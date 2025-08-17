Roja supports junior ntr and criticizes ap deputy cm pawan kalyan video: ఏపీలో రాజకీయాలు మరోసారి హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ప్రస్తుతం అనంతపురం ఎమ్మెల్యే చేసిన వ్యాఖ్యల ఆడియోతో ఒక్కసారిగా ఎన్టీఆర్ అభిమానులు రోడ్ల మీదకు వచ్చారు. అంతే కాకుండా ఎమ్మెల్యే దగ్గుబాటి ప్రసాద్ ఫ్లెక్సీలను కూడా చించేశారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం రాజకీయాంగా మరోసారి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వర్సెస్ టీడీపీ అన్న విధంగా సోషల్ మీడియాలో రచ్చ నడుస్తుంది.
అయితే.. అనంతపురం ఎమ్మెల్యే దగ్గుబాటి ప్రసాద్ మాట్లాడినట్లు ఒక ఆడియో వైరల్ అవుతుంది. దీనిలో అనంతపురంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సినిమా వార్ 2 షోలను నడవనిచ్చేదిలేదని, ఆయన మంత్రి లోకేష్ గురించి మాట్లాడుతారా.. అంటూ బూతులు తిట్టినట్టు ఆడియో వైరల్ అవుతుంది. మరోవైపు ఈ వైరల్ ఆడియో రచ్చపై. టీడీపీ ఎమ్మెల్యే ఆ వాయిస్ తనది కాదని స్పష్టం చేశారు. దీనిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలిపారు. అయితే.. అప్పటికే దీనిపైరచ్చ రాజుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో.. ప్రస్తుతం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అభిమానులు ఏపీ వ్యాప్తంగా నిరసనలకు దిగారు.
#JrNTR𓃵 మీద TDP ఎమ్మెల్యే చేసిన వ్యాఖ్యలు పై స్పందించిన రోజా
సినిమాలను రాజకీయాలను కలపొద్దు..JrNTR రాజకీయాల్లో లేడు, మంచి సినిమాలు చేస్తూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరు సంపాదించాడు
సినిమా బాగుంటే ఎవరు ఆపలేరు.. #HariHaraVeeraMallu కోసం ఎమ్మెల్యేలు ఎంతో కష్టపడ్డారు హిట్ చేయగలిగారా? -… pic.twitter.com/dTSea407ha
— greatandhra (@greatandhranews) August 17, 2025
అంతే కాకుండా.. ఎమ్మెల్యే దగ్గుబాటి ప్రసాద్ బహిరంగంగా సారీ చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం.. ఈ రచ్చపై వైసీపీ కీలక నేత, ఫైర్ బ్రాండ్ రోజా స్పందించారు. అసలు రాజకీయాలు వేరు, సినిమాలు వేరని అన్నారు. రాజకీయాల్లో లేని వాళ్ల గురించి మాట్లాడటం ఎంత వరకు కరెక్ట్ అని దగ్గుబాటి ప్రసాద్ ను ఏకీపారేశారు.
అదే క్రమంలో అభిమానులకు తమ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటించిన వార్ 2 నచ్చితే.. ఆ సినిమాకు వెళ్తారని అన్నారు. మరోవైపు హరిహర వీరమల్లు గురించి మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమా కోసం చాలా మంది నేతలు తలకిందులుగా తపస్సు చేసిన, ఫ్రీగా టికెట్లు ఇస్తామన్న కూడా.. పవన్ అభిమనులే సినిమాను చూడలేదని అంటూ పంచ్ లు వేశారు.
సినిమాను, రాజకీయాలను మిక్స్ చేయకండన్నారు. మైక్ లున్నాయని, పచ్చ ఛానెళ్లు ఉన్నాయని వేస్తే జనాలు నవ్వుకుంటారన్నారు. మరోవైపు.. ఎమ్మెల్యే దగ్గుబాటి ప్రసాద్ ఆఫీస్ను జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అభిమానులు ముట్టడించారు. దగ్గుబాటి ప్రసాద్ బహిరంగంగా క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
