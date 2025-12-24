YS Jagan: వైఎస్‌ జగన్‌ బర్త్‌ డే వేడుకల్లో దారుణం.. నిండు గర్భిణిపై దాడి

Pregnant Lady Attack: ఆంధ్రప్రదేశ్తోపాటు దేశ, విదేశాల్లో వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా జరగ్గా.. ఓ చోట మాత్రం దారుణ సంఘటన చోటుచేసుకుంది. వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్త జగన్ బర్త్ డే వేడుకలు నిర్వహిస్తుండగా.. ఆ సమయంలో టపాకులు పేలుస్తున్నారు. అయితే ఆ సమయంలో పక్కనే ఉన్న ఇంట్లో గర్భిణి ఉండడంతో టపాసులు పేల్చరాదని కోరారు. ఈ విషయంలో ఆగ్రహానికి గురయిన వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్త ఆ గర్భిణిపై దాడి చేశాడు. ఈ సంఘటన ఏపీలోని సత్యసాయి జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.
ఏపీలోని శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా కదిరిలోని తనకల్లు మండలంలో ముత్యాలవాండ్లపల్లి గ్రామంలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ బర్త్ డే వేడుకలు ఈనెల 21వ తేదీన నిర్వహించారు. కేకు కోసిన అనంతరం టపాసులు పేలుస్తున్నారు. టపాసుల శబ్ధానికి అక్కడ సమీపంలో నివసిస్తున్న నిండు గర్భిణీ సంధ్యారాణి అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. తాను గర్భిణి అని.. టపాసులు పేలిస్తే ఇబ్బందికరమని చెప్పారు. ఈ విషయంలో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్త అజయ్ దేవా ఆమెతో వాగ్వాదానికి దిగారు.
టపాసులు పేల్చరాదా? అని వారిద్దరూ గొడవకు దిగారు. పరస్పరం గొడవకు దిగగా అజయ్ దేవా మరింత రెచ్చిపోయి గర్భిణి సంధ్యారాణిపై దాడికి దిగాడు. గొంతు నులిమి కాలితో తన్నడంతో ఆ మహిళ కిందపడిపోయారు. గర్భంపై తన్నడంతో ఆమె విలవిలాడిపోయారు. వెంటనే గ్రామస్తులు విడిపించి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. బాధితురాలిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. దాడికి పాల్పడిన నిందితుడు అజయ్ దేవాను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. అయితే అంతకుముందు గర్భిణిపై అమానుషంగా వ్యవహరించిన నిందితుడు అజయ్ దేవాను పోలీసులు కదిరిలో ఊరేగించారు. భవిష్యత్తులో మరో మహిళపై ఇటువంటి దాడులకు మరొకరు పాల్పడకుండా ఉండేలా నిందితుడు అజయ్ దేవాను ఇలా ఊరేగింపు చేశారు. ఈ దాడిలో మరో వ్యక్తి అంజినప్ప ఉన్నాడని.. ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నట్లు కదిరి డీఎస్పీ శివ నారాయణస్వామి తెలిపారు.
