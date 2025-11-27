English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Tirumala: తిరుమల లడ్డూ కల్తీ నెయ్యి వివాదంలో వైవీ సుబ్బారెడ్డి సంచలన నిర్ణయం

Tirumala: తిరుమల లడ్డూ కల్తీ నెయ్యి వివాదంలో వైవీ సుబ్బారెడ్డి సంచలన నిర్ణయం

YV Subba Reddy Sensational Demand: తిరుమల లడ్డూ తయారీలో కల్తీ నెయ్యి వినియోగించారనే వివాదంలో వైఎస్సార్‌సీపీ మాజీ ఎంపీ వైవీ సుబ్బారెడ్డి సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ వివాదంపై పదేళ్ల నుంచి విచారణ చేయలని డిమాండ్‌ చేశారు. ఈ అంశంపై సుదీర్ఘ ప్రకటన విడుదల చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 27, 2025, 03:23 PM IST

Tirumala: తిరుమల లడ్డూ కల్తీ నెయ్యి వివాదంలో వైవీ సుబ్బారెడ్డి సంచలన నిర్ణయం

Tirumala Adulterated Ghee Case: తిరుమల నెయ్యి వ్యవహారంలో లై డిటెక్టర్‌ టెస్టుకైనా తాను సిద్ధమని వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ పార్లమెంటరీ పార్టీ నాయకుడు, టీటీడీ బోర్డు మాజీ ఛైర్మన్‌ వైవీ సుబ్బారెడ్డి ప్రకటించారు. 'టీటీడీ నిధుల్లో ఒక్క రూపాయి కూడా ఆశించలేదు. అవినీతికి పాల్పడలేదు కాబట్టే నాలో ఈ ధైర్యం. కావాలంటే మీడియా ఎదుట సిట్‌ నన్ను విచారించుకోవచ్చు' అని వైవీ సుబ్బారెడ్డి తేల్చి చెప్పారు. తప్పు చేసిన వ్యక్తినైతే సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్‌ ఎందుకు వేస్తానని ప్రశ్నించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Tirumala: తిరుమల భక్తులకు అద్భుత అవకాశం.. నేటి నుంచే వైకుంఠ ఏకాదశి టికెట్లు

న్యూఢిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడిన వైవీ సుబ్బారెడ్డి కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'నా కుటుంబసభ్యులూ టీటీడీ వ్యవహారాల్లో కలగజేసుకోలేదు. నెయ్యి కాంట్రాక్టుల్లోనే కాదు. ఏ కాంట్రాక్టులతోనూ సంబంధం లేదు. టీటీడీ బోర్డు ఛైర్మన్‌ పదవిని దేవుడికి సేవ చేసే అవకాశంగా భావించా. పని గట్టుకుని నాపై కొన్ని తెలుగు మీడియా సంస్థలు తీవ్ర దుష్ప్రచారం ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించేలా తప్పుడు కథనాలతో విష ప్రచారం. రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం టీటీడీ ప్రతిష్టను దిగజారుస్తున్నారు' అని వైవీ సుబ్బారెడ్డి ఎల్లో మీడియా తీరును ఎండగట్టారు.

Also Read: Parakamani Case: రోజుకో మలుపు.. తిరుమల పరకామణి కేసు పూర్తి స్టోరీ ఇదే!

'దర్యాప్తు సంస్థ తీరుపైనే అనుమానం కలిగేలా ఎల్లో మీడియా రాతలు. సిట్‌ విచారణనూ తప్పుదోవ పట్టిస్తూ వైయస్సార్‌సీపీపై విష ప్రచారం. ప్రజలకు వాస్తవాలు వెల్లడించాలని మీడియా ముందుకొచ్చా. 
వైయస్సార్‌సీపీ హయాంలోనే దర్యాప్తు చేస్తే వాస్తవాలు తెలియవు. గడిచిన టీడీపీ హయాంలో, వీలైతే అంతకు ముందుకి వెళ్లాలి' అని వైవీ సుబ్బారెడ్డి డిమాండ్‌ చేశారు. 'మేం కిలో నెయ్యి రూ.326కు కొనడం తప్పయితే.. టీడీపీ హయాంలో అదే కిలోల నెయ్యి రూ.276కే కొన్నారు. మరి అప్పుడు నెయ్యి కల్తీ జరిగినట్లు కాదా? అని మాజీ ఎంపీ వైవీ సుబ్బారెడ్డి ప్రశ్నించారు. 2024 జూన్‌- జూలైలో వెనక్కి  పంపిన ట్యాంకర్లను ఆగస్టులో ఎలా వాడారు? అని నిలదీశారు. టీడీపీ హయాంలో ఎస్‌ బ్యాంక్‌లో అక్రమ డిపాజిట్లు.. శ్రీనివాస సేతు నిర్మాణం టెండర్లో అవకతవకలు.. వాటన్నింటిపై విచారణకు సిద్ధమా?' అని చంద్రబాబుకు వైవీ సుబ్బారెడ్డి సవాల్‌ విసిరారు.

Also Read: Pawan Kalyan: సీఎంగా చంద్రబాబుకు ఇంకా 15 ఏళ్లు సమయం ఇవ్వండి: పవన్ కల్యాణ్ విజ్ఞప్తి

టీటీడీ బోర్డు చైర్మన్‌ పదవిని దేవుడికి సేవ చేసే అవకాశంగానే భావించాను తప్ప, ఎక్కడా టీటీడీ నిధుల్లో ఒక్క రూపాయి కూడా ఆశించలేదని మాజీ ఎంపీ వైవీ సుబ్బారెడ్డి స్పష్టం చేశారు. నిజాయితీగా దేవుడికి సేవ చేశాను కాబట్టే చంద్రబాబు వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తూ సీబీఐ విచారణ కోరుతూ ముందుగా సుప్రీంకోర్టులో తానే  పిటిషన్‌ వేశానని వెల్లడించారు. సిట్‌ విచారణ జరుగుతుండగానే కొన్ని తెలుగు మీడియా సంస్థలు పని గట్టుకుని తనపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్నాయని మండిపడ్డారు. 

టీడీపీతో పాటు, చంద్రబాబు రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం కొన్ని తెలుగు మీడియా సంస్థలు తిరుమల ప్రతిష్టను ఫణంగా పెడుతున్నాయని మాజీ ఎంపీ వైవీ సుబ్బారెడ్డి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. తాను ఏ తప్పూ చేయలేదని మరోమారు స్పష్టం చేశాు. అందుకే సిట్‌ విచారణకు ధైర్యంగా వెళ్తున్నానని.. పరకామణి చోరీ కేసుకు సంబంధించిన విచారణకు శుక్రవారం హాజరవుతున్నట్లు తెలిపారు. తిరుమల ఆలయం వేదికగా ఇటీవల జరుగుతున్న రాజకీయాలు అత్యంత బాధాకరమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

YV Subba ReddyNew DelhitirumalaAdulterated Ghee ControversyAndhra Pradesh

