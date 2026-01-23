English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Changing Rules of Hiring: నియామకాల్లో మారుతున్న రూల్స్‌.. వేగంగా తెలివైన, వ్యూహాత్మక ఉద్యోగుల భర్తీ..

Beyond AI, CVs & JDs The changing rules of hiring: ఈ కాలంలో రిక్రూటర్‌లు ఎక్కువగా పనిచేస్తున్నారు. నైపుణ్యంతోపాటు ప్రతిభ ఉన్న ట్యాలెంట్‌ను భర్తీ చేసుకుంటారు. దీంతో వారు స్పష్టమైన వ్యాపార ప్రభావం కూడా ప్రదర్శించాలని కూడా భావిస్తారు. ఈ పనులన్నీ సకాలంలో కూడా పూర్తి చేయాల్సిన ఉంటుంది. ఇకపై నియామకలు అద్దె ప్రాతిపాదికన మాత్రమే మూల్యంకనం చేయవు. వ్యాపార ఉత్పాదకత కొలతలతో అనుసంధించనున్నారు.  

Written by - ZH Telugu Desk | Last Updated : Jan 23, 2026, 01:43 PM IST

Beyond AI, CVs & JDs The changing rules of hiring: అంతేకాదు రిక్రూటర్‌ల ప్రాధాన్యతలు అమలు నుంచి వ్యూహానికి మారుతున్నాయి. ఇది ఒక నియామక మార్పు పనితీరు పరివర్తన యుగాన్ని కూడా సూచిస్తుంది. ఇక తెలివిగా మాత్రమే కాదు వేగవంతంగా కూడా ఈ నియామకాలు జరగాలి అని జీ మీడియా సహకారంతో బియాండ్‌ AI, CV & JD లింక్డిన్‌తో కలిసి జరిగిన రెండో ఎపిసోడ్‌ లింక్డిన్‌ & లెర్నింగ్‌ సొల్యూషన్స్‌ APAC VP రుచీ ఆనంద్‌, విప్రో చీఫ్‌ ఆపరేటింగ్‌ ఆఫీసర్‌ సంజీవ్‌ జైన్‌ మారుతున్న నియామకాలు మంచి ఫలితాలను అందించడంలో ఏఐ ఎందుకు కేంద్రంగా మారుతుందో చర్చించారు.

రిక్రూటర్‌లపై పెరుగుతున్న ఒత్తిళ్లు..
రిక్రూటర్‌లపై పెరుగుతున్న ఒత్తిళ్ల నేపథ్యంలో వాస్తవాలు నిజంగా మారిపోతున్నాయి. గత కాలంలో అయితే ఉద్యోగ వివరణలు రెజ్యూమ్‌తో సరిపోల్చడానికి క్రమబద్ధీకరించిన ప్రక్రియ. ప్రస్తుతం అది వ్యాపార అవసరాలను ప్రభావితం చేసే సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో పరిణామాల ద్వారా నిరంతరం మార్చబడుతోంది. తద్వారా సంస్థ డిమాండ్లు కూడా మారుతున్నాయి.

నైపుణ్యాలపై దృష్టి..
రిక్రూటర్‌లు ఈ ఒత్తిళ్లతో మరింత ఉద్దేశపూర్వకంగా, నైపుణ్యాలపై దృష్టి సారించేలా చేస్తున్నాయి. లింక్డిన్‌ ప్రకారం సగానికి పైగా రిక్రూటర్లు సాంస్కృతిక సరిపోలికను కనుగొనడంపై దృష్టి సారించారు. ఇందులో 64 శాతం మంది సాంకేతిక, మానవ నైపుణ్యాల సరైన మిశ్రమంతో అభ్యర్థులను గుర్తించడం కష్టంగా ఉందని చెప్పారు.

