Kasibugga Stampede: ఇది యాదృచ్చికం కాదు.. దైవ హెచ్చరిక.!. కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాటపై వైసీపీ నేత పోతిన వెంకట మహేష్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమన్నారంటే..?

Ysrcp leaders slams on Chandrababu naidu govt on kasibugga stampede incident: కార్తీక మాసం పర్వదినం నేపథ్యంలో ఏకాదశి వేళ శ్రీకాకుళంలోని కాశీబుగ్గ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో తొక్కిసలాట చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో 10 మంది భక్తులు దుర్మరణం చెందారు. మరో 10 మంది ఆస్పత్రిలో చికిత్స తీసుకుంటున్నారు.
ముఖ్యంగా రెయిలింగ్ తెగిపోవడం వల్ల ఈ తొక్కిసలాట చోటుచేసుకుంది. డైలీ 2 వేలు మంది వస్తారని అంచనా వేయగా సోషల్ మీడియాలో ప్రచారంవల్ల ఏకంగా 25 వేల మంది భక్తులు రావడంతో ఈ తొక్కిసలాట చోటు చేసుకుందని ఆలయం నిర్వాహకులు చెప్పారు. ఈ ఘటనపై తాజాగా.. వైసీపీ నేత పోతిన వెంకట మహేష్ చంద్రబాబు సర్కారుపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
శ్రీకాకుళంలోని కాశీబుగ్గ ఆలయంలో చోటుచేసుకున్న ఘటన యాదృచ్చికం కాదంటూ వైసీపీ నేతలు చంద్రబాబు సర్కారుపై మండిపడ్డారు. తిరుమల వెంకన్న స్వామితో చంద్రబాబు పెట్టుకున్నారని, దీంతోనే ఇలాంటి ఘటనలు జరుతున్నాయంటూ వైసీపీ కీలక నేత పోతిన వెంకట మహేష్ సంచలన కామెంట్స్ చేశారు.
ఈ ఘటనలు యాదృచ్ఛకం కాదని దైవ హెచ్చరికలు వరుసగా వెంకన్న స్వామి ఆలయాలలోనే దుర్ఘటనలు జరుగుతున్నాయన్నారు. తిరుమలలో తొక్కిసలాట, అదే విధంగా అప్పన స్వామి ఆలయంలో గోడకూలిన ఘటన, ఇప్పుడు ఈ రోజున కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట జరిగాయన్నారు.ఈ మూడు ఘటనల్లో కూడా అమాయకులు, అది కూడా వైష్ణవ ఆలయాల్లోనే ఘటనలు జరిగాయన్నారు.
కాశీ బుగ్గ తొక్కిసలాటలో సంభవించిన మరణాలు అన్ని ప్రభుత్వ మరణాలు గానే పరిగణించాలన్నారు. చంద్రబాబు గారు కల్తీ లడ్డు పై కామెంట్ చేసిన తరువాత తిరుపతి తొక్కేసేలాట జరిగిందన్నారు. మరోవైపు సిట్ వేశాక సింహాచలం ఘటన జరిగిందన్నారు. ఇప్పుడు మాజీ చైర్మన్ సుబ్బారెడ్డి గారిని ఇరికించాలని చూస్తే కాశీబుగ్గ ఘటన జరిగిందని... పోతిన వెంకట మహేష్ ysrcp నాయకులు విజయవాడ గుంటూరు పార్లమెంట్ పరిశీలకులు తెల్చి చెప్పారు.
కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వొచ్చిన తర్వాత తిరుపతి వెంకన్న ప్రతిష్టను దెబ్బ తీసే విధంగా లడ్డు లో కల్తీ నెయ్యి అంటూ ప్రతిపక్షం మీద రాజకీయ విమర్శలు చేశాడంటూ చంద్రబాబుపై మండిపడ్డారు. చంద్రబాబు స్వార్ధ రాజకీయాలకు తిరుపతి వెంకన్న ను వాడుకోవడంతో వెంకన్న స్వామి ఆగ్రహంకు చంద్రబాబు ప్రభుత్వం గురైందన్నారు.
