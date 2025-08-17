English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Roja Supports Junior NTR Video: సూర్యుడ్ని అరచేతితో అడ్డుపెట్టి ఆపలేరు.!. పవన్‌పై ఖతర్నాక్ పంచ్‌లు వేసిన రోజా.. వీడియో వైరల్..

Junior Ntr VS Mla Daggubati Prasad: రాజకీయాలు, సినిమాలను వేర్వేరుగా చూడాలని మాజీ మంత్రి రోజా అన్నారు. అసలు రాజకీయాల్లో లేని వ్యక్తిని పట్టుకుని ఇలా మాట్లాడటం మరింత దిగజారుడు తనం అంటూ అనంతపురం ఎమ్మెల్యే దగ్గుబాటి ప్రసాద్ కు చురకలు పెట్టారు.ఈ క్రమంలో రోజా పవన్ పై మరోసారి సెటైర్ లు వేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 17, 2025, 03:51 PM IST
  • జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కు అండగా రోజా..
  • పవన్ సినిమాలపై సెటైర్ లు..

Roja Supports Junior NTR Video: సూర్యుడ్ని అరచేతితో అడ్డుపెట్టి ఆపలేరు.!. పవన్‌పై ఖతర్నాక్ పంచ్‌లు వేసిన రోజా.. వీడియో వైరల్..

Roja supports junior ntr and criticizes ap deputy cm pawan kalyan video: ఏపీలో రాజకీయాలు మరోసారి హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ప్రస్తుతం అనంతపురం ఎమ్మెల్యే చేసిన వ్యాఖ్యల ఆడియోతో ఒక్కసారిగా ఎన్టీఆర్ అభిమానులు రోడ్ల మీదకు వచ్చారు. అంతే కాకుండా ఎమ్మెల్యే దగ్గుబాటి ప్రసాద్ ఫ్లెక్సీలను కూడా చించేశారు. ఈ  ఘటన ప్రస్తుతం రాజకీయాంగా మరోసారి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వర్సెస్ టీడీపీ అన్న విధంగా సోషల్ మీడియాలో రచ్చ నడుస్తుంది.

అయితే.. అనంతపురం ఎమ్మెల్యే దగ్గుబాటి ప్రసాద్ మాట్లాడినట్లు ఒక ఆడియో వైరల్ అవుతుంది. దీనిలో అనంతపురంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సినిమా వార్ 2 షోలను నడవనిచ్చేదిలేదని, ఆయన మంత్రి లోకేష్ గురించి మాట్లాడుతారా.. అంటూ బూతులు తిట్టినట్టు  ఆడియో వైరల్ అవుతుంది.  మరోవైపు ఈ వైరల్ ఆడియో రచ్చపై. టీడీపీ ఎమ్మెల్యే ఆ వాయిస్ తనది కాదని స్పష్టం చేశారు. దీనిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలిపారు. అయితే.. అప్పటికే దీనిపైరచ్చ రాజుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో.. ప్రస్తుతం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అభిమానులు ఏపీ వ్యాప్తంగా నిరసనలకు దిగారు.

 

 అంతే కాకుండా.. ఎమ్మెల్యే  దగ్గుబాటి ప్రసాద్ బహిరంగంగా సారీ చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం.. ఈ రచ్చపై వైసీపీ కీలక నేత, ఫైర్ బ్రాండ్ రోజా స్పందించారు. అసలు రాజకీయాలు వేరు, సినిమాలు వేరని అన్నారు. రాజకీయాల్లో లేని వాళ్ల గురించి మాట్లాడటం ఎంత వరకు కరెక్ట్ అని దగ్గుబాటి ప్రసాద్ ను ఏకీపారేశారు.  

అదే క్రమంలో  అభిమానులకు తమ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటించిన వార్ 2 నచ్చితే.. ఆ సినిమాకు వెళ్తారని అన్నారు.  మరోవైపు హరిహర వీరమల్లు గురించి మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమా కోసం చాలా మంది నేతలు తలకిందులుగా తపస్సు చేసిన, ఫ్రీగా టికెట్లు ఇస్తామన్న కూడా.. పవన్ అభిమనులే సినిమాను చూడలేదని అంటూ పంచ్ లు వేశారు.

Read more: Video Viral: శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేళ అరుదైన ఘటన.. కన్నయ్య విగ్రహం చుట్టు ప్రదక్షిణలు చేసిన ఆవు.. వీడియో వైరల్..

 సినిమాను, రాజకీయాలను మిక్స్ చేయకండన్నారు. మైక్ లున్నాయని, పచ్చ ఛానెళ్లు ఉన్నాయని వేస్తే జనాలు నవ్వుకుంటారన్నారు. మరోవైపు.. ఎమ్మెల్యే దగ్గుబాటి ప్రసాద్ ఆఫీస్‌ను జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అభిమానులు ముట్టడించారు. దగ్గుబాటి ప్రసాద్ బహిరంగంగా క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Ysrcp leader rojaJunior ntr controversyDeputy CM Pawan Kalyanroja satires on pawan kalyanAp politics

