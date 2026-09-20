/వైసీపీకి బిగ్ షాక్.. రేపు విజయవాడలో ధర్నాకు అనుమతి లేదు: డీసీపీ కృష్ణకాంత్ పటేల్!

DSC recruitment protest: డీఎస్సీ నియామక ప్రక్రియలో అక్రమాలు జరిగాయంటూ.. వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సోమవారం విజయవాడలో చేపట్టిన నిరసన కార్యక్రమాలకు పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించారు. నగరంలో ప్రస్తుతం వినాయక విగ్రహాల నిమజ్జన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో శాంతి భద్రతలకు ఎలాంటి ఆటంకం కలగకూడదని.. ర్యాలీలకు అనుమతి ఇవ్వలేమని ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీసులు ఆదివారం స్పష్టం చేశారు.
రాష్ట్రవ్యాప్త ఆందోళనలో భాగంగా, ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలోకి వచ్చే అన్ని నియోజకవర్గాల్లో నిరసనలు చేపట్టేందుకు వైఎస్సార్సీపీ అనుమతి కోరింది. అయితే, నగరం ఇప్పటికే భారత జాతీయ భద్రతా స్మృతి (బీఎన్ఎస్ఎస్)లోని సెక్షన్ 163, పోలీస్ చట్టంలోని సెక్షన్ 30 కింద ఆంక్షల పరిధిలో ఉందని పోలీసులు గుర్తు చేశారు. అంతేకాకుండా, వినాయక నిమజ్జన ఊరేగింపు వల్ల గణనీయమైన ట్రాఫిక్ అంతరాయాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉందని, భద్రతా సిబ్బంది కొరత ఉందని పేర్కొంటూ అనుమతి నిరాకరించారు.
ఈ సందర్భంగా డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (డీసీపీ) కృష్ణకాంత్ పటేల్ మాట్లాడుతూ, నగరంలో శాంతిభద్రతలు, ట్రాఫిక్ నియమాలను కాపాడటంలో ప్రజలు, రాజకీయ పార్టీల నాయకులు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. పోలీసుల ఆదేశాలను ఉల్లంఘించి నిరసనలు చేపడితే కఠినమైన క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన హెచ్చరించారు. వినాయక నిమజ్జన కార్యక్రమం శాంతియుతంగా, సజావుగా జరిగేలా చూడటమే తన ప్రాథమిక కర్తవ్యం అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
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