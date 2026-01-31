TDP Goons vs Ambati Rambabu: ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుపై టీడీపీ గూండాల దాడి తీవ్ర సంచలనం రేపగా.. ఈ దాడిని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా పరిగణిస్తోంది. గుంటూరులో తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతుండడంతో అంబటి రాంబాబుకు రక్షణ కల్పించాలని ఆ పార్టీ కోరింది. డీజీపీకి ఫోన్లు చేసినా స్పందన లేకపోవడంతో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ లేఖ రాసింది. మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుపై జరిగిన హత్యాయత్నంపై తక్షణమే నిష్పక్షపాత దర్యాప్తు చేపట్టి.. దాడికి పాల్పడిన వారితోపాటు వెనుక నుంచి కుట్ర పన్నిన వారిని గుర్తించి కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేసింది.
Also Read: Daughter In Law: డామిట్ కథ అడ్డ తిరిగింది.. అత్తారింటికే కన్నం వేసిన కోడలు
ఏపీ డీజీపీకి వైఎస్సార్సీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి, పార్టీ సెంట్రల్ ఆఫీస్ ఇంఛార్జ్ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి లేఖ రాశారు. 'అంబటి రాంబాబు నివాసాన్ని చుట్టుముట్టి గుండాలు, అసాంఘిక శక్తులు దాడికి పాల్పడడం అత్యంత ఆందోళనకరమైన పరిణామం. ప్రజా సమస్యలపై ప్రశ్నించే ప్రతిపక్ష నేతలను భయభ్రాంతులకు గురిచేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ దాడికి కుట్ర పన్నారు' అని వైఎస్సార్సీపీ ఆరోపించింది. ఇది యాదృచ్ఛిక ఘటన కాదు… రాజకీయ ప్రేరేపిత హింసకు పరాకాష్ట అని స్పష్టం చేసింది. మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుకే భద్రత లేకుండా పోయిన పరిస్థితి రాష్ట్రంలో ఎంతటి అరాచక పాలన కొనసాగుతుందో స్పష్టమవుతోందని వైఎస్సార్సీపీ పేర్కొంది. గుండాలు, రౌడీలను రెచ్చగొట్టి దాడులకు ప్రోత్సహిస్తున్న శక్తుల వెనుక అధికార పార్టీకి చెందిన వ్యక్తుల పాత్ర ఉందని అనుమానాలు వ్యక్తం చేసింది.
'టీడీపీ గూండాలు దాడి చేస్తున్న సమయంలో పోలీసు యంత్రాంగం తక్షణ చర్యలు తీసుకోకపోవడం ప్రభుత్వ నిర్వీర్యతకు, పాలన వైఫల్యానికి అద్దం పడుతోంది' అని వైఎస్సార్సీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి లేళ్ల అప్పిరెడ్డి విమర్శించారు. పోలీసు వ్యవస్థపై రాజకీయ ఒత్తిళ్లు పెరిగి.. చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకున్న వారిని కాపాడే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అంబటి రాంబాబుపై జరిగిన హత్యాయత్నంపై తక్షణమే నిష్పక్షపాత దర్యాప్తు చేయాలని.. దాడికి పాల్పడిన వారితో పాటు వెనుక నుంచి కుట్ర పన్నిన వారిని గుర్తించి కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు.
మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుకు పూర్తి స్థాయి భద్రత కల్పించడంతో పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రతిపక్ష నాయకుల రక్షణ బాధ్యతను ప్రభుత్వం తీసుకోవాలని కోరారు. హింస, బెదిరింపులు, దాడులతో వైఎస్సార్సీపీని అణచివేయడం ఎవరి వల్లా కాదని లేళ్ల అప్పిరెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ప్రజల పక్షాన నిలబడి ప్రశ్నించే గొంతులను నొక్కివేయాలనే ఈ అరాచక ప్రయత్నాలను వైఎస్సార్సీపీ తీవ్రంగా ప్రతిఘటిస్తుందని హెచ్చరించారు. చట్ట వ్యవస్థను ధ్వంసం చేసిన చంద్రబాబుకు ప్రజలే గుణపాఠం చెబుతారని ప్రకటించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి