KRJ Bharath: కుప్పం నియోజవర్గానికి కృష్ణా జలాలు వైఎస్ జగన్ తీసుకువచ్చారని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలిపింది. గతేడాది ఫిబ్రవరి 26వ తేదీన కృష్ణా జలాలు వచ్చాయని.. రామకుప్పం మండలం రాజుపేటలో నీళ్లు అడుగుపెట్టాయని.. జలహారతి ఇచ్చి నాడు వైఎస్ జగన్ నీరు విడుదల చేశారని వైఎస్సార్సీపీ వెల్లడించింది. టీడీపీ చేస్తున్న అసత్య ప్రచారం మొత్తం తప్పు అని.. కృష్ణా జలాలు కుప్పం నియోజకవర్గానికి తెచ్చింది వైఎస్ జగన్ అని స్పష్టం చేసింది.
తాడేపల్లిలోని వైఎస్సార్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మంగళవారం ఎమ్మెల్సీ కేఆర్జె భరత్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. కుప్పం నియోజకవర్గానికి కృష్ణా నీళ్ల తరలింపుపై వాస్తవాలు వెల్లడించారు. 'వైఎస్సార్, జగన్ పనులకు చంద్రబాబు క్రెడిట్ చేసుకుంటున్నారు. దీని కోసం ఇప్పుడు చంద్రబాబు ఆపసోపాలు పడుతున్నారు. ఆ దిశలో జగన్పై నిందలు.. అసత్యాల పర్వం కొనసాగిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. అనుకూల ఎల్లో మీడియా ద్వారా విష ప్రచారం చేస్తున్నారని తెలిపారు. జలహారతి పేరుతో మరో డ్రామాకు తెరలేపారని తెలిపారు.
'హెచ్ఎన్ఎస్ఎస్ ద్వారా వైఎస్సార్ హయాంలో దాదాపు 80 శాతం పనులు పూర్తయ్యాయి. జగన్ వచ్చాక కుప్పం నియోజకవర్గానికి నీళ్ల తరలింపుపై దృష్టి సారించారు. వేగంగా ప్రాజెక్టు పనులు పూర్తి చేసి రామకుప్పం వరకు హంద్రీనీవా జలాల తరలించారు' అని ఎమ్మెల్సీ కేఆర్జె భరత్ వెల్లడించారు. పూర్తయిన ప్రాజెక్టులో ఇప్పుడు చంద్రబాబు మరో దోపిడీ పర్వానికి తెరలేపారని ఆరోపించారు. జలహారతి పేరుతో కుప్పంలో డ్రామాకు సిద్ధమయ్యారని చెప్పారు.
'కుప్పం నియోజవర్గంలోని 110 మైనర్ ఇరిగేషన్ చెరువుల ద్వారా 6,300 ఎకరాల ఆయుకట్టకు సాగునీరు, కుప్పం, పలమనేరు నియోజకవర్గాల్లో 4.02 లక్షల జనాభాకు తాగునీరు అందిస్తూ.. అనంత వెంకటరెడ్డి హంద్రీ–నీవా సుజల స్రవంతిలో భాగంగా చేపట్టిన కుప్పం బ్రాంచ్ కెనాల్ పనులు వైఎస్ జగన్ పూర్తి చేశారు' అని ఎమ్మెల్సీ కేఆర్జె భరత్ తెలిపారు. ‘ఎవరికో పుట్టిన బిడ్డ తన బిడ్డ అని చెప్పుకున్నట్లు.. సొమ్మొకడిది సోకొకడిది’.. అన్నట్లుగా సీఎం చంద్రబాబు వ్యవహారం ఉందని విమర్శించారు. జగన్ చేసిన పనులను నిస్సిగ్గుగా చంద్రబాబు తన ఖాతాలో వేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని వివరించారు. రాయలసీమ అభివృద్ధి కోసం చిత్తశుద్ధితో ఆలోచించి వైఎస్సార్ పనులు చేశారని ఎమ్మెల్సీ కేఆర్జె భరత్ గుర్తుచేశారు.