వేగం.. వ్యూహాత్మక ప్రాధాన్యత..
రిక్రూటర్‌లు ఈ నియామకాలు కూడా వేగంగా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది మెట్రిక్‌ కంటే ఎక్కువ ఉంటే పోటీ ప్రయోజనం. లింక్డిన్‌ ప్రకారం 58 శాతం మంది రిక్రూటర్‌లు వేగంగా నియామకం చేస్తూ అగ్రశ్రేణి ప్రతిభను పొందేలా చేస్తుందన్నారు. అయినా కానీ, నియామకంలో చాలా వరకు జాప్యం ఉద్దేశపూర్వకంగా కాకుండా కేవలం నిర్మాణత్మంగా ఉంటాయి. మనదేశంలో సగం కంటే ఎక్కువ మంది రిక్రూటర్లు మల్లీ లేయర్‌ ఆమోద ప్రక్రియ కలిగి ఉంటుంది. ఇలా నియామక ప్రక్రియ నెమ్మదిగా జరగడానికి ఒక కారణం అని పేర్కొన్నారు.

 ఆనంద్ థర్డ్‌ ట్యాక్స్‌ను  'స్టాల్ టాక్స్'గా అభివర్ణించారు. నియామక ప్రక్రియ ఊపందుకున్నప్పుడు అభ్యర్థుల సంసిద్ధత కంటే అంతర్గత ఘర్షణ కారణంగా ఆగిపోతుంది. దీనివల్ల అభ్యర్థులు అవకాశాలు కోల్పోతారు. సంస్థలు సమయం కోల్పోతాయి. కాబట్టి వేగం అనేది తొందరపాటు నిర్ణయాల గురించి కాదు.. కానీ అభ్యర్థుల సంగ్ధిదతను తొలగించడం.. తద్వారా రిక్రూటర్లు నాణ్యతను రాజీ పడకుండా వేగాన్ని కొనసాగించగలరు.

అంచనాలను అందుకోవడానికి AI ఎలా సహాయపడుతుంది?
AI అర్థవంతమైన ప్రభావాన్ని సృష్టిస్తోంది. జడ్జిమెంట్‌ ద్వారా భర్తీ చేయడం మాత్రమే కాదు. కానీ రిక్రూటర్లకు సహాయం చేయడం ద్వారా
నాణ్యత, వేగం ,స్థాయిని సమతుల్యం చేయడం. లింక్డ్ఇన్ పరిశోధన ప్రకారం, 45 శాతం రిక్రూటర్లు AI నియామక సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. 42 శాతం మంది ఇది పునరావృతమయ్యే పనుల నుండి వారిని విముక్తి చేస్తుంది. అధిక-విలువైన పని వైపు సమయాన్ని మళ్లించడానికి వీలు కల్పిస్తుందని చెప్పారు.

సంజీవ్ జైన్ వివరణ ఇలా..
సంజీవ్‌ జైన్‌ ప్రకారం.. ఉద్యోగ వివరణలు, స్క్రీనింగ్ ,అభ్యర్థుల ర్యాంకింగ్‌లలో మాన్యువల్ శ్రమను తగ్గిస్తుంది. AI రిక్రూటర్‌లను అభ్యర్థుల తీసుకోవడానికి అనుభవం, ఆలోచనాత్మక మూల్యాంకనంపై దృష్టి పెట్టడానికి అనుమతిస్తుంది. ఫలితంగా వేగవంతమైన నియామకం మాత్రమే కాదు.. మెరుగైన నియామకం కూడా జరుగుతుంది. ఏఐ రిక్రూటర్‌లు సంక్లిష్టతను నిర్వహించడం నుండి ప్రభావాన్ని సృష్టించడం వరకు వ్యాపారానికి వ్యూహాత్మక భాగస్వాములుగా వారి పాత్రను బలోపేతం చేయడంలో సహాయపడుతుంది.

Beyond AI, CVs & JDs రెండో ఎపిసోడ్‌ను ఇక్కడ చూడండి:  

 

(Disclaimer: ఈ వ్యాసం బ్రాండ్స్ విభాగం నుండి తీసుకోబడింది. ఈ విషయంపై పాఠకులు వారి స్వంత నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి.)

Changing Rules of HiringFuture of HiringAI In RecruitmentSkill Based HiringStrategic Recruitment

