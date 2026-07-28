YSRCP Massive Protest: మెగా డీఎస్సీలో అక్రమాలు జరిగాయని ఆరోపిస్తున్న వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ డీఎస్సీపై సీబీఐతో విచారణ చేపట్టాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ ఎత్తున ఆందోళనలు చేపట్టింది. వైఎస్సార్సీపీ యువజన విభాగం ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో నిరసన ప్రదర్శనలు, ఆందోళన కార్యక్రమాలు జరిగాయి. మెగా డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ నారా లోకేశ్ రాజీనామా చేయాలని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు.
డీఎస్సీ వ్యవహారంపై తిరుపతిలో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ భారీ నిరసన చేపట్టింది. మాజీ మంత్రి ఆర్కే రోజా ఆధ్వర్యంలో పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు ర్యాలీ నిర్వహించి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆర్కే రోజా ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. డీఎస్సీ పరీక్షల నిర్వహణలో ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని ఆరోపించారు. లక్షలాది మంది నిరుద్యోగ యువత జీవితాలతో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిందని మండిపడ్డారు.
🚨 #NaraLokeshMustResign@naralokesh చేతగానితనంతో ఏపీలో విద్యావ్యవస్థ రెండేళ్లలో సర్వనాశనమైపోయింది
డీఎస్సీ నియామకాల్లో తమకు అనుకూలమైన జీవోని తీసుకొచ్చి.. స్పోర్ట్స్ కోటాలో అనర్హులకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు
ఈ అక్రమాలపై ప్రశ్నిస్తే సమాధానం చెప్పకుండా ఛాలెంజ్లు విసురుతున్నాడు. కానీ… pic.twitter.com/XOjmsSy63r
— YSR Congress Party (@YSRCParty) July 28, 2026
'నారా లోకేష్ కాదు.. నారా లీకేజ్' అంటూ నారా లోకేశ్పై మాజీ మంత్రి రోజా ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. డీఎస్సీ వ్యవహారంలో జరిగిన పరిణామాలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ వెంటనే మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. డీఎస్సీ నిర్వహణలో జరిగిన ప్రతి అంశంపై న్యాయపరమైన విచారణ జరపాలని, తప్పు చేసిన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని కోరారు. నిరుద్యోగ యువత భవిష్యత్తుతో ప్రభుత్వం చెలగాటం ఆడుతోందని చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు. డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు న్యాయం జరిగే వరకు వైఎస్సార్సీపీ పోరాటం కొనసాగుతుందని వైఎస్సార్సీపీ సీనియర్ నాయకురాలు రోజా ప్రకటించారు. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి రాష్ట్ర ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.
అనకాపల్లి జిల్లాలో..
డీఎస్సీపై వైఎస్సార్సీపీ యువజన విభాగం ఆధ్వర్యంలో అనకాపల్లిలో భారీ నిరసన ర్యాలీ జరిగింది. రామచంద్ర థియేటర్ జంక్షన్ నుంచి రింగ్ రోడ్డు వరకు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. తమెగా డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలపై సీబీఐతో విచారణ చేపట్టాలని.. మెగా డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ డిమాండ్ చేశారు.
నారా లోకేష్తో చర్చకు మేము రెడీ.. ఓపెన్ ఛాలెంజ్ విసిరిన వైయస్ఆర్సీపీ నేతలు
ప్లేస్, టైమ్, తేదీ చెప్పు నారా లోకేష్.. లేదా మమ్మల్నే చెప్పమంటావా?
మేము మాత్రమే కాదు.. డీఎస్సీ బాధితులు కూడా ఆ చర్చకు వచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు
ఈ ఓపెన్ ఛాలెంజ్ని స్వీకరించే దమ్ము నీకుందా… pic.twitter.com/LrmO3dVvcS
— YSR Congress Party (@YSRCParty) July 28, 2026
మచిలీపట్నంలో..
కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నంలో మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని ఆధ్వర్యంలో భారీ నిరసన ర్యాలీ వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు నిర్వహించారు. మెగా డీఎస్సీ నియామకాల్లో జరిగిన అక్రమాలను నిరసిస్తూ మచిలీపట్నంలో లక్ష్మీ టాకీస్ సెంటర్ నుంచి కలెక్టరేట్ వరకు భారీ నిరసన ప్రదర్శన జరిగింది. ఉపాధ్యాయ పోస్టులు అమ్ముకున్న నారా లోకేష్ మంత్రి పదవికి తక్షణం రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. నీట్ పేపర్ లీక్పై కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ రాజీనామా చేయగా.. డీఎస్సీ నియామకాల్లో జరిగిన అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ నారా లోకేశ్ రాజీనామా చేయాలని మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని డిమాండ్ చేశారు. లోకేశ్తో బహిరంగ చర్చకు మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ రావాల్సిన అవసరం లేదని.. తాము చాలు అని ప్రకటించారు.