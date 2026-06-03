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YS Jagan: డీఎస్సీ 2025పై సీబీఐ దర్యాప్తు విచారణ చేయాలి.. లేకుంటే మేమే విచారణ చేస్తాం: వైఎస్‌ జగన్‌

YS Jagan Demands CBI Investigation On AP DSC 2025 Recruitment: కూటమి ప్రభుత్వం భర్తీ చేసిన డీఎస్సీ-2026పై వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ సీబీఐ విచారణ చేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు. డీఎస్సీ–2025లో అంతులేని అక్రమాలు కనిపిస్తున్నాయని.. అర్హులైన అభ్యర్థులకు అన్యాయం జరిగిందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 03, 2026, 09:41 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 09:41 PM IST
YS Jagan: డీఎస్సీ 2025పై సీబీఐ దర్యాప్తు విచారణ చేయాలి.. లేకుంటే మేమే విచారణ చేస్తాం: వైఎస్‌ జగన్‌
Image Credit: YS Jagan

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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