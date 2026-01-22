English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Brand Desk
  • అనుభవం కాదు.. అనుకూలతే అసలైన అర్హత.. AI యుగంలో కెరీర్‌కు కొత్త నిర్వచనం..!!

అనుభవం కాదు.. అనుకూలతే అసలైన అర్హత.. AI యుగంలో కెరీర్‌కు కొత్త నిర్వచనం..!!

Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn: వివిధ పరిశ్రమల వ్యాప్తంగా సంస్థలు ఒక పెరుగుతున్న అసమతుల్యతను ఎదుర్కొంటున్నాయి: ఉద్యోగ పాత్రల కంటే నైపుణ్యాలు (Skills) చాలా వేగంగా మారుతున్నాయి. రిక్రూటర్లు, ప్రొఫెషనల్స్ ఇద్దరికీ ఇప్పుడు జాబ్ రెడీనెస్ అనేది గత అనుభవాన్ని ఒక స్థిరమైన పాత్రకు సరిపోల్చడం మాత్రమే కాదు. ఆ పాత్ర నిరంతరం మారుతున్న కొద్దీ, వేగంగా అనుకూలించగల వ్యక్తి ఎవరు అన్నదాన్ని గుర్తించడం ముఖ్యమైంది. ఈ కీలక మార్పును కేంద్రంగా చేసుకుని జీ మీడియా సహకారంతో రూపొందిన ‘Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn’ రెండో ఎపిసోడ్ సాగింది. లింక్డ్ఇన్ టాలెంట్ & లెర్నింగ్ సొల్యూషన్స్ APAC వైస్ ప్రెసిడెంట్ రుచీ ఆనంద్, విప్రో చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ సంజీవ్ జైన్ మధ్య జరిగిన ఈ చర్చ.. భారత ఉద్యోగ మార్కెట్ భవిష్యత్తు దిశను స్పష్టంగా చూపించింది.

Written by - ZH Telugu Desk | Last Updated : Jan 22, 2026, 12:21 PM IST

Trending Photos

Vasant Panchami 2026: మరో రెండు రోజుల్లో వసంత పంచమి.. అక్షరాభ్యాసంకు శుభమూహుర్తం ఏంటంటే..?
5
Vasant Panchami 2026
Vasant Panchami 2026: మరో రెండు రోజుల్లో వసంత పంచమి.. అక్షరాభ్యాసంకు శుభమూహుర్తం ఏంటంటే..?
Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ సెన్సేషనల్‌ ప్లాన్‌! రోజుకు 2GB డేటా, 365 రోజుల వ్యాలిడిటీ, ధర చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!
5
Airtel Recharge Plan
Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ సెన్సేషనల్‌ ప్లాన్‌! రోజుకు 2GB డేటా, 365 రోజుల వ్యాలిడిటీ, ధర చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!
Indiramma Illu: ఇందిరమ్మ ఇళ్లు.. 23 వేలమంది ఖాతాల్లో డబ్బులు జమా, వెంటనే మీరూ చెక్ చేసుకోండి..!
5
Indiramma Illu Scheme
Indiramma Illu: ఇందిరమ్మ ఇళ్లు.. 23 వేలమంది ఖాతాల్లో డబ్బులు జమా, వెంటనే మీరూ చెక్ చేసుకోండి..!
Renu Desai: ఇంతకింత బరాబర్ అనుభవిస్తారు.!. యూట్యూబ్ ప్రచారాలపై శాపాలు పెట్టిన రేణు దేశాయ్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
6
Renu Desai
Renu Desai: ఇంతకింత బరాబర్ అనుభవిస్తారు.!. యూట్యూబ్ ప్రచారాలపై శాపాలు పెట్టిన రేణు దేశాయ్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
అనుభవం కాదు.. అనుకూలతే అసలైన అర్హత.. AI యుగంలో కెరీర్‌కు కొత్త నిర్వచనం..!!

Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn: వివిధ పరిశ్రమల వ్యాప్తంగా సంస్థలు ఒక పెరుగుతున్న అసమతుల్యతను ఎదుర్కొంటున్నాయి: ఉద్యోగ పాత్రల కంటే నైపుణ్యాలు (Skills) చాలా వేగంగా మారుతున్నాయి. రిక్రూటర్లు, ప్రొఫెషనల్స్ ఇద్దరికీ ఇప్పుడు జాబ్ రెడీనెస్ అనేది గత అనుభవాన్ని ఒక స్థిరమైన పాత్రకు సరిపోల్చడం మాత్రమే కాదు. ఆ పాత్ర నిరంతరం మారుతున్న కొద్దీ, వేగంగా అనుకూలించగల వ్యక్తి ఎవరు అన్నదాన్ని గుర్తించడం ముఖ్యమైంది. ఈ కీలక మార్పును కేంద్రంగా చేసుకుని జీ మీడియా సహకారంతో రూపొందిన ‘Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn’ రెండో ఎపిసోడ్ సాగింది. లింక్డ్ఇన్ టాలెంట్ & లెర్నింగ్ సొల్యూషన్స్ APAC వైస్ ప్రెసిడెంట్ రుచీ ఆనంద్, విప్రో చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ సంజీవ్ జైన్ మధ్య జరిగిన ఈ చర్చ.. భారత ఉద్యోగ మార్కెట్ భవిష్యత్తు దిశను స్పష్టంగా చూపించింది.
 
