Botsa Satyanarayana: మాజీ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణకు తీవ్ర అస్వస్థత.. హైదరాబాద్ తరలింపు.. ఏమైందంటే..?

Ysrcp former minister Botsa Satyanarayana health condition serious: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో మండలితో పాటు అసెంబ్లీలో కూడా తిరుమల లడ్డు వివాదం పీక్స్ కు చేరింది. ఇటీవల తిరుమల లడ్డుపై వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ కూటమి ప్రభుత్వంపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. మరోసారి మండలిలో తీవ్ర గందర గోళం ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో వైసీపీ వర్సెస్ కూటమి మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ఇదిలా ఉండగా.. ఏపీ మాజీ మంత్రి, వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ బొత్స సత్యనారాయణ ఒక్కసారిగా అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వెంటనే ఆయనను కుటుంబ సభ్యులు హైదరాబాద్ లోని సిటీ న్యూరో ఆస్పత్రికి తరలించారు.
అయితే వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ బొత్స సత్యనారాయణకు నిన్న రాత్రి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చినట్లు సమాచారం. దీంతో ఆయనను నిన్న రాత్రి హైదరాబాద్లోని సిటీ న్యూరో సెంటర్లో చేర్చారు. ప్రస్తుతం ఆయనకున్యూరో సర్జన్లు చికిత్స కొనసాగుతుంది. ఆయన ట్రీట్మెంట్కు రియాక్ట్ అవుతున్నారని పరిస్థితి నిలకడగా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు.
బొత్స సత్యనారాయణ అస్వస్థతకు గురైన వార్తలు బైటకు రావడంతో వైసీపీ అభిమానులు, కార్యకర్తలు ఆందోళనలు పడుతున్నారు. ఆయన కొలుకొవాలని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు. గతంలో కూడా బొత్స సత్యనారాయణ.. చీపురుపల్లిలో వెన్నుపోటు దినం ర్యాలీలో పాల్గొన్న బొత్స సత్యనారాయణ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయిన విషయం తెలిసిందే. ఆ తర్వాత మరల ఆయన కొలుకున్న విషయం తెలిసిందే.
