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వైసీపీకి బిగ్ షాక్.. రేపు విజయవాడలో ధర్నాకు అనుమతి లేదు: డీసీపీ కృష్ణకాంత్ పటేల్!

YSRCP: డీఎస్సీ ఎంపిక ప్రక్రియలో స్పోర్ట్స్ కోటా నియామకాల్లో అక్రమాలు జరిగాయంటూ విజయవాడ శాప్ కార్యాలయం వద్ద రేపు నిరసన తెలిపేందుకు వైసీపీ పిలుపునిచ్చింది. అయితే వైసీపీ తలపెట్టిన ఈ నిరసన కార్యక్రమంపై పోలీసులు తీవ్ర ఆంక్షలు విధించారు. నగరంలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ ద్రుష్ట్యా ఈ ర్యాలీ, ధర్నా కార్యక్రమానికి అనుమతి లేదని తెలిపారు.

Written ByBhoomi
Published: Sep 20, 2026, 10:46 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 10:46 PM IST
వైసీపీకి బిగ్ షాక్.. రేపు విజయవాడలో ధర్నాకు అనుమతి లేదు: డీసీపీ కృష్ణకాంత్ పటేల్!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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