వరుసగా వెంకటస్వామి స్వామి దేవాలయాలలోనే ఇటువంటి దుర్ఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. తిరుపతి లో తొక్కిసలాట లో 6గురు, ఆ తర్వాత విష్ణుమూర్తి అవతారం అప్పన్న స్వామి దేవాలయంలో గోడ కూలి 7గురు చనిపోయారు. ఇప్పుడు ఏకాదశి రోజు శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గ లో చిన్న తిరుపతిగా చెప్పుకునే వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో తొక్కిసలాట ఘటనలో 10మంది చనిపోవడం మరికొంత మంది ప్రాణలుకోసం పోరాటం చేస్తున్నారన్నారు.
చంద్రబాబు తెలిసి తన స్వార్ధ రాజకీలయాల కోసం డైవర్షన్ పొలిటిక్స్ కోసం కలియుగ దైవం వెంకటేశ్వర స్వామి తో ఆటలాడాడు.. ఇప్పుడు ఆ భారం ప్రజలు మోస్తున్నారన్నారు. ఇంత ఘటన జరిగితే ప్రభుత్వ వైఫల్యం కూడా కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తుందన్నారు.
ప్రభుత్వ ఆస్థులని ప్రైవేటుకి అప్పగిస్తున్న ప్రభుత్వం.. ఇప్పుడు ప్రవేట్ దేవాలయము లో ఘటన జరిగితే మాకు సంబంధం లేదని తప్పించికొనే ప్రయత్నం చేస్తోందన్నారు. ఢిల్లీ లో ఉన్న మోడీ ఘటన జరిగితే స్పందించి మరణించిన వాళ్లకు 2లక్షలు, క్షతగాత్రులకు 50వేలు ప్రకటిస్తే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మాత్రం నివాళులతో సరిపెట్టారు తప్ప.. రూపాయి కూడా నష్ట పరిహారం ప్రకటించాలేదని ఫైర్ అయ్యారు.
ఎన్ని వేల మంది భక్తులు వస్తే తమకు సమాచారం లేదని, నిర్వాహకులు చెప్పలేదని తప్పించుకొని ప్రయత్నం ప్రభుత్వ యంత్రాంగం చేస్తుందన్నారు. రీ డిజైన్, డిజిటల్ టెక్నాలజీ అని... చంద్రబాబు చెప్పేదే అంతా బూటకమా? ఇంటిలిజెన్స్ వ్యవస్థ ఏం చేస్తుందన్నారు.
దేవాలయాలపై మానిటరింగ్ చేస్తే దేవాదాయ శాఖ అధికారులు నిద్రపోతున్నారా?.. కార్తీక మాసం పవిత్ర రోజుల్లో ప్రజలు గుడికి వెళ్తారని తెలీదా?.. భగవద్గీత వలన ఎటువంటి ఉపయోగం లేదని స్వయానా టీటీడీ బోర్డ్ మెంబెర్స్ గా ఉన్న వ్యక్తి మాట్లాడతాడు.. పాలన వ్యవస్థను చంద్రబాబు సర్కారు పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేశారన్నారు.
Read more: Kasibugga Temple Stampede: కాశీబుగ్గ తొక్కిసలాట.. తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన పవన్ కళ్యాణ్.. అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు..
మరోవైపు ఘటన జరిగిన కాశిబుగ్గ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంకు కూతవేటు దూరంలో ఉన్న పోలీసులుఘటన ప్రదేశంకు తీరిగ్గా వచ్చారన్నారు. ప్రతిపక్షాల మీద తప్పులు కేసులు పెట్టి ఇరికించడంలో పోలీస్ వ్యవస్థ ను ఉపయోగిస్తున్నారు.. తప్ప ప్రజలకు రక్షణ కల్పించే అంశాన్ని పక్కన పెట్టేశారన్నారు. తొక్కిసలాట లో సంభవించిన మరణలు అన్ని ప్రభుత్వ మరణాలు గానే పరిగణించాలని పోతిన వెంకట మహేష్ వైసీపీ నేత పొతిన వెంకట మహేష్ డిమాండ్ చేశారు.
