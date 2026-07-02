/క్రాంతి కుమార్‌ కుటుంబానికి అండగా ఉంటా.. న్యాయం చేస్తా: మాజీ సీం వైఎస్‌ జగన్‌

Kranthi Kumar Death Case: 'కృష్ణలంక పీఎస్ పరిధిలో నెల వ్యవధిలో రెండు మరణాలు. ఒకటి లాకప్డెత్.. మరొకటి ఆత్మహత్య. అక్కడ సీసీ టీవీ ఫుటేజ్ కూడా లేదు. పోలీస్ స్టేషన్లలో తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిన సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ మాయమైపోయింది. ఒక రిమాండ్ రిపోర్టులో నెల రోజుల ఫుటేజ్ లేదన్నారు. మే 1 నుంచి జూన్ 1 వరకు లేదని. మరో దాంట్లో 18 నెలల నుంచి ఫుటేజ్ లేదన్నారు' అని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ వివరించారు. ఎవరు పడితే వారు అలా సీసీ కెమెరాల ఫుటేజ్ తీసేయొచ్చా? మరి బ్యాకప్ ఉండదా? అని ప్రశ్నలు సంధించారు. అంటే ఒక పద్ధతి ప్రకారం పోలీస్ స్టేషన్లలో చట్టవిరుద్ధమైన పనులు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. 'పోలీస్ స్టేషన్లో కొడుతున్నారు. చంపుతున్నారు. ఎవరైనా ఫిర్యాదు చేసినా, పట్టించుకోవడం లేదు. చెత్తబుట్టలో వేస్తున్నారు' అని విమర్శించారు.
కృష్ణలంక మాజీ సీఐ నాగరాజు, పోలీసుల వేధింపులు తాళలేక సెల్ఫీ వీడియోలో మరణ వాంగ్మూలం మాదిరిగా అన్ని వివరాలు చెప్పి ఆత్మహత్య చేసుకున్న క్రాంతికుమార్ కుటుంబాన్ని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ పరామర్శించారు. విజయవాడ, కృష్ణలంకలో ఉన్న క్రాంతికుమార్ ఇంటికి వెళ్లిన వైఎస్ జగన్, ఆయన భార్య, పిల్లలు, తండ్రిని కలిసి ఓదార్చారు. పోలీసులు క్రాంతికుమార్ను ఏ విధంగా వేధించారనేది చెప్పిన వారు తమ గోడు వెళ్లబోసుకున్నారు.
కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన అనంతరం మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు, ఆరోపణలు చేశారు. 'క్రాంతికుమార్ కుటుంబం చాలా పేదరికంలో ఉందని.. ఇక్కడ హృదయ విదారకరమైన పరిస్థితి కనిపిస్తోందన్నారు. చాలా పేదరికంలో బతుకుతున్న వారిని, ఈ వ్యవస్థ చిన్నాభిన్నం చేసింది' అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 'క్రాంతికుమార్ ఒక టాక్సీ డ్రైవర్. 8 ఏళ్ల కిందట ఏవో చిన్న కేసులు ఉంటే వాటిని కూడా కొట్టేశారు. శిక్ష కూడా పడలేదు. అయినా క్రాంతికుమార్ను రోజూ పోలీస్ స్టేషన్కు రమ్మని 3 నెలలు వేధించారు. ఆ వేధింపులు తట్టుకోలేక ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు' అని వివరించారు.
'నీచ స్థాయికి పోలీస్ వ్యవస్థ దిగజారిపోయింది. క్రాంతికుమార్ ఏ నేరం చేయకపోయినా, పోలీసులు ఎందుకు స్టేషన్కు పిలిపించారు. తనను 3 నెలల నుంచి రోజూ స్టేషన్కు పిలిపించి వేధించారని, హింసించారని క్రాంతికుమార్ తన మరణ వాంగ్మూలం (వీడియో రికార్డింగ్)లో చెప్పారు. పోలీసులు బలవంతపెట్టి తనతో చేయించకూడని పనులు చేయించారని ఆ వీడియోలో పేర్కొన్నాడు' అని మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ వెల్లడించారు.
'ఇది రాజధాని విజయవాడలో జరిగింది. కూతవేటు దూరంలో ముఖ్యమంత్రి నివాసం, పోలీస్ కమిషనర్ ఆఫీస్ ఉంది. డీజీపీ ఆఫీస్ ఉంది. హోం మంత్రి ఆఫీస్ కూడా ఇక్కడే ఉంది. తన కొడుకు ఆత్మహత్య తర్వాత ఆ వీడియోను ఆయన తండ్రి పోలీస్ కమిషనర్కు చూపినా పట్టించుకోలేదు. ఏ చర్య తీసుకోలేదు' అని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ వివరించారు. మరి తప్పు చేసిన వారిని ఎందుకు రక్షిస్తున్నారని ప్రశ్నించారు. 'ఇక్కడ రాజధానిలో ఒక రాకెట్ నడిపిస్తున్నారు. సీఐ నాగరాజుకు సీపీ ప్రొటెక్షన్. సీపీకి డీజీపీ ప్రొటెక్షన్. డీజీపీకి సీఎం ప్రొటెక్షన్ ఇస్తున్నారు' అని తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు.
'ఇంత జరిగినా కేసు నమోదు చేయలేదు. నిజానికి ఎస్సీ, ఎస్టీ కేసు నమోదు చేయాలి. ఆ కుటుంబానికి ప్రభుత్వం ఏం సమాధానం చెబుతుంది?' అని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ ప్రశ్నించారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి, న్యాయ సహాయం మొదలు, అన్ని రకాలుగా వారికి మా పార్టీ తరపున అండగా నిలబడతామని భరోసా ఇచ్చారు. బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం జరిగేలా అవసరమైతే కోర్టులో కూడా పోరాడతామని వైఎస్ జగన్ ప్రకటించారు. భార్య, చిన్నారులు ఉన్న వ్యక్తిని బెదిరించి, మానసికంగా వేధించడం అత్యంత బాధాకరమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.