారు.

ఆస్తులు విషయంలో జగన్  తన మేనల్లుడికి, మేనకోడలికి అన్యాయం చేశాడని వైఎస్ విజయమ్మ వాపోయారు. సరస్వతి సిమెంట్స్, యేలహంక భూమి కూడా షర్మిలదేనన్నారు. ఇప్పటికైన జగన్ తన మనసును మార్చుకుని  షర్మిలకు న్యాయం చేయాలన్నారు. గోబెల్స్ ప్రచారం చేయడానికి మీరు ఎవరు? మీరు ఎంత కాదన్నా దేవుడి న్యాయమే న్యాయం.

అసత్యాల ప్రచారం మానుకోవాలని వైఎస్సార్ భార్యగా చేతులు జోడించి అడుగుతున్నానన్నారు. మళ్లీ మళ్లీ మీడియాలో ప్రస్తావించొద్దని వేడుకుంటున్నట్లు వైఎస్ విజయమ్మ స్పష్టం చేశారు. దీంతో మరోసారి ఏపీ రాజకీయాల్లో వైఎస్ జగన్, షర్మిల ఆస్తితగాదాల వివాదంపై రచ్చ పీక్స్ కు చేరింది.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

