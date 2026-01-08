English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  AI Made CVs Faster: ఏఐ ప్రతిభావంతులైన ఉద్యోగులను ఎలా నియమిస్తుంది? సంస్థలకు ఏవిధంగా సహాయపడుతుంది?

AI Made CVs Faster: ఏఐ ప్రతిభావంతులైన ఉద్యోగులను ఎలా నియమిస్తుంది? సంస్థలకు ఏవిధంగా సహాయపడుతుంది?

Zee Media Beyond AI CVs And JDs: ప్రస్తుత కాలంలో ఏఐ పాత్ర కీలకంగా మారుతోంది. స్టార్టప్‌ల నుంచి బడా కంపెనీల వరకు ఏఐ పాత్ర ఎంతో ముఖ్యమైంది. ఒక ఆర్గనైజేషన్‌లో ప్రతిభావంతులైన ఉద్యోగులను ఎంపిక చేసుకోవడంలో కూడా ఏఐ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇది చాలామందికి ఆశ్చర్యం కల్పిస్తుంది. కానీ, ప్రతిభావంతులైన ఉద్యోగులను ఎంపిక చేయడంలో స్కిల్స్, టాస్క్స్‌, జాబ్ రోల్స్ వంటివి తప్పనిసరి. 

Written by - ZH Telugu Desk | Last Updated : Jan 8, 2026, 05:25 PM IST

Zee Media Beyond AI CVs And JDs: ఈ నేపథ్యంలో నిర్వాహకులకు ఇకపై నియామకాలు చేయక పోవచ్చు. ఇకపై ఆ పని మొత్తం ఏఐపై ఆధారపడే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే పలు కంపెనీలు 50 శాతం మేర నియామకాలు ఏఐ ద్వారానే చేపడుతున్నాయట. జీ మీడియా స్పెషల్ సిరీస్ మొదటి ఎపిసోడ్లో లింక్డ్ ఇన్ బియాండ్ జేడీఎస్ రుచి ఆనంద్ లింక్డ్ ఇన్ టాలెంట్ లెర్నింగ్ సొల్యూషన్ హెడ్ చర్చలో చెప్పారు. ఇదే వేధికపై విప్రో చీఫ్‌ సంజీవ్‌ జైన్‌ ఏఐ సంస్థాగత పనుల్లో ఏఐ కొత్త యుగానికి ఎలా నాంది పలికిందో చెప్పుకొచ్చారు. ఏఐ కేవలం సంస్థ అంతర్గత ప్రక్రియలో మాత్రమే కాదు జాబ్‌ రోల్స్‌లో నిర్మాణాత్మక మార్పులను తీసుకువస్తుందన్నారు.

ఏఐ నిర్మాణాత్మకమైనది..
ఏఐ ఉద్యోగి ఎంపికలో నియామకం నుంచి పనితీరు వరకు ప్రతి ఉద్యోగిని ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇది ఒక నిర్మాణాత్మక ప్రణాళిక. ఒక ఉద్యోగి సామర్థ్యం ఎలాంటిదో ఇది ఇట్టే పట్టేస్తుంది. ఒక లింక్డ్ ఇన్‌ డేటా ప్రకారం 52 శాతం నియామకాలు ఇప్పటికే ఏఐ ద్వారా చేయడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాయి. అంటే మనదేశంలో దాదాపు సగం కంపెనీలకు పైగా సాంకేతికత పై మాత్రమే ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఏఐ ప్రభావం ఏదో ఒక విధంగా ఆధారపడి ఉంటుంది. హైప్‌ నుంచి హ్యాండ్ బుక్ వరకు ఏఐ టూల్ అనేది ప్రతి ఒక్క పనికి, వ్యాపారంలో కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని లింక్డ్‌ఇన్‌ ఆనంద్ అన్నారు.
 
ఏఐ వ్యాల్యూ చైన్..
ఏఐ అనేది ప్రస్తుతం ఒక ఆర్గనైజేషన్ ప్రక్రియలో భాగం అయిపోయింది. కంపెనీలు ఎలా నిర్వహిస్తున్నాయి?. ఉద్యోగి ఒక క్లైంట్‌ను ఎలా తన సర్వీసు అందిస్తున్నాడు?. కంపెనీ విలువలను ఎలా పెంచుతున్నారు? అనేది క్షణ్నంగా పరిశీలిస్తుంది. అంతేకాదు ఒక టీమ్‌ సక్సెస్ ఏ విధంగా సమన్వయంతో పనిచేస్తుంది. నైపుణ్యాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ నిరంతరం టీం వర్క్ లో అందరూ కలిసి పనిచేయటంలో కీలకమని ఇది బలోపేతం చేస్తుంది.
 
