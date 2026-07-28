Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • /YSRCP: ఏపీ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ నిరసనలు.. నారా లోకేశ్‌ రాజీనామా కోసం వైఎస్సార్‌సీపీ డిమాండ్‌

YSRCP: ఏపీ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ నిరసనలు.. నారా లోకేశ్‌ రాజీనామా కోసం వైఎస్సార్‌సీపీ డిమాండ్‌

RK Roja Hot Comments Not Nara Lokesh Nara Leakage A Head YSRCP Statewide Protest: డీఎస్సీలో అభ్యర్థులకు తీవ్ర అన్యాయం జరిగిందని దీనికి బాధ్యత వహిస్తూ నారా లోకేశ్‌ మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలని వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ డిమాండ్‌ చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వైఎస్సార్‌సీపీ యువజన విభాగం ఆధ్వర్యంలో నిరసనలు జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా రోజా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 28, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:18 PM IST
YSRCP: ఏపీ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ నిరసనలు.. నారా లోకేశ్‌ రాజీనామా కోసం వైఎస్సార్‌సీపీ డిమాండ్‌
Image Credit: RK Roja Protest

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
నిరుద్యోగులకు అలర్ట్.. 6,557 రైల్వే జాబ్స్.. రేపే లాస్ట్ డేట్
railway jobs2 min ago
2
KT Rama Rao8 min ago
3
Chhattisgarh8 min ago
4
AP Mega Dsc 202514 min ago
5
RK Roja39 min ago