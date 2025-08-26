English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

YSRCP: చంద్రబాబు ఇంటికి కృష్ణా జలాలు తెచ్చింది వైఎస్‌ జగన్‌: వైఎస్సార్‌సీపీ

YSRCP Big Statement On Krishna Water For Kuppam: మందికి పుట్టిన బిడ్డ తన బిడ్డగా చంద్రబాబు చెప్పుకుంటున్నారని వైఎస్సార్‌సీపీ ఆరోపించింది. కృష్ణా జలాలు కుప్పం నియోజకవర్గానికి ఏనాడో వస్తే ఇప్పుడు డ్రామాలు చేస్తున్నారని ఆ పార్టీ విమర్శించింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 26, 2025, 09:07 PM IST

Trending Photos

School Holiday: రేపు ఆగస్టు 25 స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఈ రెండు కారణాలవల్ల..!
6
Schools Holiday Tomorrow
School Holiday: రేపు ఆగస్టు 25 స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఈ రెండు కారణాలవల్ల..!
Old Rs.10 Notes: మీ దగ్గర పాత రూ.10 నోటు ఉందా.. మీరు జాక్ పాట్ కొట్టినట్లే.. గంటలో లక్షల్లో సంపాదన.. !
5
Old Coins Selling
Old Rs.10 Notes: మీ దగ్గర పాత రూ.10 నోటు ఉందా.. మీరు జాక్ పాట్ కొట్టినట్లే.. గంటలో లక్షల్లో సంపాదన.. !
DSC Postponement Notice: ఆంధ్రప్రదేశ్ డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు అలర్ట్.. సర్టిఫికెట్ల వెరిఫికేషన్‌ను పోస్ట్‌పోన్ చేసిన విద్యాశాఖ
5
Dsc Certificate Verification Delayed
DSC Postponement Notice: ఆంధ్రప్రదేశ్ డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు అలర్ట్.. సర్టిఫికెట్ల వెరిఫికేషన్‌ను పోస్ట్‌పోన్ చేసిన విద్యాశాఖ
Lunar Eclipse 2025: సెప్టెంబర్ 7న సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం.. ఈ రాశుల వారు ధనవంతులు కాబోతున్నారు..
7
Lunar Eclipse
Lunar Eclipse 2025: సెప్టెంబర్ 7న సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం.. ఈ రాశుల వారు ధనవంతులు కాబోతున్నారు..
YSRCP: చంద్రబాబు ఇంటికి కృష్ణా జలాలు తెచ్చింది వైఎస్‌ జగన్‌: వైఎస్సార్‌సీపీ

KRJ Bharath: కుప్పం నియోజవర్గానికి కృష్ణా జలాలు వైఎస్‌ జగన్‌ తీసుకువచ్చారని వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ తెలిపింది. గతేడాది ఫిబ్రవరి 26వ తేదీన కృష్ణా జలాలు వచ్చాయని.. రామకుప్పం మండలం రాజుపేటలో నీళ్లు అడుగుపెట్టాయని.. జలహారతి ఇచ్చి నాడు వైఎస్‌ జగన్‌ నీరు విడుదల చేశారని వైఎస్సార్‌సీపీ వెల్లడించింది. టీడీపీ చేస్తున్న అసత్య ప్రచారం మొత్తం తప్పు అని.. కృష్ణా జలాలు కుప్పం నియోజకవర్గానికి తెచ్చింది వైఎస్‌ జగన్‌ అని స్పష్టం చేసింది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Tirumala Temple: భక్తులకు టీటీడీ బిగ్‌ అలర్ట్‌.. 7వ తేదీన తిరుమల ఆలయం మూసివేత

తాడేపల్లిలోని వైఎస్సార్‌సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మంగళవారం ఎమ్మెల్సీ కేఆర్‌జె భరత్‌ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. కుప్పం నియోజకవర్గానికి కృష్ణా నీళ్ల తరలింపుపై వాస్తవాలు వెల్లడించారు. 'వైఎస్సార్, జగన్ పనులకు చంద్రబాబు క్రెడిట్‌ చేసుకుంటున్నారు. దీని కోసం ఇప్పుడు చంద్రబాబు ఆపసోపాలు పడుతున్నారు. ఆ దిశలో జగన్‌పై నిందలు.. అసత్యాల పర్వం కొనసాగిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. అనుకూల ఎల్లో మీడియా ద్వారా విష ప్రచారం చేస్తున్నారని తెలిపారు. జలహారతి పేరుతో మరో డ్రామాకు తెరలేపారని తెలిపారు.

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వినాయక చవితి గిఫ్ట్‌.. రూ.700 కోట్ల చెల్లింపు?

'హెచ్‌ఎన్‌ఎస్‌ఎస్‌ ద్వారా వైఎస్సార్‌ హయాంలో దాదాపు 80 శాతం పనులు పూర్తయ్యాయి. జగన్‌ వచ్చాక కుప్పం నియోజకవర్గానికి నీళ్ల తరలింపుపై దృష్టి సారించారు. వేగంగా ప్రాజెక్టు పనులు పూర్తి చేసి రామకుప్పం వరకు హంద్రీనీవా జలాల తరలించారు' అని ఎమ్మెల్సీ కేఆర్‌జె భరత్‌ వెల్లడించారు. పూర్తయిన ప్రాజెక్టులో ఇప్పుడు చంద్రబాబు మరో దోపిడీ పర్వానికి తెరలేపారని ఆరోపించారు. జలహారతి పేరుతో కుప్పంలో డ్రామాకు సిద్ధమయ్యారని చెప్పారు.

Also Read: Andariki Illu: ప్రజలకు ఏపీ ప్రభుత్వం వరం.. అందరికీ ఇళ్ల నిర్మాణంపై కీలక ప్రకటన

'కుప్పం నియోజవర్గంలోని 110 మైనర్‌ ఇరిగేషన్‌ చెరువుల ద్వారా 6,300 ఎకరాల ఆయుకట్టకు సాగునీరు, కుప్పం, పలమనేరు నియోజకవర్గాల్లో 4.02 లక్షల జనాభాకు తాగునీరు అందిస్తూ.. అనంత వెంకటరెడ్డి హంద్రీ–నీవా సుజల స్రవంతిలో భాగంగా చేపట్టిన కుప్పం బ్రాంచ్‌ కెనాల్‌ పనులు వైఎస్‌ జగన్‌ పూర్తి చేశారు' అని ఎమ్మెల్సీ కేఆర్‌జె భరత్‌ తెలిపారు. ‘ఎవరికో పుట్టిన బిడ్డ తన బిడ్డ అని చెప్పుకున్నట్లు.. సొమ్మొకడిది సోకొకడిది’.. అన్నట్లుగా సీఎం చంద్రబాబు వ్యవహారం ఉందని విమర్శించారు. జగన్‌ చేసిన పనులను నిస్సిగ్గుగా చంద్రబాబు తన ఖాతాలో వేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని వివరించారు. రాయలసీమ అభివృద్ధి కోసం చిత్తశుద్ధితో ఆలోచించి వైఎస్సార్ పనులు చేశారని ఎమ్మెల్సీ కేఆర్‌జె భరత్‌ గుర్తుచేశారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Kuppam Krishna WaterKRJ BharathysrcpTadepallichandrababu

Trending News