భవిష్యత్తుకు బాట..
ఏఐ అనుసంధానించబడిన పని ప్రదేశం. భవిష్యత్తు ప్రణాళికకు ఎంతో ముఖ్యమని ఆనంద్ చెప్పారు. ప్రధానంగా ఒక వర్క్ ప్లేస్ లో స్కిల్ ,లెర్నింగ్, మొబిలిటీ ద్వారా కలిసి పనిచేస్తే ఆ కంపెనీ అభివృద్ధి బాటలోకి వెళ్తుంది. టాలెంట్ పెంచుకోవడం అనేది ఉద్యోగికి ఎంతో ముఖ్యం. దీనికి ఏఐ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఆర్గనైజేషన్‌  ఏఐ నైపుణ్యత ద్వారానే విలువలను సృష్టిస్తుంది.
 
విప్రో చీఫ్‌ జైన్‌ ప్రకారం గ్లోబల్ వర్క్ ప్లేస్ లో 2.3 లక్షల మంది ఉద్యోగులు 60 దేశాల వ్యాప్తంగా ఏఐ నిర్వహించే 'వీనౌ'ను ఉపయోగిస్తున్నారు. దీని ద్వారా ప్రతి వారం లక్ష ఉద్యోగుల ప్రశ్నలకు ఇది సమాధానంగా మారింది. కేవలం ఆపరేటింగ్ మాత్రమే కాదు ప్రస్తుతం ఏఐ అనేది ఒక మౌలిక సదుపాయంగా మారిపోయింది. ఇది ఆర్గనైజేషన్ లో ఉద్యోగికి ఒక కనెక్టింగ్ టిష్యూలా సహాయం చేస్తుంది. 
 
ఇక లింక్టిన్‌ ప్రకారం 10 చిన్న మధ్యతరహా వ్యాపారాలో 9 మంది ఏఐ ఆప్షన్ లో పెట్టుబడి పెడుతున్నాయి. సంస్థల బలోపేతానికి దీన్ని అలవాటు చేసుకుంటున్నాయి. ఒక సంస్థకు ఆన్ బోర్డ్ ద్వారా ప్రతిభ, నైపుణ్యాలు, డిజిటల్ పటిమతో విశ్వసనీయతకు ఇది సంక్లిష్టంగా అంచనా వేస్తుంది. అందుకే ఏఐ అందరూ అలవాటు చేసుకుంటున్నారు. చిన్న సంస్థలకు కూడా బలోపేతం చేయడానికి ఇది ఎంతగానో దోహదం చేస్తుంది. 
 
భారత్‌లో ఇలా..
మన భారతదేశంలో కూడా వృత్తి నైపుణ్యాలు పెంచడానికి ఏఐ దోహదం చేస్తుంది. భారతీయ నిపుణులకు ఏఐ ఎంపిక నైపుణ్యాలు మెరుగుపరచడంలో ఇది ఒక సాంకేతికత. ఒక నివేదిక ప్రకారం ఏఐ ఎంపిక వల్ల స్కిల్స్ మరింత పెంచుకోవచ్చు. ఇప్పటికే మన దేశంలో ఏఐ అనేది వృత్తిపరంగాను.. టైమ్‌ లెర్నింగ్‌తోపాటు ప్రపంచస్థాయి గుర్తింపు పొందిందని ఆనంద్ పేర్కొన్నారు. ఇక మన దేశంలో గ్రాఫిక్ విభాగం నుంచి నైపుణ్యాలను నవీకరించి భవిష్యత్తును నిలబెట్టడానికి ఒక నిరంతర అభ్యాసంగా ఏఐను విప్రో చీఫ్‌ అభివర్ణించారు.

బియాండ్ AI, CVలు & JDల మొదటి ఎపిసోడ్‌ను ఇక్కడ చూడండి...
 

(Disclaimer: ఈ వ్యాసం బ్రాండ్స్ విభాగం నుండి తీసుకోబడింది. ఈ విషయంపై పాఠకులు వారి స్వంత నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి.)

