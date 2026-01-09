English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Speed Hiring With AI: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI).. ఉద్యోగాల నియామక ప్రక్రియను సమర్థవంతంగా మార్చేసింది. రెజ్యూమ్స్, జాబ్ డిస్క్రిప్షన్స్‌న తయారు చేయడం నుంచి అప్లికేషన్ల షార్ట్‌లిస్టింగ్‌ వంటి అనేక పనులను AI చాలా ఈజీగా చేస్తోంది.  దీంతో రిక్రూటర్లకు చాలా టైమ్ మిగులుతుంది. అయితే రానున్న కాలంలో AIతో పాటుగా అసలు ఎవరు నిజంగా పని చేయగలరు..? మారుతున్న టెక్నాలజీకి తగ్గట్లుగా ఎవరు తమ కమ్యూనికేషన్స్‌ని పెంచుకోగలరు..? అనేది తెలుసుకుందాం.   

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 9, 2026, 01:06 PM IST

Speed Hiring With AI: ఇటీవల జీ మీడియా, లింక్డిన్ కలిసి ప్రారంభించిన ‘AI, CV & JDలు’ అనే కొత్త సిరీస్‌ ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. ఈ చర్చలో లింక్డిన్ టాలెంట్ & లెర్నింగ్ సొల్యూషన్స్ ఇండియా హెడ్ రుచీ ఆనంద్‌, విప్రో చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ సంజీవ్ జైన్‌ పాల్గొన్నారు. వారు చెప్పిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే.. నియామకాలను వేగవంతం చేయడం మాత్రమే అసలైన మార్పు కాదని.. టాలెంట్‌తో పాటు అవసరమైన కమ్యూనికేషన్స్‌ని విస్తరించడం ద్వారానే కంపెనీలు మరింత బలంగా మారతాయన్నారు.
 
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్.. టాలెంట్‌తో పాటు అనేక అవకాశాలను అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిందన్నారు సంజీవ్ జైన్. ఒకప్పుడు పెద్ద కంపెనీలకే పరిమితమైన టెక్నాలజీలు.. ఇప్పుడు అన్ని స్థాయిల ఉద్యోగులకు అందుబాటులో ఉన్నాయన్నారు. అయితే ఉద్యోగాల కోసం అప్లికేషన్లు పెరిగేకొద్దీ.. నిజమైన టాలెంట్‌ని గుర్తించడానికి మరింత స్ట్రాంగ్ టెక్నాలజీలు అవసరమవుతున్నాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఇక AI సాధారణ పనులను తగ్గిస్తుందని, దాంతో కంపెనీకి ఉపయోగపడే వ్యూహాత్మక పనులపై దృష్టి పెట్టవచ్చని రుచీ ఆనంద్ చెప్పారు.  
 
నేడు అనేక కంపెనీలు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్‌ని కేవలం టైమ్ సేవ్ చేసే మిషన్‌లా మాత్రమే కాకుండా.. నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తున్నాయన్నారు జైన్. మన దేశంలో సగం రిక్రూటర్లు AI మెరుగుదలపై దృష్టి పెట్టడమే ఇందుకు నిదర్శనమన్నారు. విప్రోలో AI సహాయకుడు ప్రతి వారం లక్షలాది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇస్తూ.. కొత్త ఆవిష్కరణలపై దృష్టి పెట్టే అవకాశాన్ని కల్పిస్తోందని.. దీని వల్ల రిక్రూటర్లు ట్రైనింగ్‌పై మరింత సమయం కేటాయించగలుగుతున్నారన్నారు.
 
AI విస్తరణతో సంస్థలలో ఉద్యోగ నియామక విధానమే కాదు.. ఉద్యోగుల అభివృద్ధి పద్ధతులు కూడా మారుతున్నాయి. ఒకప్పుడు సంస్థ కొత్త అవసరాల కోసం బయట నుంచి ట్యాలెంట్ ఉన్న వ్యక్తులను తీసుకురావడమే ప్రధాన మార్గంగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు అదే అవసరాలను సంస్థలలోనే ఉన్న ఉద్యోగుల నైపుణ్యాల ద్వారా తీర్చాలనే దిశగా కంపెనీలు అడుగులు వేస్తున్నాయి. AI ఆధారిత టూల్స్ ద్వారా ఉద్యోగుల సామర్థ్యాలను విశ్లేషించడం, భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా వారికి శిక్షణ ఇవ్వడం సులభమైంది. దీంతో బాహ్య నియామకాలకు ముందే అంతర్గత అవకాశాలను పరిశీలించే సంస్కృతి బలపడుతోంది. ఇది సంస్థలకు ఖర్చు తగ్గించడమే కాకుండా, ఉద్యోగులకు కూడా కెరీర్ వృద్ధి అవకాశాలను పెంచుతోంది.
 
భారతదేశంలో 78 శాతం రిక్రూటర్లు డిగ్రీల కంటే.. కమ్యూనికేషన్స్ స్కిల్స్‌కే ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యుగంలో నేర్చుకునే సామర్థ్యం, డిసిప్లేన్ వంటి నైపుణ్యాలు అత్యంత అవసరంగా మారాయి. ఇక AI మన పని చేసే విధానాన్ని వేగంగా మార్చుతోంది. ఈ మార్పులను త్వరగా స్వీకరించి, అందుకు తగ్గట్టుగా ముందుకు సాగే లక్షణాలు ఉన్న నిపుణులు, సంస్థలే.. AI-ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థలో టాప్‌ ప్లేస్‌లో ఉంటాయి.

Beyond AI, CVs & JDs తొలి ఎపిసోడ్‌ను చూడాలంటే: ఈ లింకు క్లిక్ చేయండి...

 

(Disclaimer: ఈ వ్యాసం బ్రాండ్స్ విభాగం నుండి తీసుకోబడింది. ఈ విషయంపై పాఠకులు వారి స్వంత నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి.)