AI కాలంలో అప్‌స్కిల్లింగ్, లెర్నింగ్ ఎందుకు తప్పనిసరి అవుతోంది..?
 
పని చేసే విధానం, ఉద్యోగాల స్వరూపం.. ఇవన్నీ నెమ్మదిగా మారే దశ దాటిపోయాయి. ఇప్పుడు ఆ మార్పుకు అసలు వేగం ఇస్తోంది కృత్రిమ మేధస్సు (AI). ఈ నేపథ్యంలో నైపుణ్యాలు ఎంత వేగంగా మారుతున్నాయో రుచి ఆనంద్ స్పష్టంగా చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఉద్యోగాల్లో విజయానికి అవసరమైన స్కిల్స్‌లో దాదాపు 70 శాతం వరకు 2030 నాటికి మారిపోతాయని ఆమె అంచనా. అంటే ఒకసారి నేర్చుకున్న నైపుణ్యాలే చాలా కాలం ఉపయోగపడే పరిస్థితి ఇక లేదు. ప్రతి ప్రొఫెషనల్ తన స్కిల్‌సెట్‌ను తరచూ అప్‌డేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అనివార్యంగా మారుతోంది.
 
ఈ మార్పును మరో కోణంలో వివరిస్తారు సంజీవ్ జైన్. నేటి AI ప్రభావాన్ని ఆయన పరిశ్రమ విప్లవ కాలంలో వచ్చిన అసెంబ్లీ లైన్‌తో పోలుస్తారు. అది పని చేసే తీరునే శాశ్వతంగా మార్చేసిన ఆవిష్కరణ. అదే విధంగా, ఇప్పుడు AIపై కనీస అవగాహన ఉండటం అన్ని అనుభవ స్థాయిల్లోనూ కీలకమని ఆయన అంటారు. ముఖ్యంగా నాయకత్వ పాత్రల్లో ఉన్నవారికి ఇది మరింత అవసరం. AI జ్ఞానం త్వరలోనే ప్రాథమిక అర్హతగా మారబోతోంది; ఆ పునాది మీద వ్యక్తులు ఏమి నిర్మించుకుంటారోనే వారిని ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతుంది.
 
కొత్త స్కిల్ ట్రెండ్స్: హ్యూమన్ ఎడ్జ్‌కు పెరుగుతున్న విలువ
 
AI నైపుణ్యం సాధారణ అర్హతగా మారుతున్న కొద్దీ, మానవ సామర్థ్యాలకే అసలైన ప్రాధాన్యం పెరుగుతోంది. సృజనాత్మకత, సమస్యలను పరిష్కరించే సామర్థ్యం, వ్యూహాత్మక ఆలోచన, కొత్త ఆవిష్కరణలపై దృష్టి.. ఇవన్నీ ఇప్పుడు టెక్నాలజీ నుంచి ఫైనాన్స్, ఆపరేషన్స్ వరకు ప్రతి రంగంలో కీలకంగా మారాయని ఆనంద్ చెబుతున్నారు. కానీ ఇలాంటి టెక్నికల్ + హ్యూమన్ స్కిల్స్ కలయిక ఉన్న అభ్యర్థులను కనుగొనడంలో రిక్రూటర్లు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. భారతదేశంలో 64 శాతం రిక్రూటర్లు సరైన మిశ్రమ నైపుణ్యాలు ఉన్న టాలెంట్‌ను గుర్తించడం కష్టమని అంగీకరిస్తున్నారు.
 
కెరీర్‌లో నిజమైన తేడా చూపించేది ‘లెర్నబిలిటీ’
 
ఈ లోటును భర్తీ చేయాలంటే నిరంతర అభ్యాసం మాత్రమే కాదు, ఆ అభ్యాసాన్ని స్పష్టంగా చూపించే సామర్థ్యమూ అవసరం. దీనిని ఆనంద్ ఒక సులభమైన ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ ఉదాహరణతో వివరిస్తారు. కారణం చెప్పకుండా ఉన్న కెరీర్ బ్రేక్‌లు లేదా మార్పులు రిక్రూటర్లకు రెడ్ సిగ్నల్‌లా అనిపిస్తాయి. అందుకే అలాంటి అంశాలను ప్రొఫైల్‌లో స్పష్టంగా వివరించాలి. అవసరమైన నైపుణ్యాలు లేకుండా అపూర్ణంగా ఉన్న ప్రొఫైల్‌లు యెల్లో సిగ్నల్‌గా మారుతాయి. అయితే స్పష్టమైన ప్రొఫైల్ సమ్మరీ, బలమైన స్కిల్‌సెట్, అలాగే ‘Open to Work’ బ్యాడ్జ్ ద్వారా ఉద్యోగ అన్వేషణ ఉద్దేశ్యాన్ని తెలియజేసే ప్రొఫైల్‌లు రిక్రూటర్లకు గ్రీన్ సిగ్నల్‌లా పనిచేస్తాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

Beyond AI, CVs & JDs రెండో ఎపిసోడ్‌ను ఇక్కడ చూడండి:  

(Disclaimer: ఈ వ్యాసం బ్రాండ్స్ విభాగం నుండి తీసుకోబడింది. ఈ విషయంపై పాఠకులు వారి స్వంత నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి.) 

AI ​​eraAIBeyond AICVs JDs with LinkedInHire Smart with LinkedIn

Trending News