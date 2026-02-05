AI Screening: AI స్క్రీనింగ్ చేస్తున్న ఈ కాలంలో ప్రొఫెషనల్స్ ఎలా ప్రత్యేకంగా నిలవాలి?

Beyond AI, CV & JDs with LinkedIn: జీ మెడియా సహకారంతో 'బీ యాన్డ్ AI, CVలు & JDలు' చివరి ఎపిసోడ్ ఉద్యోగ విభాగాన్ని, కెరీర్ పెరుగుదలను ప్రోత్సహించడాన్ని AI రుజువు చేస్తోంది.. రుచీ ఆనంద్, ట్యాలెంట్, లెర్నింగ్ సొల్యూషన్స్ APAC VP లింక్డిన్, సంజీవ్ జైన్ విప్రో చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ టెక్నిక్లో పనిచేసే ప్రొఫెషనల్, నైపుణ్యాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చే ఫైల్లు, కనెక్టివిటీని ఎలా నిర్మించవచ్చో సంక్షిప్తంగా వివరించారు..
A- అథెంటిక్ ప్రొఫైల్
ఆటోమేషన్ , స్కేల్ ద్వారా రూపుదిద్దుకున్న మార్కెట్లో ప్రామాణికత అనేది కీలకమైన బేధంగా మారింది. ప్రామాణికత అంటే అతిగా షేర్ చేయడం కాదు.. దీని అర్థం స్పష్టత. కెరీర్ ప్రయాణాలు సరళ మార్గాన్ని అనుసరించనప్పుడు కూడా కెరీర్ నిర్ణయాలు, అభ్యాస అనుభవాలు, ఉద్దేశ్యాన్ని స్పష్టంగా వివరించే ప్రొఫైల్లను విశ్వసించడం, అంచనా వేయడం సులభం.
B = నైపుణ్యాల నిర్మాణం, వ్యక్తిగత బ్రాండ్ అభివృద్ధి..
ఏఐ నైపుణ్యాలను మొదటగా నియమించడం అంటే విలువను ఎలా గుర్తిస్తుందో మార్చింది. ఆనంద్ ఈ ఎపిసోడ్లో హైలైట్ చేసినట్లు.. నేటి అత్యంత సంబంధిత నైపుణ్యాలు చాలా వరకు అధికారిక ఉద్యోగ శీర్షికల వెలుపల అభివృద్ధి చేశారు. కళాశాల అనుభవాలు, పాఠ్యేతర కార్యకలాపాలు, ప్రారంభ నాయకత్వ పాత్రలు లేదా సర్టిఫికేషన్ వల్ల ఇది జరుగుతుంది. పది మందిలో ఏడుగురు రిక్రూటర్లు డిగ్రీల కంటే బదిలీ చేయగల నైపుణ్యాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడంతో అభ్యాస సామర్థ్యం శక్తివంతమైన సూచికగా ఉద్భవించింది. రిక్రూటర్లు ఇప్పుడు వృద్ధి, ఉద్దేశం స్పష్టమైన సంకేతాల కోసం చూస్తున్నారు. మిమ్మల్ని ప్రొఫెషనల్గా ఏది నిర్వచిస్తుంది? మీ అభ్యాస ప్రయాణం చుట్టూ వ్యక్తిగత బ్రాండ్ను నిర్మించడం సామర్థ్యం, దిశ రెండింటినీ స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది.
C = ఉద్దేశ్యంతో కనెక్ట్ అవ్వడం..
నెట్వర్కింగ్కు బలమైన వాదనగా, ఉద్దేశపూర్వక కనెక్షన్లు వాల్యూమ్ కంటే ముఖ్యమైనవని ఇది నొక్కి చెబుతుంది. లావాదేవీ అభ్యర్థనల కంటే నేర్చుకోవడం, మార్గదర్శకత్వం లేదా సలహా కోసం చేరుకోవడం దీర్ఘకాలిక సంబంధాన్ని పెంచుతుంది. నియామకాలు మాత్రం నైపుణ్యత, ఏఐ ప్రొఫెషనల్స్ సహాయంతోనే జరుగుతాయి. మీ నైపుణ్యాలు క్లియర్గా ఉండాలి. దీనికి అథెంటిక్ ప్రోఫైల్ ఉద్దేశపూర్వకన్ కనెక్టింగ్ కేవలం అభ్యర్థిక ఎంపిక సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచవు. అవి విశ్వసనీయతను పెంచుతాయి. AI-ఆధారిత మార్కెట్లో ఉద్యోగార్ధులకు కొత్త విలువను స్పష్టం చేస్తుంది.
