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క్రాంతి కుమార్‌ కుటుంబానికి అండగా ఉంటా.. న్యాయం చేస్తా: మాజీ సీం వైఎస్‌ జగన్‌

YSRCP Chief Ys Jagan Meets Kranti Kumar Family: పోలీసుల వేధింపులు తాళలేక ఆత్మహత్య చేసుకున్న క్రాంతి కుమార్‌ కుటుంబానికి న్యాయం జరిగేలా తాను చూస్తానని.. ఆ కుటుంబానికి తాను అండగా ఉంటానని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా ఆ కుటుంబాన్ని పరామర్శించి ధైర్యం చెప్పారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 02, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:43 PM IST
క్రాంతి కుమార్‌ కుటుంబానికి అండగా ఉంటా.. న్యాయం చేస్తా: మాజీ సీం వైఎస్‌ జగన్‌
Image Credit: YS Jagan With Kranthi Kumar FamilySource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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క్రాంతి కుమార్‌ కుటుంబానికి అండగా ఉంటా.. న్యాయం చేస్తా: మాజీ సీం వైఎస్‌ జగన్‌
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